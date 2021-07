Es el hombre de confianza del presidente Alberto Fernández, al punto de que es el jefe de Gabinete de ministros. Santiago Cafiero se hizo de unos minutos en su apretada agenda y habló con DIARIO DE CUYO. En modo campaña electoral, criticó con dureza a Juntos por el Cambio y señaló que en el Frente de Todos no hay internas, sino intercambio de opiniones.

- Juntos por el Cambio en San Juan y a nivel nacional viene haciendo campaña criticando al Gobierno nacional por el manejo de la pandemia, la falta de vacunas, el nivel de pobreza y la economía. ¿Cómo responden a esos embates?

- Nuestra respuesta es con vacunas, con generación de empleo. Respondemos con gestión, con infraestructura hospitalaria y, también, con cierta memoria. Ellos dejaron vencer vacunas, degradaron y desfinanciaron el Ministerio de Salud en un 25 por ciento y, con palabras de su exsecretario, la salud no fue más una prioridad a partir de 2018. La Argentina atraviesa dos crisis, la económica del macrismo y la de la pandemia. Necesitamos dos recuperaciones. La primera, que se está viendo ahora, es producto del alivio que logramos implementar durante la primera parte de la gestión de la pandemia, como el ATP, el IFE, el Repro, la ampliación de la AUH y la tarjeta Alimentar. Esas políticas fueron los cimientos necesarios para ver como hay una recuperación de la actividad productiva. Este año la Argentina vuelve a crecer, ya que tiene proyectado un 7 por ciento, después de tres años. Durante la pandemia se perdieron 260 mil puestos de trabajo privado, ya recuperamos 220 mil y todavía quedan actividades que no están funcionando al 100 por ciento, como el turismo y las industrias culturales. Una vez superada esa crisis tenemos que recuperarnos de la del macrismo.

- Líderes de Juntos por el Cambio señalan que el oficialismo centra la campaña en Macri, cuando se ha corrido de la escena y hay otros referentes que están surgiendo...

- Nosotros no centramos la campaña sobre la oposición, sino en redoblar el compromiso que tuvieron Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) en 2019. Ese es el objetivo de nuestra campaña. Mostrar lo que había, lo que hicimos y, por sobre todas las cosas, volver a comprometernos con esa Argentina que se pone de pie. El desafío es poder desplegar una agenda de producción y empleo, y que haya más inversiones para poner a Argentina en funcionamiento, que sea un país con oportunidades, con justicia social, con desarrollo económico. Juntos por el Cambio tiene la estrategia de ocultar a Macri y, también, tiene la estrategia en provincia y ciudad de Buenos Aires de cambiar de domicilio para generar una suerte de amnesia para que nadie vaya a cuestionarlos de un gobierno que terminó hace dos años.

- Pero también ha pasado con la vicepresidenta, que fue legisladora por Santa Cruz y, después, por Buenos Aires, y con Axel Kicillof, que fue diputado por la Ciudad y hoy es gobernador...

- Esto es al revés. La vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) pasó a ser gobernadora y generó un compromiso de que jamás iba a abandonar a los bonaerenses. Y, después, compite por el cargo con el que podría haber competido por la provincia de Buenos Aires, pero lo hace desde la ciudad. No es lo mismo con Cristina ni con Axel. Cristina compitió por el cargo de senadora y Kicillof, siendo diputado, compitió por el cargo de Gobernador de la provincia. No compitieron por el mismo cargo. Es totalmente distinta la comparación. (Diego) Santilli es vicejefe porteño y podría haber competido desde su distrito para lograr el cargo de diputado nacional, pero lo hace del otro lado de la General Paz. A las claras, lo que hacen es buscar un cargo, no otra cosa.

- ¿Cómo ve esos cruces en Juntos por el Cambio entre Santilli y Manes?

- Es parte de la interna que tienen. Es parte de un frente político que no tiene un proyecto de país. En el Frente de Todos hablamos de la necesidad de desplegar una agenda productiva laboral y de la Argentina que queremos. Hablamos del futuro que queremos ofrecer para los argentinos y argentinas. Ellos hablan de internas entre ellos y de ponerle frenos al kirchnerismo, como si eso estuviera en debate. El debate es qué Argentina queremos y cómo queremos salir de la pandemia: ¿por la puerta de atrás, volviendo al pasado? ¿O por la puerta de adelante? Con un futuro que todavía tenemos que construir entre todos, pero que lo podemos hacer.

