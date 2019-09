Estatales. El Ejecutivo cuenta con 42 mil trabajadores estatales. La mayoría son docentes, mientras que el resto es personal administrativo que se desempeña en el Centro Cívico.

La suba de precios que se disparó tras las elecciones primarias nacionales del 11 de agosto corrió la estimación de inflación anual al 55 por ciento. Así, con la aplicación de la cláusula gatillo, la gestión uñaquista pagará el doble de lo que acordó con los empleados estatales en marzo, cuando cerró un aumento del 27 por ciento en el año. El costo que tendrá la medida de aumentar los salarios en un 28 por ciento para que los trabajadores no pierdan contra la inflación será de 427 millones de pesos aproximadamente. Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que la provincia le hará frente al compromiso, pero miran con preocupación la escalada de la inflación dado que no descartan que el porcentaje final sea, incluso, mayor que el 55 por ciento.



La estimación anual en la suba de precios la había dado a conocer el gobernador Sergio Uñac en la visita que hizo a Mendoza para acompañar a la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. Al ser consultado por los medios de la vecina provincia por si San Juan dará un bono a sus empleados, Uñac confirmó que "no evaluamos la posibilidad de entregar un bono porque implementamos la cláusula gatillo por cuarto año consecutivo. Esto implica dar un aumento a la par de la inflación que marca el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El año pasado, la inflación fue del 48 por ciento y dimos ese valor. Ahora, la suba de precios anual está estimada en un 55 por ciento" (Ver Recuadro). La cifra es la que refleja el Banco Central de la República Argentina, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En el informe de agosto, el estudio indica que "para el año 2019, los participantes del REM (analistas especializados, locales y extranjeros) estiman una inflación a nivel general en 55 por ciento".



Con el nivel del 4 por ciento que el INDEC dio a conocer el jueves sobre agosto, la provincia activará la cláusula gatillo por primera vez en el año. Es que en los primeros ocho meses del año la suba de precios alcanzó el 30 por ciento, tres puntos más que lo acordado con los estatales y ocho por ciento más que el último aumento realizado en agosto. El mecanismo de equiparación entre los salarios y la inflación le representará al Estado 122 millones de pesos en la liquidación de sueldos de septiembre, según confirmaron desde la cartera de Hacienda. Así, cada punto porcentual implica unos 15,2 millones de pesos, por lo que si la inflación llega al 55 por ciento a diciembre, insumirá unos 427 millones.



En el Gobierno han venido apostando a cuidar el bolsillo de los trabajadores para tratar de que mantengan su nivel adquisitivo y parte de los ingresos se vuelquen a tratar de sostener el consumo en la economía local.



El acuerdo salarial de marzo estableció un incremento del 27 por ciento en tres veces: 15 por ciento en marzo, 7 por ciento en agosto y 5 en noviembre. Pero dado que la inflación creció más de lo previsto y la administración macrista no ha podido contenerla, el Ejecutivo hizo un esfuerzo y adelantó 4,2 por ciento del segundo tramo a julio. Luego se liquidó el 2,8 por ciento restante en agosto, totalizando un aumento del 22 por ciento.



Al ser consultado sobre la inflación prevista a fin de año, el subsecretario de Hacienda, Gerardo Torrent, destacó que "la vamos a estar observando con detenimiento en los próximos meses. La provincia hace un esfuerzo enorme para cumplir con la cláusula en un contexto actual en el que hay baja de recaudación nacional que impacta en la coparticipación provincial".

Claves

Aumento

El incremento que tendrán los salarios de los estatales con el sueldo de septiembre, será del 8 por ciento y completará un 30 por ciento desde febrero. La última suba se aplicó con el sueldo de agosto y aumentó el salario en un 22 por ciento.

Estimación

Según las consultoras privadas, la inflación prevista para diciembre será del 55 por ciento. La cifra es muy superior al 28,5 por ciento que las mismas consultoras estimaron en el informe del Relevamiento de Expectativas del Mercado de enero.

Masa salarial

2.422

Son los millones de pesos que desembolsará el Ejecutivo en septiembre para hacer frente a los sueldos de todos los empleados estatales de la provincia.

Sin bono para estatales

El gobernador Sergio Uñac confirmó que la provincia no implementará un bono para los empleados estatales, tal como lo promovió el presidente Mauricio Macri.



La medida radica en que San Juan es una de las pocas provincias que ha implementado una cláusula gatillo para el sueldo de sus trabajadores.



En Mendoza, Uñac explicó que "la cláusula gatillo este año sigue vigente y estamos muy atentos al crecimiento de la inflación en el devenir de estos meses. Con la totalidad de los gremios hemos acordados rechazar el bono y continuar con la cláusula gatillo. Es un esfuerzo importante, pero creemos en el círculo virtuoso de que los trabajadores tengan plata en su bolsillo para que puedan atender sus necesidades y para mantener el consumo en la provincia de San Juan".



El último año en el que la provincia entregó un plus para sus empleados fue en 2017 y lo hizo por séptima vez en los últimos ocho años anteriores.



En esa oportunidad, la suma que entregó el Estado a sus trabajadores fue de 6.000 pesos y se aplicó en dos cuotas: la primera durante los 15 días de diciembre y la segunda, en el mismo periodo de enero del año siguiente. La medida se adoptó para ayudar a recomponer el salario de los empleados.



La ayuda no se implementó el año pasado, dado que los trabajadores no perdieron nunca frente a la inflación con la aplicación de la cláusula gatillo.