El gobernador Sergio Uñac pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y habló de sus propuestas, de las visitas nacionales opositoras y de sus candidatos locales, de un eventual gabinete si gana, del tablero electoral provincial y hasta de un panorama de las elecciones legislativas nacionales.



- Va por un nuevo mandato, ¿qué ejes y que propuestas tiene para seducir a los sanjuaninos?

- Este nuevo mandato tiene que servir para consolidar el camino que hemos conseguido y transitado los sanjuaninos. En los últimos siete años, nos hemos convertidos en la primera provincia generadora de energía solar, la primera que va a inaugurar una planta de paneles solares en dos o tres meses más, la primera con mayor destino de inversión pública en el presupuesto en el contexto nacional, la primera productora de pistacho. Además, el índice del instituto canadiense que mide la confianza en inversión minera (Fraser) ha seguido posicionado a San Juan. Hemos subido más de 50 lugares respecto de 2015. Tenemos que ir por mucho más.



- ¿En qué cosas?

- La modernización del Estado es necesaria. Hemos dado avances, como la app Ciudadano Digital. El ciudadano no debería moverse de su trabajo ni de su casa para generar el más mínimo trámite en el Estado. La conectividad para todos los departamentos. Lo hemos licitado, se ha cableado toda la provincia y hace poco hemos firmado un contrato con Huawei, esta empresa china que va proveer los equipos para iluminar la fibra óptica. Después, seguir ampliando la matriz productiva porque debemos ser una de las provincias que más diversificó su economía. Somos primeros productores caleros, tenemos que ser el polo de explotación en cobre. Incluso, en Semana Santa, fuimos la provincia que más ocupación hotelera tuvo en el país. Un hotel cinco estrellas está inaugurado y vienen dos hoteles termales, uno en La Laja, que estaba cerrado, y el de Termas de Pismanta, que venía muy mal.



- ¿Y la generación de empleo?

- Yo recibí la provincia con casi 8 por ciento de desempleo y hoy está en 2,9. Y la economía era mucho mejor en ese entonces de la que tenemos ahora. Los sanjuaninos hemos encontrado el camino que ha sido ponerle seriedad y transparencia a la gestión y eso es una gran base para recibir mucha inversión. Hemos apuntalado el sector privado con seguridad jurídica y líneas de financiamiento a tasa subsidiada.



- ¿Qué balance hace de que la Corte Suprema no se haya expedido tras el cuestionamiento de su candidatura por parte de Unidos por San Juan?

Se promocionó y alentó durante mucho tiempo por parte de la oposición, en todas sus variantes, y parte del oficialismo, que compite dentro de San Juan por Todos, que no podía ser candidato. Yo venía diciendo que sí desde hace muchísimo tiempo. La Constitución se reformó en 2011 y no la hice yo. Decían que en la Corte local iban a decir que sí y, en la Corte Suprema, que no. La procuración General de la Nación dijo que no es un tema en el que deba intervenir la Corte Suprema y que sí es inherente a la Justicia provincial. Por eso es que no se va a expedir. La conclusión es que mentir sobre un hecho constitucional tan claro como la habilitación de un tercer mandato no es un tema menor.



- ¿Qué opina de la presión de Miguel Pichetto a la Corte Suprema para que se expida en consonancia, según su postura, con los casos de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro?

- A Pichetto no lo conocía en este nuevo rol de antiperonista. Tiene una confusión central en la situación, como la tiene Larreta seguro y la gente del Pro que han estado alentando esto. No es el mismo caso el de San Juan con el que mencionan. Segundo, no sé cuál es la autoridad de Pichetto para venir a cuestionar otro poder del Estado. Ellos que, supuestamente, son "republicanos", cuestionan lo que la Corte dice. Cuando la Corte Suprema saca algo que les viene bien, es la más federal y, no sé por qué, el peronismo critica, cosa que no me incluyo. Cuando no les gusta, es la peor y le dan advertencias. Teniendo en cuenta dónde está Pichetto, debería tratar de cuidar el vocabulario y los conceptos.



- ¿A qué apunta cuando habla de no dar saltos al vacío? ¿Ha escuchado las propuestas de Orrego?