"En el primer trimestre tuvimos un aumento del 14 por ciento en la tasa de inversión".

- ¿Cree que entre Larreta, que puso a Santilli en Buenos Aires, y Manes sale un proyecto presidencial que compita con ustedes?

- No lo sé. Hoy no logran hilar una idea de la Argentina que quieren. Hasta acá, lo único que hacen es disputar cargos electorales y buscar el voto por la negativa. Nosotros pedimos el voto porque ofrecemos un proyecto de país y después la ciudadanía puede elegirnos o no, pero somos muy francos.

- Mencionó las internas en Juntos por el Cambio, pero desde ese espacio remarcan las internas en el Gobierno, que Cristina gobierna por encima del presidente, al punto de que tuvo el control del armado de listas en provincia de Buenos Aires...

- Eso es absolutamente falso. Eso es parte del encuadre que siempre la oposición, con la ayuda de los medios dominantes de Buenos Aires, trató de instalar. Y es, de alguna manera, como golpean al gobierno. Nosotros no lo vemos, para nada. Esta es una coalición de gobierno en la que no todos piensan lo mismo, pero todos tienen los mismos objetivos, que es poner a Argentina de pie, reducir la pobreza a partir del trabajo, fomentar la inversión, el valor agregado, el consumo. Tenemos un proyecto de país que es bien claro, que se puede elegir o no. En ese sentido, no vamos a ir con eslóganes de campaña ni marketing político, sino que somos más tercos, como dijo la vicepresidente, tenemos ideas, convicciones, somos militantes de toda la vida y desde ahí expresamos ideas y valores. Es lo que ponemos en juego. Las internas, como dicen, son intercambios de opinión que siempre son bien recibidos y la toma de decisión es del presidente Alberto Fernández. Interna es cuando usaban el aparato de inteligencia del Estado para espiarse entre ellos o que la jefa de la bancada de la Coalición Cívica pedía juicio político para el ministro de Justicia, (Germán) Garavano.

- ¿El presidente tiene que ir por un segundo mandato?

- Los ciudadanos son los que eligen qué modelo de país quieren para adelante. Hoy parece que falta bastante, pero paso a paso, diría "Mostaza" Merlo.

- ¿Qué le pareció la frase del gobernador Uñac cuando dijo que en esta elección va a poner todo?

- Que tiene mucho coraje, que es muy audaz y que es la clase de dirigente que necesita la Argentina para adelante. No podemos tener medias tintas. La Argentina se juega su destino en San Juan con Uñac y con los candidatos en todas las arenas electorales. Tenemos que avanzar con las propuestas que tenemos y tenemos que persuadir y que sean las más elegidas.

Los candidatos locales no dejarán sus cargos como funcionarios



Luego de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidiera competir en la interna de Santa Fe para las legislativas, el presidente Alberto Fernández señaló que "todos los que son candidatos tienen que dejar sus cargos. Es una regla ética que quiero preservar". Sin embargo, Rossi declaró que se enteró de la decisión por televisión, mientras que Santiago Cafiero, en conferencia de prensa en San Juan, destacó que era una definición del jefe de Estado que "ya se conocía dentro del Gabinete". La movida a nivel nacional causó revuelo, ya que su impacto en las provincias era impredecible. En San Juan, el Frente Todos lleva entre sus candidatos a diputados nacionales a Fabiola Aubone, ministra de Gobierno, en segundo lugar y a Luis Rueda, subsecretario de la Unidad Gobernación, en tercer término. Ambos señalaron que no van a dejar sus puestos. No son los únicos en la nómina, ya que la primera suplente es Marita Benavente, subsecretaria de Ciencia y Tecnología.

Aubone confirmó que puede llevar adelante la gestión en el Ministerio de Gobierno y la campaña electoral, además de que señaló que, por ahora, tampoco se tomará licencia. Por su parte, Rueda fue en la misma sintonía que su compañera de lista al resaltar que "seguimos trabajando fuertemente en la gestión y en la campaña". Ambos participaron de la inauguración del Hospital de 25 de Mayo en la visita de funcionarios nacionales.

Sergio Uñac: "Vamos a poner todo"



En su discurso durante la inauguración del Hospital de 25 de Mayo, el gobernador Sergio Uñac resaltó que, en esta elección, "en San Juan no nos vamos a guardar nada. Vamos a poner todo. Estamos dispuestos a comprometernos a seguir siendo parte de un proyecto que nos tiene en cuenta. El resultado no nos da lo mismo".