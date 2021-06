Luego de que el miércoles se conociera que la inflación de mayo alcanzó el 3,3 por ciento y acumuló un 21,5 por ciento de aumento en lo que va del año, en el Ministerio de Hacienda de la provincia ya prevén que la meta de un incremento anual que ronde el 30 por ciento no se va a cumplir. Pese a ese nuevo escenario, la titular de la cartera, Marisa López, aseguró que "se mantiene" el compromiso asumido con los gremios en febrero, de que los salarios le ganarán a la inflación, por lo que es un hecho que, para el segundo semestre del año, habrá una recomposición salarial en las cuentas de los trabajadores del Estado. La postura de la ministra de Hacienda fue en respuesta al planteo de los gremios de UDA y AMET, quienes, alertados por la suba de precios, vieron como una posibilidad que se adelante el último tramo del 7 por ciento de aumento previsto para octubre. Sobre ese punto, López se expresó con cautela y dijo que habrá que esperar a la reunión de julio y el estado de las cuentas provinciales.

Sobre el avance de la inflación, la titular de la cartera económica expresó que "no es menor que haya una reducción de un punto entre un mes y otro", pero, a su vez, dijo que, "oficialmente, el Ministerio de Economía de la Nación dice que estará un poco por arriba de lo proyectado", esto es, superando el 29 por ciento previsto en el presupuesto nacional, luego estirado al 31 por ciento. No obstante, se mostró esperanzada en que los precios no subirán de acuerdo a "los datos que está dando el REM", el estudio de Relevamiento de Expectativa del Mercado, que realiza el Banco Central de la República Argentina, el que, según su último informe, prevé una inflación anual del 48,3 por ciento. La funcionaria indicó que la Nación está aplicando acciones "que van en el sentido de acercarse, lo más posible, a lo que se fijó en la pauta macrofiscal del presupuesto".

Si se supera la meta del 30 por ciento, habrá impacto en el acuerdo salarial al que arribó el Ejecutivo con los gremios docentes y estatales. A fines de febrero la provincia cerró una de las mejores paritarias del país, con un 30 por ciento en tramos para este año (ver dato), más una recomposición del 20 por ciento por el desfasaje con la inflación de 2020, lo que hizo un total del 50 por ciento de aumento. Además, se previó una reunión para la segunda quincena de julio para evaluar la suba de precios y las proyecciones de cara a fin de año, porque la gestión uñaquista se comprometió a que los salarios de sus trabajadores superaran la inflación anual. Según dijo López, pese al escenario actual en el que se estima que el Índice de Precios al Consumidor será mayor al 30 por ciento, "se mantiene el compromiso de que los salarios superen la inflación". Para cumplir con lo plasmado, "todavía nos falta un semestre por recorrer. El análisis final lo haremos a fin de año. A ese número no hemos llegado", dijo López, mientras que recalcó que, de acuerdo a la paritaria firmada, "con el sueldo de julio estamos llegando al 23 por ciento de aumento con una pauta establecida del 30 por ciento que todavía, hasta ahora, no se cumple. El compromiso inicial se está cumpliendo tal cual. Entendemos que, por el momento, estamos superados, pero con un escaso margen mínimo entre lo proyectado y lo acordado". Los gremios habían dicho que el último tramo de aumento de octubre, a cobrar en noviembre, quedará lejos con una inflación que superará el 30 por ciento.



Acuerdo salarial

A fines de febrero, la gestión uñaquista llegó a un acuerdo con los empleados estatales. Se estableció una suba de salarios del 30 por ciento para este año, dividido en cuatro tramos: 10 por ciento desde marzo, 7 por ciento desde mayo, 6 por ciento a partir de julio y 7 por ciento desde octubre, con una instancia de revisión prevista para el mes que viene.

Suba

3,3 Es el porcentaje de inflación que el Indec registró en mayo. Fue casi un punto menos que la cifra de abril y la más baja en lo que va del año. El acumulado ascendió a 21,5 por ciento.

Interanual

48,8 Fue el porcentaje de incremento de inflación en doce meses, desde mayo de 2020 hasta el mes pasado. Entre los rubros que más subieron en mayo, el transporte fue el más alto.