- Lo que digo es que las sociedades no van hacia atrás, miran al futuro. No las he escuchado, porque ando todo el día. Pero pueden haberla escuchado los sanjuaninos. Si la han escuchado, tienen que mirar lo que se ha hecho en San Juan y cuál es el nivel de compromiso que se tiene que tener para desarrollar un gobierno. En gobiernos nacionales, anteriores y actuales, he gestionado. Cuando he tenido que pararme con mucha firmeza, lo he hecho, con propios y extraños, porque eso es defender San Juan. He visto con desagrado que vengan funcionarios o dirigentes de la oposición a decirnos qué tenemos que hacer los sanjuaninos. Vienen y hablan de minería, pero la niegan allá.

- Pichetto y Larreta hablaron de impulsar la minería...

- Sí, en San Juan. Yo me los encuentro en CABA, cuando tengo que ir, y Larreta niega la minería en CABA porque no garpa. Tenemos que alejarnos de discursos hipócritas porque en cada una de las actividades económicas hay un contenido de desarrollo minero. Si ellos lo esconden allá y lo hablan acá, los sanjuaninos van a sacar sus conclusiones.



- Vio que Larreta también criticó su gestión...

- Doy un dato para que se vea que Larreta miente. Si tenés que tomar un avión en Buenos Aires, tenes que pasar por la Villa 31. Es el monumento a lo que un Estado no debe hacer, es una casa arriba de la otra, la gente viviendo como puede en un espacio reducido. Yo lo invitaría para que veamos cómo más de 100 villas han sido erradicadas en San Juan y seguimos trabajando. Ellos pueden venir, pero tienen que bajar la soberbia. No nos pueden tratar como que son los dueños de la verdad y venir a decirnos cuál es el camino que tenemos que seguir y allá hostigan la actividad económica que es fuente de trabajo de muchos sanjuaninos



- Larreta también dijo que va a impulsar el Túnel de Agua Negra porque se lo ha descuidado...

- En la gestión de Macri, fuimos y conseguimos una resolución del BID que entregaba un financiamiento de 1.500 millones de dólares para la construcción del túnel. En esa misma administración, por conversaciones, yo creo, entre el expresidente de Argentina y el de Chile, esa resolución quedó en la nada. Porque Chile devolvió el crédito para la construcción de su parte del túnel y lo que le correspondía a Argentina terminó en rutas del Norte argentino. Se tienen que hacer cargo de esto también.





- No le parece extraño responderle a Pichetto y Larreta, cuando es Orrego el candidato de la oposición...

- Debería ser eso lo más normal. Ellos hablan a través de los funcionarios nacionales. Por ahí, nos elevan la categoría porque le estamos respondiendo a gente que están promocionado su candidatura, no a San Juan. No han venido a promocionar las actividades económicas de San Juan, han venido a promocionarse ellos para ver si alguien los vota. Tienen referentes acá que deben hablar de San Juan, como no lo hacen, les termino contestando a los referentes nacionales.



- En entrevistas anteriores, mencionó que, si gana, habrá cambios de gabinete, ¿ya tiene visto en qué áreas?

- No, no. La mayoría o gran parte de los ministros tienen desafíos electorales. Es de pensar que la mayoría del gabinete tiene que tener recambio porque es natural que así sea.



- Si gana y estos candidatos a intendente pierden, ¿igual encarará esa renovación?

- Sí y no. Estoy hablando de manera plural, sin analizar caso por caso. En el caso de que los sanjuaninos decidan que uno pueda conducir los destinos hasta 2027, ahí el compromiso es que tiene que haber una renovación total, de oficialismo y oposición.



- Se fue al 2027...

- He dicho, si gano, va a haber renovación de gabinete. Si gano, en 2027 debe haber una renovación total dirigencial, de las primeras líneas de cada uno de los frentes. Porque los referentes del peronismo ya no vamos a estar habilitados, por tiempo, constitución o lo que fuese. Además, porque vamos a cansar a la sociedad.



- Insisto, si gana, ¿la renovación va a ser total de su gabinete en 2023?

- Sí, bueno, total... si uno tiene que quedar (Risas). Si gano, habrá una renovación profunda en el Gabinete porque, además, uno se desgasta en la función. Escoba nueva barre bien, dice el dicho. Creo también que el peronismo va a quedar con una cantera de dirigentes muy importantes que van a tener funciones municipales y legislativas.



- UxSJ viene criticando la seguridad, educación y salud de su gestión, ejes que enarbola como bandera...

