Es una de las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC), al punto de que, aunque no lo reconozca, sobran los indicios de que está trabajando para su posible candidatura presidencial en 2023. En la recorrida por distintos puntos del país, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con los dirigentes locales, mantuvo encuentro con simpatizantes y tuvo una charla a solas con DIARIO DE CUYO.

- Usted vino en campaña, ¿cree que JxC podrá sumar puntos como para ganar en la general?

- Sí, por supuesto, podemos revertir el resultado, estamos a cuatro puntos de diferencia nomás. Hay mucha gente que no fue a votar, otros que votaron a partidos más chicos que ahora entienden que la única forma de frenar al kirchnerismo en el Congreso es con JxC.

- Hay críticas del Frente de Todos de que una mayoría opositora puede obstruir al Gobierno nacional...

- Cuando Macri fue presidente no tuvo mayoría. Y no por eso no se puede gobernar. Es al revés, genera un equilibrio republicano, una división de poderes. Estamos muy cerca de que Cristina Kirchner pierda el quórum propio en senadores. Eso sería muy sano.

- El cuestionamiento también viene por definiciones como las de María Eugenia Vidal, quien tras las PASO dijo que quieren quedarse con la conducción de la Cámara de Diputados...

- Cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora, durante los dos primeros años la condujo el peronismo en provincia de Buenos Aires...

- Pero a nivel nacional el peronismo respetó que fuera (Emilio) Monzó...

- En ese sentido, todavía no está la definición de cuántos diputados tendremos. No nos podemos adelantar.

- ¿Cree que el vínculo de JxC está dañado con San Juan, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri no devolvió 4 mil millones de pesos en obras viales, fondos que sí reintegró la actual gestión nacional?

- No veo un vínculo afectado. Durante el gobierno de Macri se hicieron muchas obras en la provincia que la gente ve y valora. La gente valora lo que vayamos a hacer en el futuro. Lo hecho, hecho está. Hoy tenemos un Gobierno que no logra generar trabajo, que no logra bajar la inflación. Tenemos que tener un país donde la prioridad número uno sea el trabajo. Necesitamos cambiar para generar trabajo, bajar la inflación y mejorar la seguridad.

"La realidad es que el Gobierno nacional no ha dado ni está dando ninguna señal de vocación de acuerdo ni de diálogo".

- ¿Cómo se tiene que generar trabajo?

- Primero, hay que cambiar el sistema impositivo que afecta muchísimo lo laboral. Contratar una persona es muy caro. Esto es tan válido para un comercio, una Pyme o hasta la empresa más grande. Nosotros presentamos un plan para revertir eso, reduciendo impuestos al trabajo. Una cosa que hacemos en Ciudad que tiene muy buen resultado es promover que en el último año de la secundaria, los jóvenes tengan una práctica laboral. Eso facilita mucho la posibilidad de conseguir un trabajo, de acostumbrarse a lo que significan las dinámicas laborales. Tenemos un plan para desgravar la contratación de empleo joven durante un tiempo.

- ¿Qué mirada tiene sobre la minería?

- Creo en la minería responsable con el cuidado del medio ambiente. La minería puede ser una fuente enorme de trabajo en la Argentina y la generación de divisas que necesita el país, en la medida que se haga responsablemente. Hoy hay parámetros de cuidado de medioambiente que hay que respetarlos y se sabe que se puede hacer y que no. Se puede y se debe hacer minería responsable.

- En el caso de que un representante de JxC llegase a la Presidencia, ¿es una actividad a potenciar y eliminar cualquier tipo de trabas?

- Todas las actividades son a potenciar. Hoy tenés un Estado y un Gobierno que no solamente no potencia, sino que traba, dificulta, que complica, como la prohibición a la exportación de carne. Esos son los tipos de trabas que tenemos que sacar en Argentina para potenciar la minería y todas las actividades.

- ¿Tuvo contacto con el gobernador Uñac?

- No he tenido contacto. He venido a apoyar a los candidatos de JxC. Con el gobernador tengo una relación institucional como corresponde.

- ¿Qué imagen tiene de la gestión de Uñac?

- Mirá, no lo sé. En esta elección no se evalúa ni se discute la gestión provincial. Es una elección de diputados nacionales.

- Justamente, el Gobierno provincial ha salido a plebiscitar la gestión local...

