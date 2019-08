Para Cambiemos. En clara referencia a la coalición oficialista, Alberto dijo: "Yo estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos, pero en el mejor sentido".

Eufórico y arropado en los cánticos de miles de militantes, el flamante candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández afirmó en la noche del domingo, tras conocerse que con las PASO los argentinos empiezan "a construir otra historia".



Luego de que hablaran Matías Lammens, Sergio Massa y Axel Kicillof, Alberto Fernández salió al escenario del búnker del Frente de Todos ovacionado por toda la militancia allí presente.



"No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá a crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias que termine con este tiempo de mentiras y le dé a los argentinos un



horizonte mejor para el futuro. En esa Argentina todos tienen lugar", dijo Fernández en un multitudinario acto en el búnker del Frente de Todos. Y sentenció: "Los argentinos empezamos a construir otra historia".



Y en un contundente mensaje, agregó: "Vamos a empezar una etapa nueva que es lo que queda de la elección. Que los que están intranquilos que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más vamos a arreglar los problemas que otros generaron".



Fernández también reafirmó su propuesta de pagar menos intereses de Leliq y destinarlos a los jubilados: "Los argentinos entendieron un mensaje que decía que nuestros abuelos tienen derecho a tener salud y un ingreso como el que corresponde, y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino al progreso de nuestros jubilados. Todo eso entendió la Argentina".



Y continuó: "Creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. Un mensaje que decía que a nosotros nos interesa la universidad pública y que queremos seguir sembrando universidades a lo largo del país para que los chicos puedan estudiar en cualquier rincón de la patria".



En otro pasaje de su discurso, el candidato hizo referencia al gobernador de Tucumán Juan Manzur e indicó que su presencia en el escenario representaba la de los gobernadores "que hicieron posible este resultado".



"Ellos, como sus pueblos, entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto, donde el sistema federal funcione y todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Eso vamos a hacer y en los cuatro años la Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un Presidente", agregó. Además, Fernández aseguró que "a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, grieta y cualquier cosa que no es debida". También invitó a formar parte de su espacio a los que no lo votaron.

Lavagna, agradecido

Minutos antes de que se publicaran los primeros resultados, el candidato presidencial Roberto Lavagna aseguró que la cosecha en las primarias coloca a Consenso Federal como "la tercera fuerza de la Argentina". "Quiero agradecer a todos los argentinos, hoy votaron en proporción muy elevada", afirmó el candidato presidencial de Consenso Federal. Acto seguido, celebró la actuación de su fuerza: "Somos algo así como tres millones de personas que no se dejaron atrapar por la falsa grieta. Y dos millones y medio que votaron por Consenso Federal".

Capitanich sí y Peppo no

El ultracristinista, Jorge Capitanich ganó la candidatura a senador nacional por el Frente de Todos y fue el más votado en las elecciones primarias nacionales en Chaco con el 66,33 por ciento por los 152.449 votos frente a Domingo Peppo que consiguió el 33,06 por ciento con 75.983 sufragios, computados casi el dos tercio del total de votos emitidos. En Juntos por el Cambio el candidato a senador nacional Víctor Zimmerman obtuvo 86,74 por ciento con 86.986 sufragios ante la candidata de Sumamos, Alicia Azula, quien consiguió el 13,25 por ciento con 13.290 adhesiones.

Macri habló del dolor de la derrota

El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que Juntos por el Cambio hizo "una mala elección" en estas primarias y confesó que le "duele" que "tantos argentinos hayan creído que hay que volver al pasado", pero pidió "redoblar esfuerzos" de cara a las generales de octubre, al aceptar la derrota a manos del kirchnerismo.



En una noche de gran desazón en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero, el jefe del Estado aseguró que hará "todo" lo que esté a su "alcance" para "seguir conduciendo al país" y dijo que espera que sus adversarios políticos "tengan un discurso responsable" y que "no sostengan las banderas que nos hicieron tanto daño". "Hice lo mejor que podía y estoy convencido de que la Argentina tiene un potencial enorme, teníamos que cruzar el río. Volver para atrás va a ser un problema", dijo el primer mandatario, al dirigirse a sus seguidores en el pabellón de Costanera Norte, escoltado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y por su compañero de fórmula, Miguel Pichetto.



Macri afirmó que "se equivocaron todos los encuestadores" y sorprendió cuando reveló que la diferencia era mayor a los diez puntos cuando aún no se habían difundido los primeros cómputos. El jefe del Estado añadió que el hecho de haber hecho "una mala elección" los obliga a "redoblar esfuerzos para lograr en octubre el apoyo que se necesita para continuar con el cambio". "Escuchamos el voto de la gente", declaró el Presidente.



Alerta por el dólar



Macri se mostró preocupado por la reacción de los mercados a partir de hoy tras el aplastante triunfo del Frente de Todos. El viernes lo vimos tomando una posición muy a favor de Argentina pensando que nosotros ganábamos y ahora perdimos por mucho y el mercado va a tener una posición", dijo.