- Puedo responder con números. Si hablamos de salud, en mi gestión se hizo la tercera etapa del Hospital Rawson, la ampliación del Marcial Quiroga, el CEMEC, que por primera vez en San Juan se hacen estudios de cáncer; el hospital Julieta Lanteri, el de 25 de Mayo, el de Jáchal. El de Rodeo, Iglesia, está a 60 días de inaugurarse; durante el próximo semestre, el hospital de Calingasta; licitados y en construcción están Angaco y San Martín, licitado y a firmarse el contrato el microhospital de Los Berros y en desarrollo de proyecto para licitarse el de Caucete y Valle fértil y los microhospitales de Zonda y Ullum. La incorporación de más de 2 mil profesionales médicos. En materia educativa, tenemos los salarios mejores pagos dentro de una economía nacional muy dañada. En seguridad, hemos pasado de 4 mil a 6 mil integrantes de la fuerza, invertimos en equipamiento y movilidades. Con el Poder Judicial, instauramos el procedimiento de Flagrancia y el sistema acusatorio, reformas muy profundas que han llevado a la construcción de un penal, que demora porque lo estamos haciendo con fondos provinciales. Me pregunto, desde la óptica municipal, uno ha sido intendente (por Orrego) y el otro lo es (por Martín), ¿qué han hecho en materia de estas cosas? He sido intendente y colaboraba con el entonces gobierno provincial con cada una de estas tres áreas. Ellos lo pueden hacer porque, además, tienen una herramienta básica: que es coparticipación asegurada.



- ¿Usted qué ve que han hecho en esos rubros?

- En esos rubros, nada. Digo, además, que deben atender a los trabajadores municipales. Yo vengo de ese lugar y teníamos Convenio Colectivo de Trabajo y lo cumplíamos a rajatabla, en los ascensos, en las incorporaciones, en los pases de contratados a planta. Lo que uno tiene que hacer es mostrar en el paso de la administración pública los resultados que uno pudo obtener. En materia salarial, es un tema que ellos deben obviarlo porque hay puntos que no pueden explicar. El tema de las becas es uno.

- Santa Lucía y Rivadavia asoman como bastiones opositores complicados, ¿es así? ¿Y Chimbas?

- Así como a la oposición les debe costar entrar, diría, en 17 municipios, a nosotros nos cuesta entrar en esos dos. Estamos competitivos en los 19 departamentos. 9 de Julio es opositor, pero tenemos tres candidatos que andan muy bien, al igual que en Santa Lucía y Rivadavia. El final es abierto. Y Chimbas es un departamento que va a dar sorpresa, pero eso lo veremos.



- ¿En qué sentido?

- Porque decidimos incorporar Chimbas al Gran San Juan. Casi no se mencionaba. Si se lo hacía, era porque algo se iba a mandar porque no sabían dónde ubicarlo. Cuando llegué al Gobierno, anuncié que el predio ferial iba a estar en Chimbas. Después hicimos autovía, como la Ruta 40, pavimentaciones, iluminaciones, cloacas, obras de gas, el parque, viviendas construidas en Chimbas para los chimberos.



- Chimbas recibió erradicaciones de villas de otros departamentos en la gestión giojista...

- Muchísimas. Y eso es desarraigo y problemas de conflictividad social. Dimos un vuelco en el departamento. No lo dejamos de lado. Eso se va a sentir en las urnas, no es polemizar contra nadie, es analizarlo objetivamente. Los chimberos saben que integré el departamento, no lo segregué. Le puse la decisión política y, después, inversión pública.



- Uno vislumbra que la dupla Gioja-Gramajo puede traccionar fuerte ahí...

- Usted lo ha dicho. Podía o puede. El puede deja una ventana abierta. Eso se va a ver el 14.





- Y Rawson, que es el bastión del giojismo...

- Sí. Y está bien. Como pueden decir Pocito de mi persona, pero un día puedo flaquear en Pocito porque todo puede pasar. No va a ser esta vez, creo yo.



- ¿Puede flaquear el giojismo en Rawson?

- Eso lo dice usted en su conclusión (risas). En Rawson nos va a ir muy bien. Tenemos excelentes candidatos. A priori, por lo que uno mira, están traccionando fuertemente.



- ¿Qué piensa cuando la oposición lo acusa que con Gioja son lo mismo?

