Este sábado, el gobernador Sergio Uñac estuvo en el programa radial A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento y además de hablar de su gestión, se calzó el traje de candidato por la subagrupación Vamos San Juan, para hablar de la situación de la provincia.

Su candidatura

"Desde que se reformó la constitución que no la reformé yo se hablaba de los mandatos. Ahora, la Procuración dijo que no es inherente a la justicia federal, por lo que no se va a expedir. Entonces, alguien venía diciendo la verdad y alguien mentía".

"Este nuevo mandato tiene que servir para consolidar el camino que venimos transitando con los sanjuaninos".

"Yo no discuto las resoluciones judiciales. No es algo que la Corte suprema de justicia se deba expedir".

Ejes de un posible nuevo mandato

Modernización: "La moderinización del Estado es necesario, el ciudadano no debería moverse desde su trabajo o de su casa para hacer un trámite en el Estado".

Conectividad: "Hemos firmado un contrato con Haweii para mejorar la conectividad en la provincia como así también la informática".

Actividad productiva: "Tenemos que seguir fortaleciendo la producción en la provincia para mantener el nivel como lo que ocurrió con el informe Fraser, como destino más atractivo para los inversores mineros. San Juan debe ser una de las provincias que más diversificó su economía"

Desempleo

"Yo recibí la provincia con 7% de desempleo y ahora está en un 2,9%. Pero si vemos el contexto económico era mejor el de antes que el de ahora".

"Nosotros hemos generado transparencia, generar empleo desde el Estado y dar herramientas al sector privado para tomar mano de obra".

Sobre las declaraciones de Pichetto

"Yo a Pichetto lo conocía pero no en este rol de antiperonista. Tiene una confusión central del tema como le debe pasar a Larreta. No sé cuál es la autoridad de Pichetto para cuestionar a la Corte. Debería tratar de cuidar el vocabulario".

Larreta y su declaración del Túnel de Agua Negra

"En la gestión de Macri, fuimos y conseguimos una resolución del BID y con esa misma administración, se quedó en la nada porque devolvió el crédito para el túnel y el resto lo usó para hacer rutas en el norte del país".

"Con desconocimiento del interior, ¿se puede hablar del interior?".

Qué quiso decir con "No saltar al vacío" y su malestar con las opiniones de referentes nacionales sobre San Juan

"Yo digo que son dos situaciones que no tienen que hacer los sanjuaninos. Porque las sociedades no van hacia atrás, principalmente los jóvenes que miran al futuro. Y eso es ya, no es mañana o pasado porque es tarde".

"Cuando he tenido que ponerme firme con propios y extraños, lo he hecho. He visto cómo funcionarios de la oposición vienen a decirnos lo que tenemos que hacer los sanjuaninos. Vienen a hablar de minería pero allá (por Buenos Aires) la niegan. Yo sé que el sanjuanino va a analizar eso en las urnas. Para darte un ejemplo, no nos dejan publicitar el vino allá y es una economía regional que nosotros trabajamos pero nos niegan.

"No garpa hablar de minería allá pero los tractores y varios productos que utiliza el sector agroindustrial provienen de materia minera"

"La Villa 31 es un monumento de lo que el Estado no puede hacer. Yo lo invitaría (a Pichetto), pero cuando venga con tiempo para que vea cómo varias villas han sido erradicadas y convertidas en barrio. Familias trasladadas de una casa humilde a una casa digna".

"Ellos pueden venir pero tienen que bajar la soberbia. Vienen a decirnos el camino de ruta que debemos hacer los sanjuaninos".

Cambios en el Gabinete

"En el primer periodo hice cambios, al inicio del segundo y a la mitad del segundo también. Es natural que sea así. Va a haber renovación".

"Si gano va a haber renovación en el Gabinete y renovación total dirigencial en el 2027. Es normal y natural que la dirigencia sufra desgaste por lo que debe haber recambios".

Balance de su gestión en tres áreas

Salud: "Tenemos mucho para mencionar como la ampliación del Hospital Rawson, Marcial Quiroga, Lanteri, 25 de Mayo, hospital de Jáchal y próximamente tendremos en Angaco, San Martín, Iglesia, Caucete, Valle Fértil y Calingasta. La incorporación de profesionales médicos que fortalecen el sector público que ha tenido mucha demanda".

Educación: "Tenemos los mejores salarios pagos, dentro de una economía dañada".

Seguridad: "Hemos aumentado la cantidad de agentes y hemos hecho una inversión en movilidades para aumentar la seguridad. También estamos con la construcción de un nuevo penal, que lleva su tiempo porque lo estamos haciendo con fondos provinciales".

Mirada sobre sus candidatos

"Los candidatos que van por la subagrupación son personas que traccionan mucho pero hay que esperar a ver los resultados del 14 de mayo. Lo veo en todos los candidatos y en Cristian Andino, que está trabajando muy fuerte para el domingo que viene".

"Así como a ellos (por la oposición) les cuesta entrar en 16 municipios, a nosotros nos cuesta en dos municipios como Rivadavia y Santa Lucía. Nosotros estamos tranquilos de que vamos a pelear el triunfo en estos municipios. Somos respetuosos de lo que diga la provincia".

"Chimbas va a dar sorpresa. Nosotros decidimos incorporar a Chimbas en el Gran San Juan. Y si lo nombrábamos era porque algo mandábamos allá. Recuerdo cuando en un inicio de sesiones anunciamos el predio ferial en Chimbas. Eso se va a sentir en las urnas y no es polemizar con nadie. Analicen de dónde viene la inversión económica y principalmente, quién tomó la decisión política de todo lo que se hizo en Chimbas. Yo integré al departamento, no lo segregué".

"Es tentador trabajar para un par de departamentos por los votos, pero es socialmente incorrecto porque soy gobernador de 19 departamentos, no de dos o tres".

Su diferencia con Gioja

"Los dos somos peronistas, he sido un gobernador extremadamente correcto en situaciones complicadas y no sentí retribución de su parte, por eso tomamos caminos diferentes. Yo valoro lo que ha hecho por la provincia".

La situación del país y San Juan con las urnas

"Si tiene que influir en las urnas la economía de cómo está San Juan, debería ser positivo. San Juan está mejor que otras provincias pero entendemos que la inflación es un flagelo que afecta a todo el país".

Gestión provincial y nacional con diferente color político

"Eso no me asusta porque ya lo he vivido. En mi primer periodo lo pasé y no me tembló el pulso para dirigir la provincia y trabajar también con el Gobierno nacional".

"Lo que pediría al gobierno nacional, sea cual sea el color político, que encuentre una estabilidad y rumbo económico definido".

Candidatos a presidente del oficialismo

"Nuestro frente va a encontrar el camino"