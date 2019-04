Si bien aún no finaliza el escrutinio provisorio de las PASO provinciales, las tendencias indican que hasta apenas pasados los primeros minutos de este lunes, en 12 departamentos hubo triunfos arrolladores del uñaquismo.

En Chimbas se dio el caso más resonante, ya que Fabián Gramajo obtuvo más del 70 por ciento de los votos escrutadas casi el 84% de las mesas. Por su parte, Mauricio Camacho se impone en la interna de Con Vos sobre Carlos Mañé y César Jofré.

En Pocito, Armando Sánchez fue el que más sufragios consiguió escrutadas casi el 80% de las mesas. En tanto que la interna orreguista por ahora es para Néstor Romera por encima de Mario Núñez, por lo que sería el candidato a intendente de ese espacio el próximo 2 de junio.

San Martín es otro distrito donde el Frente Todos arrasó. Cristian Andino protagonizó una victoria abrumadora con casi el 70 por ciento de las mesas escrutadas. Por ahora segundo se ubica Raul Estévez (Con Vos) y tercero José Zaragoza (Nueva Dirigencia).

Para el sector Sur, más precisamente en Sarmiento, el actual jefe comunal Mario Martín obtuvo la victoria tras el conteo del 70% de las mesas. En la interna de Con Vos, sale victorioso Mauro Carelli al imponerse sobre el exhockista Diego Allende.

En 25 de Mayo, con casi el 90% de las mesas escrutadas, la mayor cantidad de votos fue para el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, mientras que la interna de Con Vos por ahora queda ajustadamente en manos de Omar Caballero por sobre Alberto Fantini.

Albardón también tiene triunfo uñaquista. Jorge Palmero fue el que más sufragios a su favor tuvo y, en la lucha orreguista, Oscar Aguirre supera a Eduardo Salinas. Por el lado de San Juan Primero, Silvana González le gana a Pablo Correa.

En Angaco, donde José Castro ya no puede repetir mandato, su hermano Alejandro derrota ajustadamente a Mario Pacheco en la interna del Frente Todos, en tanto que en Ullum, donde no hay ningún mano a mano partidario, es el actual jefe comunal, Leopoldo Soler, el que más votos consigue con su partido “Mejor Nosotros” (si bien no lleva a Uñac en su lista, también apoya al gobernador), seguido del aspirante del Frente Todos David Domínguez.

En Zonda, el intendente Miguel Atampiz le gana la interna de Todos a Oscar Villalobo y el exjefe comunal, César Monla (San Juan Primero) se ubica en el siguiente escalón.

En cuanto a los departamentos más alejados, el intendente Jorge Castañeda consigue una cómoda victoria en Calingasta (82% de mesas escrutadas) y en la interna del Frente Con Vos por ahora se impone Pablo Morales sobre César Lima, Héctor Contreras y Juan Carlos González.

En Valle Fértil el jefe comunal Omar Ortíz es el que más votos obtiene y es seguido por el aspirante de San Juan Primero, Juan Carrizo. Luego, aparece el candidato de Con Vos, Miguel Sepúlveda. En Jáchal tampoco hubo internas y el gran ganador fue el intendente Miguel Vega, quien supera a Dante Figueria (Con Vos) y a José Codorniú (San Juan Primero).