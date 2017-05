Después de un sinfín de especulaciones en torno a su posible candidatura en las próximas elecciones legislativas, la dirigente del Frente Para la Victoria y expresidenta Cristina Fernández, ofreció una entrevista y aseguró que “si es necesario que yo sea candidata, lo soy”. En el día después, DIARIO DE CUYO consultó a legisladores nacionales por San Juan, qué opinan al respecto.

Ruperto Godoy, senador del Frente Para la Victoria

“Me parece muy bien que Cristina Fernández sea candidata porque hoy es la dirigente que está mejor posicionada en la provincia de Buenos Aires. Hay que hacer el esfuerzo desde el partido promoviendo la unidad en el espacio del campo popular y político para poner un freno al oficialismo. El hecho de que ella se presente en Buenos Aires es importante para todo el frente, teniendo en cuenta que allí está el 40 por ciento del electorado nacional. Por otra parte, pienso que hay que incentivar su candidatura sin que haya otros candidatos que compitan en las PASO, porque hay que conformar la mejor lista directamente. Sumado a eso, hasta el momento ningún otro partido político piensa realizar más de una candidatura”.

Eduardo Cáceres, diputado de Cambiemos

“Antes que pensar tanto en octubre, el PJ debería ayudarnos a construir el país desarrollado, unido y con futuro que todos queremos y que ellos tuvieron su oportunidad sin grandes logros que exhibir. El kirchnerismo tiene la visión de Venezuela, ese es el país modelo que persigue. No ayudan ni van ayudar jamás a construir la Argentina que la mayoría pretende. Si Cristina es la dirigente que saca más votos del peronismo quizás absorba todo el PJ con esa visión. El PJ siempre siguió al que tiene más votos más que el que mejor le sirve al país”.

Roberto Basualdo, senador y presidente de Producción y Trabajo

"Todos tienen chances hasta la presentación de listas de candidatos en la previa de las elecciones. No me preocupa el tema. Ella es una candidata más, no es un problema nuestro es un tema de su partido. En cuanto al hecho de que esté involucrada en distintas investigaciones judiciales, creo que si la ley la habilita a ser candidata no hay ningún problema. Nadie tiene que ponerse en juez, no nos equivoquemos, hay que respetar la Justicia en este país".