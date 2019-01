Morosidad. Uno de los impuestos que presenta más reticencia al pago por parte de los contribuyentes es el impuesto Automotor. Según el fisco, la morosidad en ese rubro asciende al 50 por ciento.

La recaudación impositiva que la provincia proyectó para el año que pasó, fue superada en un 21,4 por ciento y atravesó, por poco, la barrera de los 6.000 millones de pesos. Si bien el incremento representa un alza importante, el porcentaje es mucho menor a lo que finalmente será la inflación anual de 2018, estimada en un 45 por ciento, por lo que la suba local ha terminado licuada con el alza de precios. Fuera de la diferencia, en el Ministerio de Hacienda destacaron un dato clave: lo recaudado por Ingresos Brutos, ítem que da reflejo a la actividad económica local. Ese rubro tuvo una diferencia interanual del 38 por ciento, lo que implica que los esfuerzos del Ejecutivo para convertir a San Juan en un escenario propicio para los negocios, tuvieron su resultado.



La inflación es un flagelo que el Gobierno Nacional no ha podido domar y al que la provincia también se ha visto afectada. Para los primeros seis meses del año que pasó, Rentas había logrado recaudar más del 15 por ciento de lo que tenía previsto y esa suba fue un reflejo del incremento en los precios, por lo que el Estado estaba a raya. En la segunda mitad del año, las medidas económicas nacionales y la disparada del dólar impulsaron la inflación. La recaudación impositiva no pudo seguir el ritmo por lo que hubo una desaceleración de la economía, a la que la administración uñaquista intenta luchar con herramientas como créditos a tasa subsidiada o la línea de bonos fiscales. La baja en la recaudación obligó a que el Ejecutivo hiciera hincapié en minimizar los gastos y eficientizar la administración de los recursos, menaje que Sergio Uñac ha transmitido a todo su gabinete en cada una de las reuniones que ha tenido. Frente al escenario inflacionario que no cesa, desde la cartera de Hacienda que conduce Roberto Gattoni esperan un primer trimestre en sintonía con la finalización del 2018, con un incremento de la inflación aunque a la baja y esperan de una reactivación económica para el segundo trimestre.



Según el balance final de Rentas, la recaudación impositiva local ascendió a los 6.006.045.161 pesos frente a los 4.947.396.000 que estaban proyectados originalmente. El rubro que más creció fue Ingresos Brutos que representó el 65,8 por ciento de total de los recursos, luego está el impuesto Automotor con el 8,9 por ciento y después Sellos e Inmobiliario con 7,7 y 4,8, respectivamente. El resto está representado por un rubro calificado como Otros Ingresos, en el que se encuentran reflejados Lote Hogar, Vialidad y Acción Social.



Por otro lado, lo que llegó a las arcas provinciales el año pasado desde el fisco, representó una suba del 32,45 por ciento respecto a lo que había percibido el Ejecutivo en el ejercicio anterior, cuando los recursos ascendieron a poco más de 4.500 millones de pesos.



A diferencia de otros años, la recaudación impositiva prevista para este 2019 tendrá la atenta mirada de los intendentes. El Gobierno uñaquista promovió el año pasado la sanción de la ley de Coparticipación Municipal, una deuda histórica para las comunas. Esa norma establece que los recursos destinados a los municipios están atados a la recaudación local, por lo que si esta sube, subirán los fondos comunales, mientras que si hay una baja, los intendentes tendrán asegurado un monto mínimo que llegarán de las arcas estatales (Ver recuadro). Según el presupuesto 2019, la provincia tiene estimado recaudar por impuestos 8.045.623.000 pesos.

Fondos a municipios



A partir de este año entra en vigencia la ley de coparticipación municipal sancionada en septiembre del 2018. La Provincia planea distribuir un total de 5.836 millones de pesos a los 19 departamentos, esto significa un 83,5 por ciento más de lo que recibieron durante el año que pasó.



Los ítems más importantes que se tendrán en cuenta para la nueva distribución son: la población, que significa el 49 por ciento del total, la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, un 23 por ciento y el 15 por ciento repartidos en partes iguales entre las 19 comunas. Bajo el nuevo esquema Ullum será el distrito más beneficiado, con al menos 147 millones de pesos, mientras que Capital percibirá una leve baja frente a lo que recibía en 2018.

Incremento

34

Es el porcentaje que el Gobierno buscará aumentar en materia impositiva respecto a lo que recibió el año pasado.

Último valor del 2018

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre será publicado el martes 15 de enero. Consultoras privadas estiman que la inflación del último mes del año estará por debajo del tres por ciento, mientras que el porcentaje anual será alrededor del 45 .

Plataformas digitales

A partir de este año, el Gobierno provincial aplicará un nuevo tributo a las plataformas digitales, como por ejemplo Netflix o Spotify. Esto impactará en Ingresos Brutos. El canon tendrá una incidencia importante en el ejercicio fiscal, ya que calculan que será como sumar un mes más de recaudación.