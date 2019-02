En distintos momentos de la vida política provincial estuvieron al mando de municipios y ahora luchan por recuperar el control distrital. Son seis dirigentes departamentales con una vasta experiencia, que tuvieron su momento de gloria y que hoy han perdido peso electoral, el cual buscan recuperar al formar parte de las listas para las próximas internas. Se trata de Emilio Mendoza (Caucete), Hugo Uzair (9 de Julio), Alfredo Avelín Nolléns (Capital), Carlos Fernández (Rawson), César Monla (Zonda) y Vicente Mut (Santa Lucía).



De ese lote, Mendoza ingresó con su partido Movimiento Popular del Este en el frente Todos, en el que el gobernador Sergio Uñac aspira a la reelección. El caucetero, un clásico internista, no la tiene fácil porque se medirá con dos rivales en las primarias. Son la concejal Romina Rosas y la directora del ex Hogar de Ancianos, Sonia Recabarren. El nuevejulino Uzair, de la coalición Con Vos, ex Cambiemos, deberá disputar el poder con el actual intendente Gustavo Núñez, que aspira a la reelección. Avelín Nolléns, hijo del exgobernador de su mismo nombre, decidió dar batalla con su partido, la Cruzada Renovadora, luego de haber estado en conversaciones con Cambiemos y San Juan Primero y no cerrar con ninguno de ellos. En el caso de Fernández, enrolado en la alianza que conduce el santaluceño Marcelo Orrego, es el que más rivales enfrentará en las PASO, dado que se medirá en las urnas contra la macrista Gimena Martinazzo, el basualdista Gustavo Ruiz Botella, actual secretario de Gobierno de Ullum, y el músico popular Roberto "Yeyo" Sosa. Por el lado de Monla, integró su partido municipal al armado del frente San Juan Primero, alineándose tras la candidatura a gobernador de Martín Turcumán. El zondino no tiene rivales internos.



Por último, el santaluceño Mut, que está en el mismo frente, deberá vencer a Yésica Astudillo para tener chances de disputar el mando municipal en la general. La partida es difícil, ya que es tierra de Orrego, quien va por dos buenas gestiones y su candidato para la sucesión es su hermano Juan José.



A la hora de las propuestas, Uzair dijo que su prioridad, en el caso de ganar la Intendencia de 9 de Julio, será ampliar el Parque Industrial para incrementar la mano de obra en el departamento. Mut sostuvo que quiere que se recupere la actuación de los vecinos a través de la vuelta al Presupuesto Participativo y elaborar un proyecto para un Santa Lucía para los próximos 50 años. Fernández dijo que va a trabajar por la recuperación del tejido social, en contacto con clubes, uniones vecinales y agrupaciones de jubilados. Avelín Nolléns manifestó que pondrá énfasis en completar un plan estratégico de desarrollo para la Capital, que no lo pudo poner en marcha durante su primera gestión. Mendoza expresó que en el caso de recuperar el mando de Caucete quiere retomar la actividad productiva de la comuna porque, por ejemplo, citó que de más de 70 bodegas sólo hay unas 10 en funcionamiento en la actualidad. En el caso de Monla, habló de implementar un subsidio para los 450 jubilados del departamento, del 10% sus haberes, para mejorar sus ingresos.

Los anotados

EMILIO MENDOZA

Caucete

Tiene una dilatada vida política. En el 87 fue secretario del bloque del PJ en Diputados, fue legislador provinciales del 87 al 95 y luego estuvo durante dos mandatos al frente del municipio, desde el 99 al 2007. Ahora es asesor del gobernador Uñac.

HUGO UZAIR

9 de Julio

El dirigente, quien proviene de una tradicional familia radical del departamento y que es hijo de doña Fátima, una caudilla en ese departamento, fue intendente durante dos mandatos, desde 1991 a 1999. Luego fue diputado desde el 2003 al 2007.

ALFREDO AVELÍN NOLLÉNS

Capital

Fue intendente en la época de la Alianza, cuando su padre fue elegido gobernador, desde 1999 al 2003. Antes había sido diputado provincial durante dos mandatos, desde 1987 a 1995. Ahora integra el Instituto de Ayuda Financiera a las Fuerzas Armadas.

CARLOS FERNÁNDEZ

Rawson

Fue intendente municipal durante dos mandatos, desde 1991 a 1999, año a partir del cual fue diputado provincial hasta el 2003. Desde el 2007, el dirigente rawsino ocupa una banca en el Concejo Deliberante, ahora como un bloque independiente.

CÉSAR MONLA

Zonda

El dirigente fue jefe comunal en el período 2011-2015 y aunque ese último año peleó la reelección no tuvo suerte. Ahora quiere recuperar el control del departamento. Es un empleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

VICENTE MUT

Santa Lucía

Fue intendente durante dos mandatos, el primero desde 1991 a 1995 y el segundo desde el 2003 al 2007, cuando fue destituido mediante un juicio político. En la actividad es médico alergista y preside la Sociedad de Alergia e Inmunología de San Juan.

Rawson

Complicado

Carlos Fernández es el exintendente que quiere volver que tiene la mayor cantidad de rivales a vencer en la interna en Rawson el próximo 31 de marzo. Son tres, todos en el armado de Con Vos, el ex Cambiemos.

Conserva el nombre San Juan Primero



El Tribunal Electoral de la provincia, integrado por Guillermo De Sanctis, Adriana García y Eduardo Quattropani, dispuso que el armado San Juan Primero, que postula a Martín Turcumán para la Gobernación, conserve su nombre, luego del planeo del frente Todos, que había objetado la designación.



En la resolución, el organismo expresa que "no advierte este Tribunal Electoral que el tema pueda inducir a error al votante por lo que, aun cuando el impugnante pueda, razonablemente, haberse sentido autorizado a formalizar la impugnación, corresponde no hacer lugar a la misma".



El planteo tuvo origen en que el frente Todos sostenía que el nombre San Juan Primero ya había sido utilizado por ellos en los comicios del 13 de agosto de 2017, para las PASO de senadores y diputados nacionales.



El planteo se presentó el 30 de enero y el tribunal lo resolvió el jueves.

Castro y su esposa, como suplentes



El intendente de Angaco, José Castro, obtuvo un lugar en el frente Todos como precandidato a diputado departamental suplente, detrás de Héctor Pezé. Y la novedad es que su esposa, María Eva Álvarez, tiene el mismo puesto, pero en Zonda, por debajo del bloquista Edgardo Sancassani, aseguraron fuentes calificadas.



El jefe comunal tenía todo asegurado para ir como postulante titular de la banca de Angaco, de acuerdo a la bajada de línea del gobernador Sergio Uñac, quien había señalado que los intendentes que no puede repetir iban a ir como diputados departamentales. Pero en Casa de Gobierno no cayó bien que Castro impulsara a su hermano Alejandro como su reemplazante. Así, el titular del PJ local habilitó la lista del familiar del jefe comunal, pero este se quedó sin la candidatura titular a legislador y sólo obtuvo una suplencia. Alejandro Castro enfrentará a Mario Pacheco, quien tiene el apoyo oficial.