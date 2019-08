Actividad. José Antonio Gómez Di Vincenzo dio su disertación el lunes de la semana pasada. Al día siguiente estalló el escándalo, dado que participantes del curso señalaron que estaba en un avanzado estado de ebriedad.

La escena resultó increíble y no menos que un bochorno y un escándalo. Un empleado de Sedronar que vino a San Juan a capacitar a funcionarios judiciales sobre cómo abordar las problemáticas del consumo de drogas estuvo borracho durante la exposición de un colega. Bajo ese estado, no sólo tuvo un comportamiento "inadecuado" sino que también se le acercó a una asistente y le dijo cosas al oído, en una conducta de acoso. Eso es lo que contaron participantes del curso que vivieron la situación, lo que llevó a que el coordinador de la Escuela de Capacitación Judicial de la Corte de Justicia plasmara los hechos en un escrito, el cual fue enviado en tono crítico a los superiores del implicado, a quienes además se les informó de la suspensión de las actividades. En el máximo tribunal reinaba el malestar y anoche decidían las acciones a seguir, como pedirle un informe al organismo nacional y solicitar la aplicación de una "medida ejemplar" contra el capacitador.



El caso estalló la semana pasada y en estos días ha sido el comentario entre los participantes en conversaciones en Tribunales y grupos de Whatsapp, en cuyos diálogos no ocultaban la bronca por la situación.



A través de un convenio con la Escuela de Capacitación Judicial de la Corte, Sedronar, la secretaría nacional que interviene en la prevención contra la drogadicción, envió a dos de sus capacitadores para brindar una charla de "Políticas sobre drogas y problemáticas del consumo" a magistrados y funcionarios del Poder Judicial local. Uno de ellos fue José Antonio Gómez Di Vincenzo, licenciado en Educación y empleado del organismo, quien el lunes pasado dio su disertación sobre "Aspectos sociales y psicológicos del consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas de consumo". Hasta ahí todo bien, pero el escándalo estalló al día siguiente, cuando participó como oyente de la charla de un colega suyo. Según quedó plasmado en el escrito enviado a la Sedronar y en un informe preliminar al máximo tribunal local, Juan Pablo Ortega, coordinador de la Escuela de Capacitación, detalló que participantes del curso informaron que Gómez Di Vincenzo se encontraba en "un avanzado estado de alcoholemia", dado que emanaba un "fuerte olor etílico". Así, tuvo "groseros e inadecuados comportamientos". Según se describe, se le acercó a una mujer y le susurró cosas al oído, en una actitud acosadora. Además, se quedó dormido en la primera fila durante la exposición de su compañero Fernando Ferreyra y luego se lo vio mirando a través de un vidrio de un salón contiguo donde se realizaba una capacitación por parte de la Oficina de la Mujer, indicaron fuentes calificadas.



Luego de recabar testimonios, Ortega le mandó un mail a Ferreyra, el otro capacitador, en el que describió todo lo sucedido. Por ello, recibió una respuesta con las disculpas de Fernando Trabucco, director del Área de Capacitación de la Sedronar, es decir, del jefe de Gómez Di Vincenzo. No fue lo único, ya que el funcionario sanjuanino suspendió el curso, el cual tenía previsto ocho módulos más.



Ortega además ha informado a los ministros de la Corte sobre la situación y hoy mismo elevará un informe detallado con todos los detalles. En el máximo tribunal no salían del asombro y había mucha bronca por lo sucedido y anoche definían qué acciones iban a tomar. De movida, se barajaba un planteo ante el organismo nacional para que dé explicaciones sobre el comportamiento de uno de sus empleados y el pedido de la aplicación de una medida ejemplar.

Participantes del curso dijeron que le sintieron al capacitador un fuerte olor a alcohol.