- Esta no es una elección provincial. La gente tiene que elegir entre darle más fuerza al kirchnerismo o ponerle un freno.

"Hay que mirar para adelante y ver qué propone cada uno. Macri es parte de la mesa de conducción de JxC".

- Por los movimientos que hizo en el armado de listas en Ciudad y provincia de Buenos Aires y las recorridas que está haciendo por el país, su candidatura a presidente en 2023 es un hecho...

- Falta mucho para 2023. Todavía no terminó esta elección. Tengo mucho trabajo en la Ciudad y en acompañar durante la campaña a nuestros candidatos en todo el país.

- ¿Facundo Manes es un candidato presidenciable del espacio, al igual que Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal?

- Lo que dije para mí vale para todos. Faltan dos años, estamos muy ansiosos (risas). Si alguno expresase su voluntad de serlo, está perfecto, está en todo su derecho. No es mi caso. No lo voy a hacer, creo que es muy temprano.

- ¿Considera que la grieta y la polarización entre Macri y Cristina atrasa?

- La grieta en general ha generado enormes problemas para la Argentina. No solucionó nada, ha sido un desastre. A partir de 2023, Argentina requiere un acuerdo mucho más amplio, que nos pongamos de acuerdo en una visión de país y que la sostengamos en el tiempo todos los argentinos, más allá, incluso, de la política. Hay que buscar acuerdos sobre cómo bajar la inflación y generar trabajo. No hay que profundizar la grieta y seguir buscando culpables y mirando para atrás.

- ¿Qué tiene para decir de las críticas que hay contra lo que fue el gobierno de Macri?

- No sé porque tenemos que volver hacia el Gobierno anterior.

- Porque fue la referencia de un gobierno de lo que hoy es JxC...

- En mi caso, me vas a encontrar siempre hablando del futuro, discutiendo como generar trabajo en Argentina, por ejemplo.

- Habló de trabajo. ¿En qué otros ejes haría hincapié si tuviera que desarrollar un plan económico?

- Para generar trabajo, Argentina tiene que exportar más. Exportamos sólo el 14 por ciento de nuestro producto bruto. Es bajísimo. El otro pilar es el desarrollo regional, que sea mucho más equilibrado. Hay que revertir esta megaconcentración que ha habido en el Área Metropolitana de Buenos Aires y de otras grandes ciudades. Hay que generar oportunidades de trabajo en cada provincia.

- ¿Idearía algún plan para bajar los costos de fletes?

- Los altos costos logísticos que hay en Argentina afecta a los sanjuaninos, a los chaqueños y a los fueguinos, por ejemplo. Si queremos desarrollar las economías regionales ahí tenemos una prioridad: mejorar los costos de logística, el sistema de trenes para transporte de cargas; en el caso de San Juan, la salida al Pacífico. En un país en el cual tenés limitaciones de recursos, hay que encontrar mecanismos inteligentes públicos y privados. No podemos depender solo de la inversión pública porque tiene un límite.

- En el gobierno de Macri se liberó la importación y afectó la producción local vitivinícola...

- El vitivinícola es uno de los sectores en donde hay un potencial enorme para aumentar las exportaciones y que no se ha sabido explotar a fondo. Es otro ejemplo de que podría generar muchas fuentes de trabajo.

- Pero la liberación de importaciones, ¿considera que es perjudicial o es analizable?

- La apertura hay que hacerla inteligentemente, siempre defendiendo los intereses de los argentinos.

- ¿Qué es una apertura inteligente?

- Primero, prever a largo plazo, no podés abrir de un día para el otro las importaciones. Prever que las industrias puedan invertir y tener mejor competitividad en el mundo. Es muy importante tener previsibilidad para acceder a mercados, requiere tiempo, planes y poder mantenerlos durante 20 años seguidos.

- El presidente del Pro, Enzo Cornejo, fue denunciado por presuntos manejos irregulares en el partido cuando era secretario General, ¿no tiene que intervenir el partido a nivel político para solucionar el tema?

- Nosotros dejamos que la Justicia haga su trabajo, sin interferencia, con total independencia.

- Pero no conviene que el caso se resuelva a nivel del Tribunal de Disciplina para se aclare la situación, inclusive, para los afiliados...

- Hay que dejar que la Justicia actúe. En este y en todos los casos.