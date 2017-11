El gobernador Sergio Uñac participó en Buenos Aires de una reunión en la sede de la CGT con autoridades gremiales.



En la oportunidad, uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, elogió al primer mandatario sanjuanino. "Un joven gobernador que viene y asume el compromiso es un ejemplo para el resto de las provincias del país", comenzó.



Daer además de remarcar lo bueno que caracteriza el gobierno de Uñac, le pidió que "al igual que le pedimos a otros gobernadores, que se pongan al frente de la reconstrucción del peronismo".



En su discurso, el líder gremial miró la imagen de un artista que refleja el estudio de los niños y dijo que "San Juan es un Estado que provoca cambios sociales que terminan dignificando a los trabajadores". "Son cambios sustanciales que nos enriquecen a todos", determinó.



"Nos quieren sacar la tutela que les da el derecho de nuestro país a los trabajadores", enfatizó.



Posteriormente, el sindicalista expresó que en la lucha "es importante que los gobernadores que tienen compromiso social y una mirada como la que tiene Sergio (Uñac) de proteger a los sectores vulnerables, estén aliados con el movimiento obrero".



Por su parte, el gobernador Uñac sostuvo que ‘el peronismo está en una situación difícil, pero ha salido de otras que han sido aún peores‘, y llamó a una ‘autocrítica con renovación‘, al tiempo que aseguró que ‘el rol de la CGT es la defensa de los trabajadores‘.

El mandatario sanjuanino, en diálogo con Télam, afirmó que ‘el peronismo debe darse una profunda discusión sobre la base de la autocrítica y que puede encontrar un camino, primero, de reconocimiento de las cosas que hicimos bien‘.

‘Las cosas que hicimos bien nosotros las tenemos que reivindicar, y también aceptar entre nosotros, quiénes somos parte en el partido, de las cosas que hicimos y que no hicimos como la sociedad esperaba‘, sostuvo. Al respecto, Uñac puntualizó que ‘el peronismo está en una situación difícil, pero ha salido de otras aún más difíciles, y no me cabe duda que las vamos a superar sobre la base de la autocrítica de una transición que debe concluir, seguro, con una renovación‘.

‘Cuando hablo -agregó- de renovación no lo hago de una renovación de tipo generacional, sino de una renovación de hombres, figuras y autoridades, a partir de la cual se pueda generar una nueva convocatoria de todos los sectores y de todos los matices que tenga el peronismo, y a partir de ahí encontrar una conducción que sea representativa de todos‘.

Señaló también que se ‘trata de encontrar una conducción que se pueda poner a trabajar de cara a un 2019, que parece lejano, pero que en política termina siendo muy cercano, para que el partido pueda ser una herramienta electoral e institucional posible, y que pueda captar la atención y el acompañamiento de todos los argentinos‘.

Consultado sobre qué opinión le merecía la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, Uñac dijo ‘el rol de la CGT es defender los derechos de los trabajadores‘.

‘Nadie está cerrado al diálogo y estamos muy abiertos a que pueda ser de esta manera‘, puntualizó.Tras admitir que ‘quizás haya que reformar algunos aspectos de la legislación laboral‘, aclaró que ‘hay que ver de que manera eso no atenta contra los derechos de los trabajadores en más de 70 años de historia, quizás desde del nacimiento mismo del peronismo‘.