- Los dos somos peronistas. He sido un vicegobernador extremadamente correcto en situaciones extremadamente difíciles. Lo pueden ver los sanjuaninos y fijarse si en algún momento tuve algún quiebre, cosa que no pasó. Ahora, cuando llegué a ser gobernador, necesitaba lo mismo y no encontré la misma retribución. Por eso, tomamos caminos distintos. Pero valoro lo que ha hecho por la provincia. Tengo mis críticas y él tiene las suyas.

- Como presidente del PJ, más allá del resultado del domingo, ¿es el que armará las listas para las elecciones nacionales?

-Sí, pero hay que ver. Si yo gano, eso será así. Si eso no ocurriera, debería reconfigurar algunas cosas. No creo que haya internas. Quien pierde, le queda poca fuerza. ¿Va a ir a una interna para después volver a perder? Es muy improbable. Pero se puede dar cualquier situación. Siempre la interna genera más motivación, aunque suele pasar eso de que el que pierde luego no acompaña.



- Ese escenario puede ser peor para el peronismo...

- Por eso tenemos que ser muy medidos. Primero, pasar el 14 de mayo y lograr un triunfo. A partir de ahí, tener un análisis muy equilibrado. No ponerse en triunfalista, por más que el resultado haya sido positivo, pero, tampoco, regalar cosas en honor a la unidad. Tiene que haber un equilibrio que le convenga a todos.



- Por ejemplo, Gioja le puede pedir lugares...

- Va a depender de los resultados. Si de 10 votos, uno saca ocho y el otro dos, este último debe ponerle algo de lógica.



- Hay cambios obligados: la senadora Cristina López va como primera candidata a diputada proporcional y Caselles va por la Capital...

- Sí, le pedí a Cristina que venga a darme una mano a la Cámara de Diputados y lo aceptó porque es una persona del proyecto. Pasa lo mismo con Graciela.



- Quedan Gioja y Rubén Uñac...

- En la Senaduría y en la diputación puede ser un cambio total.



- O sea, Rubén Uñac puede no repetir...

- Y, eso se verá en su momento. Y los diputados nacionales pueden no repetir también. Todo está abierto a mirarlo y a mirar el volumen del resultado.

Schiaretti-Urtubey, una "probable" baja



- ¿A quién ve hoy como un candidato con posibilidades del oficialismo nacional?

- Honestamente, no lo sé. Hay muchos precandidatos. Pero, a nivel nacional, me limito a decir que el frente al que pertenezco va encontrar algún camino, pero no me animo a decir una persona. Lo que sí es definitivo es el renunciamiento a su reelección expresado por Alberto Fernández. Lo demás está todo por verse. Van a haber muchos movimientos en todos los frentes también, en Juntos, en Libertarios. El peronismo no definió aún a quién va a apoyar. Lo que sí digo es que la fórmula debe estar integrada por alguien del interior, si no, otra vez puro Capital. En síntesis, no sé cómo se va conformar nuestra fórmula nacional, pero que en el lugar uno o dos tiene que haber alguien del interior, me parece que es lo mejor.



- ¿Qué le parece la candidatura a la Presidencia de la Nación del cordobés Juan Schiaretti?

- Sí, que va a competir con Juan Manuel Urtubey, en el mismo frente, pero separados en unas PASO y el que gane, obviamente, será el candidato de ese espacio en la general. Los conozco a ambos. Al menos, es lo que leí. No hablé con ellos. Schiaretti lo dijo en el interior de su provincia, lo que me parece un buen dato. Y, después, leí que Urtubey va a competir con él. Entiendo que están compitiendo por fuera. Sería un cuarto frente, después de Libertarios, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



- Teniendo en cuenta el antecedente de 2019, en el que hubo gobernadores y otros referentes que intentaron armar una fórmula fuerte y que luego Cristina Fernández terminó eligiendo el candidato a presidente... ¿cree que eso puede diluirse?

- Es probable, puede ser, sí. Creo que hay una polarización, pero ahora es una polarización rara, porque hay como un tercer integrante. No hago encuestas nacionales, pero leo que los libertarios, con Javier Milei a la cabeza, estarían teniendo un porcentaje de aceptación. Hay que ver si se mantiene, pero no veo que haya espacio para otra fuerza, pero esto no es matemática.



- De hecho, ese grupo, Urtubey y Schiaretti, terminaría dividiendo al peronismo...

- Y, sí. Pasó en su momento con Lavagna y Pichetto. Creo que se va a mantener una pelea de tres.

