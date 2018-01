Aliados. Los intendentes Fabián Martín, de Rivadavia; Julián Gil, de Caucete; Marcelo Orrego, de Santa Lucía, y Gustavo Núñez, de 9 de Julio, mantuvieron un encuentro con el diputado nacional Eduardo Cáceres y el equipo del Ministerio del Interior. Todos han presentado proyectos para sus comunas en distintas áreas.

El dardo lo lanzó el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, cuando en un comunicado había resaltado, en el marco de una "gobernabilidad compartida", que la administración macrista envió el año pasado a la provincia 19 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a diferencia de 2016, cuando transfirió 9,4 millones. Pero de acuerdo a los registros oficiales locales, los 28,4 millones acumulados en los dos años estuvieron dirigidos a los cinco municipios manejados por intendentes basualdistas, aliados al PRO. Consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, manifestó que "poner en valor los montos que han transferido frente a los cientos de millones de pesos mandados a otras jurisdicciones resulta tragicómico. Eso sólo puede hacerlo alguien que no maneja el tema".



El encontronazo es otra arista del cruce que se dio el miércoles, cuando en plena negociación con la Nación para que envíe los fondos adeudados por casas, la Secretaría de Vivienda sacó un comunicado en el que no señaló nada del saldo en rojo sino que destacó otras transferencias, como los ATN, lo que incrementó el malestar en el Gobierno local (ver Deuda por casas).



El fondo de los ATN se compone con el 1 por ciento del total de los impuestos coparticipables y se destina "a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales", según la ley 23.548 de Coparticipación Federal. El encargado de administrar los recursos es el Ministerio del Interior. El tema es que dichos aportes, creados durante el menemismo, siempre han estado en la mira por su manejo discrecional, como herramienta de premio o castigo.



Según los registros, en 2016, la comuna de Ullum, al mando de Leopoldo Soler, recibió 5 millones de pesos; la de Rivadavia, a cargo de Fabián Martín, 3 millones; la de Caucete, con Julián Gil a la cabeza, 1 millón; mientras que la de 9 de Julio, con Gustavo Nuñez al frente, tan sólo 400 mil pesos. El año pasado se sumó Santa Lucía, de Marcelo Orrego, con 8 millones de pesos, mientras que Rivadavia recibió otros 8 millones y Caucete, 4 millones más.



En el comunicado, la Secretaría de Vivienda mencionó el total de 9,4 millones de pesos en 2016 y la suba del año pasado a 19 millones. Gattoni aclaró que "cualquier fondo que llegue de Nación a la provincia es positivo, más allá del destinatario", aunque ante la consulta sobre las razones de la distribución a comunas afines a Cambiemos, manifestó que "esas son explicaciones que debe dar el Ministerio del Interior". En ese marco, remarcó que "me extraña que Amaya hable de los ATN, teniendo en cuenta que no es su competencia". Así, le apuntó a que no conoce del tema, ya que hay provincias que han "recibido cientos de millones de pesos", en comparación a los 28,4 millones que obtuvo San Juan en dos años.



Según publicaciones nacionales, de enero a septiembre del año pasado, Jujuy, gobernada por el radical de Cambiemos Gerardo Morales, recibió 300 millones de pesos; Neuquén, conducida por Omar Gutiérrez, percibió 250 millones de pesos; mientras que Mendoza, con Alfredo Cornejo a la cabeza, obtuvo 200 millones de pesos.



Por otra parte, los intendentes Marcelo Orrego y Fabián Martín, de Santa Lucía y Rivadavia respectivamente, manifestaron que presentaron proyectos y programas y que recibieron la ayuda a través de ese formato.

millones de pesos recibió Rivadavia en dos años en concepto de ATN. El intendente dijo que parte fue para cancelar un tramo de deuda heredada y que el resto ha ido para obras. El que menos ha recibido es 9 de Julio, con 400 mil pesos.



>Transferencias



En el comunicado de la Secretaría de Vivienda se destaca que las transferencias presupuestarias crecieron 18 por ciento al pasar de 3.029 millones en 2016 a 3.560 millones de pesos en 2017. Gattoni había cuestionado que las transferencias en realidad fueron pocas, teniendo en cuenta que el incremento para San Juan fue del 18 por ciento mientras que la recaudación nacional en ese periodo creció 31 por ciento y la inflación, un 25 por ciento.



Deuda por casas

Luego de que saliera a la luz que la provincia y la Nación están en plena negociación por la deuda que esta última tiene en materia de construcción de casas, la Secretaría de Viviendas emitió un comunicado que generó ruido. Es que en el escrito se detallaban varios recursos girados a San Juan en 2017 (transferencias presupuestarias, coparticipación y ATN, entre otros), lo que daba cuenta de los aumentos interanuales que han habido, pero no decía nada de los 600 millones de pesos que reclama la gestión uñaquista por 1.100 hogares que en 2016 el Ministerio del Interior acordó ayudar a financiar con el 70 por ciento del costo total. Gattoni cruzó a Amaya, el secretario de Vivienda (como lo había hecho en septiembre por diferencias de fondos sobre el mismo tema), pero aclaró que no creía que el incidente entorpeciera las tratativas porque "confiamos en la palabra del ministro del Interior".