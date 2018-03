A partir del próximo lunes, los diputados que quieran ceder sus tramos aéreos a terceros ya no podrán hacerlo libremente: deberán inscribir a los destinatarios en un registro, y podrán designar como máximo ocho usuarios autorizados cada uno.



Así lo establece la resolución 220/2018, firmada el 5 de marzo por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que igualmente mantiene inalterable la posibilidad de canjear los tramos por dinero en efectivo.



“A partir del 12 de marzo de 2018, la utilización de los tramos aéreos innominados otorgados a los/as señores/as diputados/as quedará limitado, salvo excepciones debidamente fundadas y previa autorización, a las personas previamente registradas en el Registro Único de Usuarios de Tramos Aéreos Innominados”, indica el texto.



Si el diputado desea cambiar a los destinatarios de los tramos innominados, sólo podrá hacerlo una vez al año, según lo determinó la Secretaría Administrativa en otra disposición, la 28/18, que instrumentó el registro.



Los datos que se requerirán para inscribir a los beneficiarios de los pasajes son nombre y apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento y número telefónico, por lo cual no hay un impedimento para que el diputado pueda ceder el tramo a, por ejemplo, un familiar.



Actualmente, cada diputado -independientemente de la provincia a la que pertenezca- recibe un total de veinte tramos aéreos mensuales para utilizar dentro del territorio nacional, de los cuales ahora 12 serán nominados -sólo utilizables por el legislador- y 8 innominados, bajo las condiciones que impuso Monzó.



Los pasajes terrestres, en tanto, no quedarán sujetos al Registro Único de Usuarios y seguirán siendo 100% innominados, es decir, pueden ser utilizados por cualquier persona.



Lo curioso es que, el 21 de febrero, Monzó firmó una resolución inicial, la 118/18, que también incluía el límite de cesión para los tramos terrestres, pero en la disposición suscrita el 5 de marzo -que empezará a regir el próximo lunes- se derogó esa posibilidad, y sólo quedaron contemplados los tramos aéreos.



Según la última actualización, que data de mediados del año pasado, un tramo aéreo se ubica en 1.350 pesos, mientras que el terrestre es de 650 pesos; los 40 tramos mensuales totales son canjeables por efectivo, lo que arroja un total de 40 mil pesos.



El límite, también para los bloques



Mediante otra resolución, la 119/18, Monzó estableció un límite para los tramos tanto aéreos como terrestres que reciben los bloques de diputados, estableciendo una clasificación según el número de integrantes.



En este caso, el 100% de los pasajes son innominados, esto es, el bloque puede escoger libremente a quién se los da, sin necesiodad de inscribir a los beneficiaros en el Registro Único de Usuarios.