Desde hace cuatro años ocupa un lugar estratégico cerca del gobernador Sergio Uñac y el año que viene trabajará full time para llegar a conducir el Partido Bloquista. Se trata de Luis Rueda, quien pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de su renuncia a la banca de diputado nacional y de las situaciones de sus correligionarios en Angaco e Iglesia.

- ¿Por qué no se fue a Buenos Aires a ocupar la banca de diputado nacional que dejó Daniela Castro?

- El hecho de que el Gobernador me haya confirmado unos días antes en el cargo, dándome la posibilidad de seguir acompañándolo, me hizo pensar y tomar la decisión de quedarme en San Juan. Uno pone todo en la balanza, también fue lo partidario...

- ¿Qué le dijeron en el partido?

- Hablé con Graciela Caselles. No veía mal tener dos bancas nacionales en Buenos Aires...

- No veía mal sacarlo de San Juan...

- No, no creo. Fue más que nada el acompañamiento como bloquista. Le dije mi intención de quedarme en la provincia, de seguir el proyecto desde acá, que estaba más cerca, en el día a día. El año que viene tenemos renovación de autoridades en el partido y se van a venir muchos días de trabajo, de salir a visitar los Comité departamentales.

- ¿No sintió como que el partido perdió la posibilidad histórica de tener dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, algo que no tiene desde hace muchísimos años?

- Los bloquistas también saben que tengo una función muy importante actualmente, un contacto permanente con los dirigentes de todos los departamentos. Por eso, muchos, o casi todos, me han felicitado por la decisión de quedarme y seguir acompañándolos desde acá. No ha habido ninguno que me haya puesto alguna queja.

- ¿Qué pasó con la renovación del bloquismo?

- Se ha iniciado un proceso de renovación importante en el bloquismo. En la Cámara de Diputados, el presidente del bloque, Andrés Chanampa, es un dirigente que viene conmigo desde la Juventud. Alfredo Nardi acaba de ser concejal, junto con otro joven, lo que le da al bloquismo la posibilidad de tener bloque propio en Capital, que lo habíamos perdido en 2015. Después en Rivadavia, donde hacía prácticamente 30 años que no teníamos concejales, ahora tenemos a Walter Vázquez y, encima, con bancada propia. En Pocito también logramos un concejal y hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos en ese departamento. También hay algunos hijos de dirigentes importantes, como Alejandro Bravo, quien se había alejado del partido y ahora se ha sumado.

"El que gobierna es Uñac y es quien propone a las personas en los cargos nacionales".

- Lo propuso para el Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (IPEEM)...

- Fue elegido el jueves pasado como miembro del IPEEM. Esto también es un mensaje importante a quienes se habían alejado del partido, que está habiendo una apertura y que se tienen que sumar. Ya no tienen excusas. Antes decían que no había lugar, ahora no solamente le hemos abierto la puerta sino que también le hemos dado participación en cargos.

- ¿A quién más?

- Hemos sumado a todos. He estado reunido en los últimos meses con dirigentes como Bazán Agrás, Posleman... Obviamente, algunos tienen todavía alguna diferencia con la conducción.

- ¿Con Caselles?

- Tienen algunas diferencias con Caselles por algunas decisiones tomadas por el partido, pero el año que viene se van a sumar a la conducción y nos van a acompañar.

- Si bien llegó a la Intendencia con el Frente San Juan Primero, Carlos Maza Peze es bloquista. Apenas asumió, con los concejales decidieron aumentarse el sueldo un 50 por ciento, ¿qué le pareció?

- Me enteré ayer (por el viernes) de la decisión que había tomado, hablé con él. Si hubiera podido aconsejarlo, le hubiese dicho que no era el momento. Primero tendría que haber comenzado con un aumento a los trabajadores municipales y después a la planta política. Me parece que no fue el momento acertado. Por eso ha habido bastantes quejas.

- ¿Le aconsejaría que dé marcha atrás?

