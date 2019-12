Las autoridades del Foro de Abogados no salen de su asombro. Las presuntas maniobras delictivas del contador Ernesto De León para quedarse con plata de la institución vendrían, al menos, desde 2016. Así, los dos millones de pesos contabilizados durante este año quedaron atrás, ya que el monto final del desfalco sería más abultado. Según indicó el vicepresidente de la entidad, Sergio Saffe Peña, hasta el momento no cuentan con un valor aproximado del fraude, ya que, incluso, no descartan que existan maniobras en años anteriores. Por eso, la cúpula del Foro le pedirá al titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, ser parte querellante de la causa y, de esa manera, aportar pruebas y seguir la investigación para "ir al fondo de esto y determinar todos los responsables, de cualquier ámbito. No queremos cubrir a nadie", aseguró el presidente Gustavo Giaccagli.

De acuerdo a la denuncia, De León se transfería fondos, sin autorización todos los meses, desde la cuenta privada del Foro a la suya particular en el banco Santander Río. Según el titular de la institución, lo que llama la atención de la situación es que el desvío de recursos no haya sido detectado por las distintas auditorías que llevaron adelante las anteriores autoridades de la entidad. "Es por lo menos sospechoso", dijo Giaccagli, quien agregó que "no tengo las pruebas a mi alcance para saber por qué no se detectó. Y si se detectó, por qué no se denunció".

En 2017, Marcelo Arancibia llegó a la presidencia del Foro y reemplazó a Alfredo Mergó, por lo que llevó adelante una auditoría externa de las cuentas. Ese balance arrojó que el expresidente no justificó gastos por unos 400 mil pesos, por lo que tuvo que cubrir esa deuda de su bolsillo. Desde ese momento, según explicó Arancibia, se hicieron balances a través de contadores externos para los periodos 2017-2018 y 2018-2019, porque todos los anteriores, desde al menos 2011, los había realizado De León. Así, el ahora extitular de la institución dijo que le llama "la atención" que no haya salido a la luz en esos estudios. A su vez, dijo estar "tranquilo y a disposición de la Justicia" y esperanzado en que se aplique "todo el rigor de la ley para determinar responsabilidades".

Por otro lado, Giaccagli explicó que, según el contrato de prestación entre De León y el Foro, suscripto desde 2011, el contador "aportaba su sistema de contaduría y lo manejaba exclusivamente él desde su computadora". Con la renovación de autoridades, este año "detectamos eso y el Foro apostó por contratar otro sistema. Transferimos todos los datos de un mecanismo a otro, hicimos una auditoría y ahí se vio el fraude", explicó el presidente.

Así, las flamantes autoridades presentaron el lunes la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción a cargo de Carlos Rodríguez por un desvío de 515 mil pesos entre octubre y noviembre. Pero, al seguir analizando las transferencias a la cuenta de De León, la cifra creció hasta los dos millones de pesos para todo el 2019. Ayer, el vicepresidente confirmó que existen movimientos indebidos hasta, por lo menos, 2016, por lo que el monto sería mayor.

El abogado defensor del contador, Marcelo Fernández, presentó el miércoles el pedido de eximición de prisión ante el juez Adárvez e indicó que De León está internado en una clínica psiquiátrica. Por eso, les solicitó a los directivos que emitan un informe sobre el cuadro clínico para presentarlo ante el magistrado. Además, señaló que no es la primera vez que el contador fue internado, dado que en una ocasión anterior estuvo en una clínica por cuatro meses.



DATOS

Otra denuncia

El Foro de Abogados presentará una denuncia formal ante el Comité de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entidad que nuclea a los contadores. Pedirán sanciones y la quita de la matrícula.

Embargo de cuentas

Según las autoridades del Foro, la cuenta personal de De León fue embargada con unos 700 mil pesos en su interior. Además, le secuestraron un auto y unos 300 mil pesos, lo que hace un total de dos millones de pesos.