Asunciones. La ministra Venerando y los secretarios Correa y Benelbaz anunciaron los cambios en la estructura de Salud Pública. En total hubo 22 modificaciones, entre bajas y enroques.

En el Ministerio de Salud Pública hubo cirugía mayor luego de la renuncia de Cástor Sánchez Hidalgo y la asunción de Alejandra Venerando en el máximo cargo. Las autoridades dieron a conocer ayer los cambios y enroques en direcciones, zonas sanitarias y otras áreas, pero además trascendió que hubo bajas de asesores que había en las diversas estructuras de la cartera sanitaria. En total fueron 22 modificaciones y los que fueron desplazados estaban "identificados" o eran de la línea del exministro, además de que en los casos de los asesores se señaló que "no trabajaban lo que tenían que trabajar", explicaron con cierta contemplación fuentes de la repartición. La movida consistió en un barajar y dar de nuevo, en un camino allanado para que la flamante titular de Salud desarrolle su administración.



Los cambios son tantos que en el ministerio no recuerdan semejantes movimientos a mitad de una gestión. Las fuentes explicaron que Venerando, quien asumió el 19, se apoyó en los secretarios, en el técnico, Roberto Correa, y en el administrativo Financiero, Guillermo Benelbaz, para llevar a cabo los movimientos y designar a los nuevos funcionarios. A la vista, ambos cargaron con la tarea de la limpieza para evitarle a la ministra el costo político. Y si bien los dos vienen desde la administración de Sánchez Hidalgo, responden al gobernador Sergio Uñac y ahora, a Venerando.



El primero de los cambios tuvo que ver con la renuncia de Alejandro Yesurón de la Secretaría de Planificación y Control de Gestión Sanitaria, cargo que está por debajo de la ministra. Las fuentes aseguraron que su lugar no será ocupado por nadie por el momento, ya que al puesto no lo consideran "imprescindible por ahora". También hay un "ahorro" de un cargo político. De esa manera, el contacto será con la nueva directora de Planificación, Alina Almazán, quien reemplazó a Carlos Bonanno. Sobre este último, las fuentes fueron críticas sobre su desempeño y representa una de las bajas y movimientos en la cartera sanitaria. Aunque no trascendieron sus nombres ni sus ubicaciones, también fueron desplazados nueve asesores, que estaban repartidos en distintos lugares de la estructura ministerial y que no venían desarrollando todas las tareas que les habían asignado. En el resto, hubo cambios en direcciones, zonas sanitarias y otras áreas (ver aparte).



El Ministerio de Salud es el que más movimientos ha tenido en la gestión uñaquista. Y en el transcurso de los dos primeros años, las modificaciones fueron en los puestos jerárquicos. En mayo de 2016 se fueron el secretario Técnico, Oscar Marconi, y Elio Azerrad, de la Coordinación de Hospitales. Y en abril de este año dio un paso al costado el secretario Administrativo Financiero, Carlos Tinto. Este último fue reemplazado por Benelbaz, mientras que en lugar de Marconi ingresó Correa.



El 11 de este mes renunció el entonces ministro Sánchez Hidalgo bajo el argumento de motivos personales. En su lugar entró Venerando, quien había sido directora del hospital Cantoni, de Pocito, y su gestión coincidió con la de Uñac como intendente.





Movimientos de piezas

Direcciones

La Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera, a cargo de Guillermo Benelbaz, fue la que tuvo más cambios de nombres en las direcciones. En la de Coordinación Administrativa, María Emilia Leonardi reemplazó a Juan José López. Y en la de Presupuesto y Relación con Hospitales, José Daniel Flores le dejó el lugar a Mauricio Gallardo. Dentro de la Secretaría Técnica, en la Dirección de Programas entró Teresa Laciar por Mónica Meershon, esposa de Alejandro Yesurón, el exsecretario de Planificación. Y en la Dirección de Planificación, Alina Almazán ocupó el lugar de Carlos Bonanno. Todos los que dejaron sus puestos entraron de la mano del exministro Cástor Sánchez Hidalgo, dijeron las fuentes.

Zonas Sanitarias

De las cinco Zonas Sanitarias de la provincia, hubo cambios de jefes en tres, pero aquellos que dejaron sus puestos fueron derivados a otras áreas. En la Zona II, ingresó Juan Pablo Pacheco en lugar de Paula Gallego. En la IV, Walter Antuña entró por Miguel Díaz Garay. Este último ocupará un lugar en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, que está al mando de Jorge Quiroga. Dicha área tiene mucho trabajo y las fuentes señalaron que será una ayuda. La otra modificación se dio en la Zona V, en la que Ivana Garzón reemplazó a Atilio Bustos Sánchez. Según dijeron, tenía intenciones de dejar la zona sanitaria para ocupar la Jefatura de División en dependencia de la Dirección de Relación con Hospitales.

Centros de salud

Los movimientos de piezas en la cartera sanitaria también se dieron en centros de salud y hospitales de la periferia. En estos casos, hubo enroques de figuras y la cobertura de una vacante.

En el Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), de Rawson, desembarcó Paula Gallego, quien venía de estar al frente de la Zona Sanitaria II. En el Hospital del departamento Angaco fue designado Miguel Jotayan, quien reemplazó a Juan Pablo Pacheco, quien a su vez fue reubicado como titular de la Zona II. Y en el Hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento, fue nombrado Gustavo Correa, en reemplazo de Alejandra Venerando, quien ascendió a ministra de Salud Pública hace unos días.

En otras áreas

En el movida, también hubo cambios en otras áreas. En la División de Atención Primaria de la Salud arribó Gabriela Gutiérrez, quien reemplazó a Walter Antuña, que ascendió a jefe de la Zona Sanitaria IV. Otras de las modificaciones se dio en el área administrativa del Hospital Rawson. Según fuentes oficiales, el director administrativo, Fernando Ciancio, renunció y su lugar será ocupado por quien venía siendo gerente administrativo, Daniel Gerbeno. En el Hospital Marcial Quiroga también dio un paso al costado el gerente administrativo, Eduardo Grillo. Así, ambas gerencias quedaron vacantes y las fuentes remarcaron que sus reemplazantes se están analizando y que en el transcurso de la semana estarán definidas.