Investigado. Enrique Graci Susini estuvo detenido y luego recuperó la libertad. Fue procesado por el juez Rago Gallo en dos ocasiones. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito en ambas oportunidades.

Mañana a las 9, en la sede del Tribunal Oral Federal, comenzará el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, en el que se ventilará una de las causas que involucra a expolicías que están procesados por haber participado en operativos de detención, torturas y, algunos de ellos, hasta en homicidios y desapariciones en la previa y durante el golpe de Estado. Pero en el banquillo de los acusados no estará quien fuera uno de sus jefes: Enrique Graci Susini, quien comandó la fuerza de seguridad desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, en el gobierno de Eloy Camus. El ex mandamás de la Policía fue investigado por la Justicia Federal y se encuentra con una falta de mérito, por lo que en el caso de que llegara a aparecer una nueva prueba (por ejemplo, durante el debate) puede ser procesado o, caso contrario, quedar desvinculado definitivamente.



Su situación no deja de llamar la atención, ya que ex jefes de la Policía local durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, como los militares retirados Rubén Ortega y Juan Carlos Coronel, sí enfrentarán el juicio. De hecho, ambos ya han sido condenados a perpetua en el segundo megajuicio.



Graci Susini estuvo al frente de la Policía durante un gobierno democrático, pero en el que las fuerzas de seguridad combatieron a los grupos guerrilleros. Tanto el fiscal Francisco Maldonado como el juez Leopoldo Rago Gallo valoraron numerosa documentación que refleja que tenía conocimiento del accionar de los uniformados que estaban bajo su mando en actividades represivas ilegales. De hecho, suscribía informes "antisubversivos o de movimiento político" que enviaba al entonces ministro de Gobierno y al gobernador, en los que destacaba detalles de las movilizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, según consta en el expediente.



De acuerdo a la prueba que recolectó en la investigación, Rago Gallo entendió que en la etapa anterior al golpe hubo "una gran cantidad de detenciones, torturas y delitos contra la integridad sexual" llevadas a cabo por los policías, que Graci Susini no podía desconocer. Tal accionar daba "cuenta de la persecución previa y represión del aparato estatal en contra de un sector de la militancia política opuesta al gobierno de entonces: la Juventud Peronista, la Tendencia Revolucionaria, el peronismo de base, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre otros", había destacado en su fallo de diciembre de 2014. En dicha resolución lo había procesado y resaltado lo "inverosímil" que resulta mantener vinculados en ilícitos a sus subalternos sin que el titular de la fuerza no tuviera nada que ver.



Sin embargo, su defensa apeló y la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito, ya que consideró que Graci Susini "no ordenó la comisión de los ilícitos" o "los desconoció (pueden haberse cometido a sus espaldas) o los repudió. No obstante sus subalternos lo ignoraron y delinquieron igual". Para sostener tales argumentos, los camaristas valoraron que el ex jefe de Policía fue detenido luego de que asumiera la Junta Militar en 1976. Así, para los jueces, sostener la hipótesis de su vinculación "sería lo mismo que decir que el imputado formó parte de un grupo represivo que atentaba contra él mismo. Tal aseveración no puede ser sostenida lógicamente".



En otro dato llamativo, en la apelación intervino el juez sanjuanino Carlos Parra (jubilado), quien se había inhibido en el resto de las causas de lesa humanidad debido a que es hermano de una desaparecida.



Defensores



Son siete los abogados que defenderán a los 35 acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad. Se tratan de Esteban Chervin (defensor oficial que patrocina a la mayor cantidad de imputados), Franco Montes, Sandra Leveque, Eduardo San Emeterio, Gerardo Ibañez, Marcelo Fernández, Antonio Falcón y Carolina Correa.

Causas

8

Es la cantidad de expedientes que se tratarán en el tercer megajuicio. Están las causas Yannello, policías, instructores, Farías, Ripoll y Nívoli, entre otras.



Tribunal y fiscales



El Tribunal será presidido por el mendocino Alberto Carelli, quien estará acompañado por su coterránea Paula Marisi y la puntana Gretel Diamante. La cordobesa Carolina Prado será la cuarta jueza. En cuanto a los fiscales, formarán parte del proceso los mendocinos Dante Vega, en reemplazo de Francisco Maldonado, y Fernando Alcaraz.

A juicio

35

Son los acusados, entre expolicías, exmilitares y el exfiscal Yannello. Del total, 18 están fuera de la provincia y se conectarán por videoconferencia.

Víctimas

234

Son las víctimas de delitos de lesa humanidad que están dentro del tercer megajuicio. En un principio, las partes habían ofrecido unos 630 testigos.