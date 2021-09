Los cuatro espacios electorales que están en competencia de cara al domingo, Frente Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto y el Frente de Izquierda, concentrarán sus últimos esfuerzos de campaña en tres distritos del Gran San Juan: Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Lo harán bajo el mecanismo con el que iniciaron la actividad proselitista, enmarcada por las medidas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, esto es, sin actos y con recorridas y caminatas con pocos integrantes para transmitir propuestas y escuchar las necesidades de los vecinos. Si bien hay algunas particularidades, ya que uno de los espacios también se trasladará a Rawson, en el caso de las alianzas más importantes, que representan el oficialismo y Juntos por el Cambio, apuntaron a departamentos clave, en el que buscan un resultado positivo que los deje bien posicionados para los comicios de noviembre.

En el caso del Frente Todos, coordinaron un cierre que tendrá como inicio el contacto de los precandidatos Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda con la prensa, en un desayuno en el que estará presente el gobernador Sergio Uñac. Por la tarde, y como lo han venido desarrollando, habrá división de tareas y cada titular de la lista tendrá a cargo un distrito. La primera actividad está prevista a las 16, en Rivadavia, con una reunión en un centro de jubilados, para luego hacer una recorrida por La Bebida. Cerca de las 17, se replicará el movimiento por barrios de Capital y Santa Lucía. En el primero de los distritos será por los barrios Costa Canal, Cabot y Villa Candelaria, mientras que en el segundo, habrá contacto junto a vecinos de la Villa Marini. En cada departamento, el postulante estará acompañado de los respectivos concejales y dirigentes del PJ y el Bloquismo. Tanto Rivadavia como Santa Lucía se presentan como bastiones de la oposición, mientras que, históricamente, en las elecciones intermedias, Capital ha sido adversa para el oficialismo. De ahí la necesidad de concentrar esfuerzos en esos departamentos.

En Juntos por el Cambio, el líder del espacio, Marcelo Orrego, también se hará cargo del cierre. Desde ese frente indicaron que habrá recorrida, cerca de las 17, en Rivadavia o en Santa Lucía, aunque, al cierre de esta edición, no estaba definido en cuál. En este caso, no habrá división de tareas y la lista de precandidatos, que encabeza Susana Laciar, junto a Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo, se presentará completa en la actividad. La elección de uno de esos dos distritos no es menor, ya que el primero lo tiene como intendente al referente de Producción y Trabajo, Fabián Martín, mientras que en el segundo, el hermano de Orrego, Juan José, comanda los destinos de la comuna.

Consenso Ischigualasto, con Marcelo Arancibia a la cabeza, tendrá una primera actividad, también cerca de las 17, en Capital. Esa decisión no es menor, ya que el dirigente fue concejal de la Ciudad. Terminado el recorrido, visitará Rawson. Lo hará junto a sus compañeros de lista, Susana Ocampo y Facundo Guzmán.

El frente de Izquierda, único con interna, también concentrará esfuerzos en Capital. Desde la lista Revolucionemos la Izquierda, que encabeza Cristian Jurado, indicaron que entregarán boletas por la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Si bien desde la lista Unidad tuvieron su cierre el martes con la presencia de la diputada nacional Mónica Shlottahuer, afirmaron que visitarán distintos barrios de Capital.

Veda electoral

De acuerdo al cronograma que definió la Cámara Nacional Electoral, el final de la campaña y el inicio de la veda está previsto 48 horas antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Esto es, a partir de mañana a las 8. La publicación de encuestas y proyecciones está permitida para el domingo a partir de las 21.

Apoderados y preparativos

La Justicia Federal con competencia electoral, que en la provincia encabeza Miguel Gálvez junto al secretario Edgardo Benítez, mantuvo una reunión con los apoderados de los frentes, en la que se les comunicó cómo será la implementación de las medidas sanitarias para el desarrollo del comicio.

A su vez, hoy a las 11 habrá una conferencia de prensa encabezada por las autoridades electorales, en la que se remarcará el protocolo a aplicar, como será el operativo de entrega de urnas y la seguridad que se aplicará en el proceso.

Un punto clave que había explicado Benítez es que se dispuso que los contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos están eximidos de votar y no deben hacerlo. El objetivo de la medida es proteger la salud de la población en general en plena pandemia por el coronavirus. Si insistiese en sufragar, se les ordenará el regreso a sus casas.