Denuncia. Falcón y su defendido, Merino, saliendo del Primer Juzgado Correccional, donde trabaja el secretario del Jurado de Enjuiciamiento.

Que no actúa con honradez. Que tampoco tiene un claro sentido del deber como Juez. Que no es imparcial en las causas que interviene y tampoco conoce las normas que debe aplicar. Además, también registra en su despacho un importante número de causas en trámite con detenidos, con plazos excesivamente vencidos. Todos esos son algunos de los fundamentos que expuso ayer Antonio Falcón en la presentación que hizo ante el Jurado de Enjuiciamiento, para pedir que el titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, sea destituido de su cargo. El documento fue presentado en nombre de Sebastián Merino, el joven que estuvo detenido 136 días por una causa que la misma Justicia declaró nula.



El letrado justificó el pedido de Jury al relatar una serie de irregularidades que, a su entender, el magistrado incurrió al detener, indagar y procesar a Merino, por el presunto delito contra la integridad sexual de Alejandra Castillo. La primera de las fundamentaciones es que la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones declaró nula la causa porque la denuncia en sede policial no fue realizada por la supuesta damnificada, sino por su padre, el exdiputado provincial, Alfredo Castillo.



Por otro lado, el letrado entendió que el juez Adárvez adulteró esa denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer, porque permitió y ordenó que la firma de Alejandra Castillo sea estampada un día después de que su padre la hiciera. Falcón asegura que la mujer no quiso denunciar el hecho y prácticamente fue obligada por su padre y el magistrado. Por esa supuesta adulteración, Falcón hizo una denuncia penal ante la fiscalía de turno, quien validó el planteo y pidió que al juez del Primer Juzgado de Instrucción, Benito Ortiz, abriera la investigación contra Adárvez. Ortiz entendió, el martes, que Adárvez no incurrió en una falta, que si bien la firma de la mujer fue realizada un día después de la denuncia, eso no implicó en una adulteración de documento público.



Según fuentes calificadas, ese proceso no ha llegado a su fin porque el fiscal apelará la medida y la causa será tratada por una sala de la Cámara de Apelaciones.



Además, Falcón hizo hincapié en otros hechos que se produjeron dentro de la investigación llevada adelante por Adárvez. Uno de los puntos centrales es que el magistrado escuchó los dichos de la supuesta víctima en Cámara Gesell, cuando es mayor de edad (35 años) y “sin que se hubiera acreditado en el expediente que se tratase de una víctima incapaz”, tal cual lo establece el Código de Procedimiento Penal (CPP).



Por otro lado, si el magistrado entendió que Alejandra Castillo no hizo la denuncia por supuesta “capacidad restringida por determinados trastornos de bulimia y anorexia y personalidad obsesiva- compulsiva”, y si aceptó que la presentación la hiciera su padre en nombre de ella, por qué permitió que dos letrados la representaran durante el proceso, incorporándolos como parte querellante. Según Falcón, todas las irregulares llevadas adelante por Adárvez se deben a un hecho puntual, que es que el magistrado es íntimo amigo de Castillo. De hecho esa fue la causa principal por la que pidió la excusación del magistrado. Falcón sostiene que esa amistad está acreditada ya que en el incidente de recusación, al momento de producción de prueba, Alfredo Castillo testificó ante el tribunal que “además de ser testigo del casamiento del Magistrado denunciado, también en oportunidad de ejercicio de su función política lo propuso como juez para su designación”. Ahora el Jurado de Enjuiciamiento evaluará si corresponde que prospere o si la misma es rechazada (Ver Claves). Se trata del quinto pedido de destitución que se produce contra un magistrado luego de que el juez Carlos Macci fuera removido de su cargo en 2013 (Ver recuadro).

Los pedidos anteriores de Jury





Luego de la destitución del juez Carlos Macci, en 2013, fueron cinco los pedidos de remoción de magistrados que se presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento. Según trascendió, en 2014 ocurrieron dos: uno contra el juez de Menores, Jorge Toro y otro contra, en su momento, el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, Maximiliano Blejman.



En 2015 fueron tres los pedidos. Uno de ellos contra Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, otro contra Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción y el último nuevamente sobre el juez Blejman. Desde Tribunales aseguraron que la mayoría de los pedidos ocurrieron dentro de la mega causa de expropiaciones. Todos fueron rechazados “in limine” y que ninguno prosperó. En 2016 no se produjo ninguno y en lo que va de 2017, sólo el de Falcón. Por otro lado, entre los históricos pedidos de remoción figura el ocurrido en 2005 contra todos los miembros de la Corte. La presentación la hizo el Foro de Abogados y sucedió por los exámenes de ingreso al Poder Judicial.

Datos del Jurado

Conformación



El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el cortista Abel Soria Vega, los diputados oficialistas Pablo García Nieto y Amanda Días y los abogados Cristina Pintor de Ribes y Ana María Obredor.

Análisis



Tras la presentación de Falcón, el Jurado de Enjuiciamiento debe estudiarla y analizar los aspectos formales y sus fundamentos. En ese marco, puede rechazarla o aceptarla. En este último caso, la misma seguiría su curso.

Defensa y acusación



En el caso de que prospere la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento le debe correr traslado al acusado para que haga su descargo. El fiscal General de la Corte debe decidir si acusa o no. Si lo hace, se abre el proceso.



Juicio



Si se cumplieron todos los pasos precedentes, se realiza el juicio oral y público para decidir la suerte del juez. La defensa puede presentar pruebas y el acusador también. El Jurado resuelve por simple mayoría.