> FRENTE DE TODOS



Tema hídrico

Con un proyecto de ley se buscarán fondos para investigación de los acuíferos en todo el país, incluyendo las líneas de base de los recursos hídricos en las altas cumbres andinas. Se crearán planes con líneas de créditos o subsidios para optimizar el uso de los recursos hídricos proyectando a futuras épocas de sequía.



Revisión tributaria

Revisión integral del esquema tributario nacional con el objeto de arbitrar medidas que permitan establecer un régimen de promoción y fomento en las economías regionales. Fortalecer a los pequeños y medianos empresarios y a los jóvenes profesionales con el fin de la generación de empleo genuino.



Cannabis medicinal

Llevar al Congreso Nacional el modelo de San Juan para el desarrollo de una nueva industria en base al cultivo y la industrialización de Cannabis medicinal. A través de un nuevo proyecto ley, se buscará establecer beneficios impositivos nacionales para la producción de cannabis medicinal.

Walberto Allende

Candidato a diputado nacional en primer lugar

Es diputado nacional y va por la reelección. Fue intendente de 9 de Julio de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015. Ese año, en la primera gestión de Uñac como gobernador, fue electo como diputado provincial, pero el mandatario lo eligió para conducir el Ministerio de Desarrollo Humano.

Fabiola Aubone

Candidata titular a diputada nacional en segundo lugar

Asumió como ministra de Gobierno en 2019, luego de ocupar la Secretaría de Gobierno. En el ámbito partidario, fue la presidenta de la Junta Electoral del PJ en las últimas elecciones internas. A nivel nacional, es consejera del partido y, como tal, ocupa un cargo en la mesa directiva.







Luis Rueda

Candidato titular a diputado nacional en tercer lugar

Es el presidente del partido bloquista, el principal aliado del PJ. Actualmente, es el subsecretario de la Unidad Gobernación del Poder Ejecutivo y, como tal, trabaja codo a codo con el gobernador Sergio Uñac. En Pocito se desempeñó en la Agencia de Desarrollo Territorial.







LISTA COMPLETA

La candidata suplente en primer término es la kirchnerista "Marita" Benavente. Le siguen Marcelo Trujillo, titular del sindicato de Telecomunicaciones, y la concejal chimbera Noelia Tortarolo.



Conformación del frente

Además del PJ y el bloquismo, los socios son el Partido Conservador Popular, Unidad y Progreso, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Convicción Federal, Movimiento Vida y Compromiso (Movicom), MID, Igualar, Libres del Sur, Parte y Nueva Dirigencia.

> JUNTOS POR CAMBIO

Empleo

Desgravación impositiva del primer empleo o emprendimiento, con incentivos a la transformación de planes sociales en trabajo formal. Además, impulsar el relanzamiento de programas de financiación público-privado a jóvenes emprendedores para crear oportunidades para los jóvenes.



Baja impositiva

Reforma impositiva para fortalecer a las Pymes al disminuir la presión tributaria y simplificar su cumplimiento, que atienda las asimetrías regionales y por tamaño de empresa y dar la posibilidad de que puedan deducir de Impuestos hasta el 10% de las inversiones realizadas en bienes de capital para fomentar inversión.



Previsional

Defender a los jubilados restableciendo, por ley, una fórmula de actualización y movilidad jubilatoria ajustada a la inflación. Derogar las jubilaciones de privilegio y endurecer las limitaciones al uso de Fondos del Anses que ponen en riesgo el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones.

Susana Laciar

Candidata titular a diputada nacional en primer lugar

Fue candidata a vicegobernadora y a diputada nacional en segundo término en 2019, en ambos casos, acompañando a Marcelo Orrego. Fue legisladora provincial de 2015 a 2019 y presidió Producción y Trabajo. También fue postulante al Senado junto a Roberto Basualdo en 2017.

Enzo Cornejo

Candidato titular a diputado nacional en segundo lugar

Es el actual presidente del Pro. En 2013 fue jefe de asesores de Eduardo Cáceres en el Congreso y, en 2015, compitió como candidato a diputado nacional. Tras ese paso, asumió como titular del Enacom hasta 2019. A fines de ese año, fue electo como diputado provincial.

Alejandra Leonardo

Candidata titular a diputada nacional en tercer lugar

Es una de las referentes mujeres de la UCR, hija del exdiputado local Enrique Leonardo. Hoy es concejal de Albardón y preside el comité partidario de ese departamento. En 2015 fue precandidata a intendente y peleó la interna con el Pro. En 2017 fue candidata a senadora suplente.





LISTA COMPLETA

El primer candidato suplente es Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. La segunda y el tercero son bloquistas: María de los Ángeles Moreno y Franco Marchese respectivamente.



Conformación del frente

Los miembros son Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar, bloquistas disidentes, la Agrupación por la Vida y la Familia, el Movimiento Defensa Vecinal, la Agrupación Ciudadanos de Chimbas y la Agrupación Libertario Republicano, entre otros.

