Emblema. El Estadio del Bicentenario fue una de las obras sobre las que Julio De Vido puso un manto de sospecha en la carta por Facebook que le dedicó al exgobernador Gioja.

Luego de que el basualdismo hiciera punta con un proyecto para auditar la obra pública desde el inicio de la gestión giojista, el resto de los bloques opositores en la Cámara de Diputados, con más o menos matices, se mostraron a favor de la iniciativa. Inclusive, legisladores del bloquismo, partido que es socio del PJ desde hace años, también se manifestaron en la misma sintonía, mientras que en el oficialismo vienen señalando que analizarán la presentación. Las posturas suben la presión hacia el justicialismo, que se ve en una encrucijada. Por un lado, avanzar con la iniciativa en respuesta a la sociedad que quiere señales de transparencia, pero que a la vez implica chocar con la conducción anterior, tras una interna que ha dejado marcas. Y por otro, decidir que el ámbito legislativo no es el propicio para encarar una investigación, ya que para ello estuvieron los órganos de control y si no, está el camino de la Justicia.



Todo se disparó con la sorpresiva carta por Facebook del ex súper ministro K, Julio De Vido, quien lanzó duras acusaciones contra el exgobernador y hoy diputado nacional, José Luis Gioja. Lo escrito por quien fuera el máximo responsable de la entonces cartera de Planificación no es para nada menor, ya que fue el encargado de aprobar y girar los millonarios fondos para la obra pública durante los 12 años de la administración pasada. Entre otros puntos contra el exmandatario, recordó el antecedente de las coimas en el Senado de 2001, lo calificó de "ortiva" por no poner el cuerpo para defenderlo ante el pedido de desafuero y habló de una presentación en la Justicia Federal por las obras en la provincia, en la que sería citado (ver recuadro). Gioja siguió ayer sin contestar los llamados de este medio.

El proyecto basualdista toma estado parlamentario el jueves y será girado a comisión. La iniciativa opositora lleva la firma de los bloques Producción y Trabajo y Actuar.

Tras el misil que lanzó De Vido, la diputada basualdista Susana Laciar presentó un proyecto de ley para crear una comisión especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada desde 2003 a la fecha (Ver aparte). Con el tema sobre el tapete, el resto de los bloques opositores también resaltaron su apoyo. Gustavo Usín, de Actuar, remarcó que "todo lo que sea aportar para clarificar y para hacer públicos los datos, a través de una comisión, fortalece la democracia". Edgardo Sancassani, de Compromiso Federal, destacó que "no tengo problema en apoyar el proyecto. No hay que negarse a cualquier trámite para transparentar procesos, ya que es lo que quiere la gente. Si hay un manto de sospecha, lo clarifiquemos con una auditoría".

El proyecto basualdista toma estado parlamentario el jueves y será girado a comisión. La iniciativa opositora lleva la firma de los bloques Producción y Trabajo y Actuar.

Por su parte, el radical Eduardo Castro, de Cambiemos, recalcó que acompañará "cualquier gestión que tenga que ver con poner transparencia y garantizarle al ciudadano el derecho a tener en claro de qué forma se gastaron los recursos del Estado", aunque aclaró que evalúa formular un proyecto propio. El ibarrista Carlos Munisaga manifestó que "hay que controlar y la Cámara tiene la competencia de crear comisiones de auditores. También tenemos que bregar por generar mecanismos de control preventivos de estas situaciones". El legislador se mostró a favor de la iniciativa, aunque además expresó que va a bregar que se apruebe su proyecto de controlar hacia adelante.



Por el lado del bloquismo, Jorge Espejo sostuvo que "estoy de acuerdo con que se investigue para que se determine la verdad y la realidad, porque todos lo están pidiendo". Su par Andrés Chanampa agregó que "me parece perfecto que se cree la comisión y que se investigue. Si tiene que ver con la transparencia, bienvenido", aunque resaltó que "durante 12 años nunca pidieron informes".

El proyecto y la carta De Vido

El disparador

De Vido le reclamó a Gioja su "prudente silencio", por no haberlo defendido cuando fue desaforado. "Cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las obras públicas que se ejecutaron en su provincia (represas, estación solar fotovoltaica, estadio de fútbol, camino de montaña, túneles viales, Centro Cívico, viviendas, etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió...", destacó en la misiva. Además, acusó al sanjuanino de negociar sus votos con el macrismo y volvió a vincularlo con la coima en el Senado, en el escándalo de la Banelco.

La iniciativa

La diputada Susana Laciar señaló que la carta publicada desde la cárcel por el exsuperministro del kirchnerismo es motivo suficiente para analizar toda la obra pública. La legisladora metió presión al PJ local al señalar que la creación de la comisión responde a lo manifestado por el gobernador Uñac, quien expresó que está dispuesto a una auditoría. Y también a lo impulsado a nivel nacional por el Frente para la Victoria, con el proyecto del diputado Adrián Grana de fines de 2016 y sin avance, que solicitaba la creación de una comisión bicameral para evaluar la obra pública del kirchnerismo.