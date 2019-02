En el cuarto oscuro, los sanjuaninos encontrarán imágenes y logos que se repetirán en las diferentes secciones de las boletas de las fuerzas políticas que jugarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de una forma de captar la atención para que el elector identifique a la figura o el símbolo de un proyecto político y sepa que los distintos candidatos están bajo ese paraguas. ¿El fin? Que el ciudadano ponga el voto completo. El oficialista frente Todos llevará la foto de Sergio Uñac en todas las categorías: además de la de gobernador, en la de diputados departamentales y proporcionales, intendentes y concejales. Lo mismo harán el frente Con Vos con el santaluceño Marcelo Orrego, que también va por el máximo cargo provincial, y San Juan Primero, con Martín Turcumán. Por su parte, desde Dignidad Ciudadana, Cruzada Renovadora, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Nueva Izquierda y Nueva Dirigencia colocarán sus respectivos nombres en los votos.



Así, las alianzas electorales decidieron poner a sus máximas figuras en la cima de todas las secciones de la boleta. Son candidatos con mucha exposición, buena imagen y que cuentan con un perfil de juventud. Además, tanto Uñac como Orrego exponen como respaldo sus respectivas gestiones de Gobierno. El primero en la provincia y el segundo en Santa Lucía. La presencia de los tres en todas las categorías apunta a que el votante pueda colocar la boleta completa en el sobre, lo que beneficiaría no sólo al precandidato a Gobernador sino también al resto de los postulantes.



En las elecciones 2015, el entonces oficialista Frente para la Victoria llevó a Uñac y al exgobernador José Luis Gioja en las categorías correspondientes al orden provincial (diputados proporcionales y departamentales, intendente y concejales), además de la imagen de Perón, Evita y Néstor Kirchner. En las legislativas nacionales de 2017, el pocitano ya estaba consolidado como presidente del PJ local y en el Gobierno provincial, al punto que denominó frente Todos a su armado electoral y fue la figura excluyente en la boleta, cosa que se repetirá en este comicio. Además, fuentes partidarias informaron que irá el clásico símbolo de la V de la victoria.



Por el lado del principal frente opositor, que tiene como partido líder a Producción y Trabajo, repetirá el esquema implementado hace cuatro años. En esa elección, la imagen preponderante era la del senador Roberto Basualdo y en esta oportunidad será la de Orrego, líder del frente Con Vos (ex Cambiemos).



La alianza San Juan Primero debuta en esta elección y lleva a Turcumán como precandidato a Gobernador, un joven dirigente que en 2015 jugó por el mismo cargo, pero por el macrismo local. Tras alejarse de la conducción de Eduardo Cáceres, el dirigente armó ADN, jugó en las legislativas de 2017 y ahora encabeza una coalición con la que intenta posicionarse.



En el resto no hay una figura rutilante capaz de arrastrar votos, por lo que las fuerzas políticas han apuntado a hacer hincapié en la insignia partidaria.

Padrón

El padrón definitivo de la provincia contiene a 557.285 electores. Para las PASO habrá 1.662 mesas para votar, por lo que las autoridades de mesas designadas serán el doble (titulares y suplentes). Por el momento, serán 206 las escuelas destinadas al comicio, dijeron en la Justicia.

Convocatoria



El Tribunal Electoral convocó a los apoderados de las agrupaciones políticas a las 17 del 28 de este mes para aprobar los modelos de boletas si cumplen con las condiciones establecidas por la ley. El encuentro se llevará a cabo en la Sala de Acuerdos de la Corte de Justicia. Un día antes vence el plazo para que los representantes de los partidos y frentes electorales presenten el modelo de voto para las PASO.