> Consenso Ischigualasto

Moneda

Legislar en materia monetaria para tener una moneda estable. Asegurar la independencia del Banco Central para que no emita dinero espurio por necesidades políticas. Legislar en políticas tributarias y arancelarias que alienten la inversión, además de establecer que lo que se gasta no sea más de lo que se recauda.



Educación

El Congreso de la Nación tiene que recuperar la política de calidad educativa. Por eso, hay que impulsar parámetros de igualdad en la calidad educativa a través de distintos programa educativos, por lo menos, establecer presupuestos mínimos para evitar desventajas y desigualdades entre las provincias.



Justicia

Llevar un proyecto para que en el Consejo de la Magistratura se respete el equilibrio de los estamentos. Hoy está ultra politizado. Por eso, los malos jueces no se castigan. Adecuar el Código Penal por el tema de la inseguridad y sancionar un nuevo régimen penal para los menores que delinquen.

Marcelo Arancibia

Candidato titular a diputado nacional en primer lugar

El abogado es uno de los referentes locales de la agrupación Gen, que a nivel nacional conduce Margarita Stolbizer. Fue candidato a diputado nacional en 2013 por el extinto Frente Amplio Progresista. Además, dirigió el Foro de Abogados de 2017 a 2019.

Susana Ocampo

Candidata titular a diputada nacional en segundo lugar

Es licenciada en bioquímica y llegó al frente del sector de los autoconvocados. Anteriormente, fue afiliada del Pro desde 2013 al 2019 y sostuvo que se alejó del partido por diferencias con la conducción de Eduardo Cáceres y Enzo Cornejo. Ha conformado grupos de trabajo en Rivadavia.





Facundo Guzmán

Candidato titular a diputado nacional en tercer lugar

Es uno de los representantes locales de la Coalición Cívica - ARI, la fuerza política de Lilita Carrió, que en San Juan aún no tiene personería política. Viene del sector comercial, ya que tiene una firma que distribuye elementos de higiene y limpieza. Tuvo un pasado en el Pro, pero se alejó.





LISTA COMPLETA

La primera candidata suplente es María Isabel Villalba. El segundo lugar lo ocupa Delfor Luis Luna. En el tercer casillero suplente se encuentra Dora Virginia Romero.



Conformación del frente

Consenso Ischigualasto tiene como partidos socios a la Cruzada Renovadora y a Acción por una Democracia Nueva (ADN). Entre las agrupaciones adherentes está el Gen. Por otro lado, el espacio cuenta con el apoyo de radicales y exintegrantes del Pro disidentes.

> Frente de Izquierda y de los Trabajadores/Unidad

Salarios

Reducir el salario de los políticos para que ganen lo mismo que un o una docente de escuela, cuya aplicación sea a nivel nacional, con adhesión de las provincias. Además, que el grupo familiar de los políticos utilice el hospital y la escuela pública. Ellos votan el presupuesto de lo público, pero no lo usan.



Impuestos

Implementar un impuesto permanente a las familias más ricas del país. De la misma manera, gravar toda la actividad que genera riqueza, como la megaminería, la agroindustria y el juego. La base imponible quedará a discusión, pero estarán afuera las Pymes y los pequeños productores, por ejemplo.



Minería

Llevar al Congreso la prohibición de la megaminería. En primer lugar, consideramos que le quita agua a la producción local en un contexto de crisis hídrica. Además, que se respete la ley de Glaciares. Por otro lado, entendemos que es una industria contaminante. Y pensamos que no genera recuperación económica.

Cristian Jurado

Candidato titular a diputado nacional en primer lugar

Tiene 42 años y desde hace 20 milita en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Es profesor de historia, integrante de la agrupación Alternativa Docente. Fue candidato suplente a concejal de la Capital en 2019. Apunta a que la izquierda sea la tercera fuerza.

Mary Garrido

Candidata titular a diputada nacional en segundo lugar

Tiene 67 años. Es docente jubilada y siempre estuvo en consideración ya que fue, en varias oportunidades, candiata a diputada provincial, a diputada nacional, a senadora y también a la gobernación. Pertenece al MST Nueva Izquierda.







Nicolás Méndez

Candidato titular a diputado nacional en tercer lugar

Es integrante del Partido Obrero (PO), en el que milita desde hace unos 10 años. Es recibido de contador público nacional y desarrolla su actividad en la provincia. Fue candidato a senador suplente en 2017, por lo que, en esta contienda, es su primera vez como postulante titular en una lista.





LISTA COMPLETA

Luego de las PASO, los partidos que integran el Frente de Izquieda y de Trabajadores llegaron a un acuerdo por lo que los suplentes son Gloria Cimino, Franco Lategano y Laura Fernández.





Conformación del frente

Son cuatro los partidos que integran el frente electoral. En el espacio se encuentra Nueva Izquierda/Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Junto a esa fuerza están el Partido Obrero, la Izquierda por una Opción Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas.