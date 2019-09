Miguel Arancibia, de la Agrupación 1852 y referente del macrismo, y Ruperto Godoy, excandidato de Unidad Ciudadana, movimiento kirchnerista, se sacaron chispas en el programa de Radio Sarmiento, A Todo o Nada.

Los referentes políticos debatieron respecto a los dos modelos de país en puja y se sacaron chispas.

Sobre la grieta

Miguel Arancibia

“La grieta es producto de los dos países que hay. Creo que Macri hizo lo imposible por achicar la grieta, hay muchos funcionarios de la anterior gestión que no los tocó. Aparte, no se si no pudo o no se animó a las reformas de fondo poner a trabajar a los piqueteros a los planeros. Creo que el país necesitaba un cambio más profundo"

"Macri fue un presidente que llevó todo con mucha delicadeza. A los gobernadores los atendió a todos iguales. Terminó el gobierno y la mayoría terminó con superávit, hizo una transferencia de recursos muy importantes, respetó las instituciones, pero no contó con la virulencia de la oposición”

Ruperto Godoy

"La grieta que decían que venían a resolver la acentuaron, estimularon porque se centraron en nosotros que eran ellos y los otros, los peronistas, los negros, los planeros. Los planes se incrementaron en este gobierno porque cerraron fábricas, Pymes y dejaron gente sin trabajo"

Críticas a Macri

Miguel Arancibia

“Macri tuvo que financiar el déficit que le dejó el gobierno anterior. En lugar de decir la verdad de cómo recibió el país se puso a bailar en la Casa Rosada, ese bailecito fue de lo más terrible que vi políticamente".

"Su error fue no apuntalar las economías regionales, no poner a trabajar a la gente que tiene que debería trabajar. He visto 3 generaciones de planeros"

"El problema de Macri fue que no se animó al ajuste y a la reforma del Estado. Llevamos tres generaciones que viven sin trabajar y a ellos hay que ponerlos a trabajar. Hay que recuperar el amor propio de llevar el dinero a su casa producto del trabajo"

Ruperto Godoy

"Todos los indicadores son negativos, no rescato nada. Hablan de institucionalidad, pero miren a Padilla y las causas que tiene. Tampoco estoy de acuerdo con que exista la libertad de expresión, acaban de escuchar lo que dice Daniel Vila, lo extorsionaron y amenazaron. Lo mismo ocurrió con C5N"

"Hay tres momentos de la historia donde se aplicaron las mismas políticas: El 76' con privatizaciones, endeudamiento serial y reforma del Estado. El menemismo y ahora con Macri, donde se termina endeudado, con provincias inviables, pobres y explosión social"

"Vamos a encontrar una situación muy difícil, con indicadores muy complicados. Incrementó la pobreza, la desocupación, los jubilados en una situación lamentable, trabajadores que perdieron su trabajo. Nosotros dejamos un país que se desendeudó y hoy estamos en el sentido opuesto"

Sobre el kirchnerismo

Miguel Aracibia

"Yo no creo en las soluciones de izquierda, en el déficit estatal ni en un Estado tan gigantesco. El Kirchnerismo pudrió las instituciones, vulneró todo lo que pudo"

Ruperto Godoy

"Hay cuestiones que se hicieron tarde, por ejemplo se nacionalizó tarde YPF. Habremos cometido errores, pero perdimos por un punto y medio, hay una gran parte de la sociedad que no apoyaba"

"Argentina tenía complejidades, pero creciendo a dos puntos, la pobreza había disminuido, la inflación controlada, el desempleo estaba controlado y el país desendeudado. Hay que preguntarle a la gente cómo vivía antes. La gente tenía el sueldo por encima de la inflación, los jubilados tenían movilidad jubilatoria por encima de la inflación, las Pymes tenían protección. No es verdad el relato de la herencia recibida"

Sobre Alberto Fernández

Miguel Arancibia

"Espero que Alberto sea quien gobierne. Cuando te ponen de candidato, siempre tenes una dependencia. Queremos saber quién es el jefe"

"A Alberto Fernández no lo conozco deberá definir si va a la izquierda o el centro, eso dependerá de su equipo y lo que le dejen hacer"

Ruperto Godoy

"Hubo un acuerdo de distintos sectores del peronismo, se privilegió la unidad porque primero está la gente. Hay una madurez absoluta. Fernández corregirá muchas cosas, el no estuvo con muchas cosas y se fue. Hoy se volvieron a juntar, maduraron y pusieron sobre la mesa los intereses de la Patria. No hay ministerio de la venganza, no se perseguirá a nadie"