- Desde lo partidario, le diría a Maza Peze que anule la suba a funcionarios y que primero vea la situación de los trabajadores municipales. Y si está la posibilidad, después vea la planta política. Esta es una de las cosas que hay que hablarlas dentro del partido porque uno puede aconsejar para bien, porque hay muchos dirigentes de mucha experiencia que pueden aconsejar que no era la decisión acertada en este momento.

- ¿No teme que termine como un Marinero de Iglesia?

- Lo que uno busca es que le vaya bien, como a Jorge Espejo, con el que tenemos muchas expectativas también. Por eso, sería bueno que Maza Peze se dejara aconsejar por el partido y no tomar decisiones que después a la gente y, sobre todo, a los trabajadores les molesta mucho.

"La gestión municipal de Jorge Espejo va a ser un antes y un después en Iglesia".

- ¿El partido no hace una autocrítica por lo de los Marinero en Iglesia? Teniendo en cuenta que despilfarraron millones de pesos en regalías...

- Sí, totalmente de acuerdo. Nos hemos equivocado. Desde lo partidario nunca ha habido una reunión para que haya un lineamiento sobre qué se quería hacer en Iglesia o qué era lo más acertado para hacer en un departamento que tiene tantas riquezas y que recibe tanto dinero de las regalías mineras. Nunca se dio la oportunidad de hacer un debate en el partido y de planificar ese departamento, desde lo partidario y lo institucional. Me parece que ellos tampoco nunca convocaron al partido para pedir opinión sobre la gestión que estaban llevando a cabo o como la podían mejorar.

- Espejo deslizó que los Marinero iban a terminar en la Justicia, ¿apoya esa decisión?

- Si se han hecho mal las cosas se tendrán que investigar.

- ¿Fue ganarle una pulseada a Caselles el hecho de haber colocado a Bravo en el IPEEM y a alguien de su sector en el Tribunal de Cuentas?

- No es ganarle a nadie, si no demostrar una apertura a sectores que antes nos criticaban desde afuera. Ahora le estamos dando la posibilidad de que se acerquen y que den el debate desde adentro del partido.

- ¿Ese es la crítica que tiene para hacerle a Caselles?

- No es que se lo hago yo, se lo hace la conducción, muchos que por ahí creían que se había cerrado en unos pocos la conducción del Comité Central. Entonces, estamos demostrando una apertura a los que nos criticaban también. Eso también le va a hacer bien a Graciela.

- ¿Es una apertura encarada por usted y no por Caselles?

- Graciela ya manifestó hace un tiempo que me iba a dar la posibilidad de competir el año que viene por el partido, que ella iba a dar un paso al costado y que no iba a seguir en la conducción. Entonces, mi tarea ha sido empezar a convocar a todos porque no me sirve llegar el año que viene con un partido dividido. Y se lo he manifestado a Graciela. Por ahí, hay algunas personas cercanas en su sector o que la acompañan no están de acuerdo con esta apertura. No voy a decir que ha sido fácil tratar de hacer un recambio, principalmente, en el Tribunal de Cuentas, donde la actual titular llevaba 12 años. Me parecía oportuna una oxigenación en ese lugar.

- ¿No le preocupa que Caselles rompa el pacto el año que viene y le compita debido a esta disputa que quedó reflejada en los cargos del IPEEM y del Tribunal de Cuentas?

- No me preocupa porque voy a hacer lo que tenga que hacer, lo he hablado. En todo caso, si alguien no cumple, se hará cargo de lo que no cumplió. Si el año que viene me toca, voy a sumar a todos los sectores y si no me tendré que hacer cargo.

- Suena como amenaza...

- No, nunca amenazo. Siempre digo que hay que cumplir con la palabra empeñada. Y no lo digo por Graciela, porque la conozco mucho. Siempre me ha acompañado y conmigo ha cumplido lo que me ha dicho. Nosotros hablamos y nos ponemos de acuerdo, pero, por ahí, algunos sectores cercanos a ella o a mí son los que provocan internas.