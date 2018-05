Dominio. Costantini disertó por unos 20 minutos y se extendió otros 20 en las respuestas al público. Se manejó con absoluta soltura en el escenario.

Con soltura y un claro dominio del escenario, como si estuviera motivando a su equipo de trabajo, Isela Costantini derramó su experiencia empresarial y de gestión pública ante un auditorio repleto de emprendedores y empresarios sanjuaninos que la ovacionaron. Sus pergaminos impactan: fue la primera mujer en llegar a la presidencia de la compañía General Motors en Argentina, además de ser la directora Ejecutiva en Uruguay y Paraguay. Y luego de alcanzar ese máximo escalón, renunció para timonear Aerolíneas Argentinas en la primera etapa de la administración del presidente Mauricio Macri, de donde fue despedida por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, luego de una serie de diferencias. Con esa mochila de conocimiento del sector público y privado, la licenciada en Comunicación Social exhibió ayer los ejes principales de su manual para ser un buen líder, en la presentación de su libro "Un líder en vos" en el evento organizado por Emprezar y las áreas de jóvenes industriales y de la mujer de la Unión Industrial de San Juan.



"Es importante conocerse uno mismo", con el fin de "saber desarrollarse", resaltó Costantini en el auditorio del Teatro del Bicentenario. "Tenemos capacidades que no conocemos y habilidades que tenemos que desarrollar", remarcó. La empresaria, hija de sanjuaninos, hizo hincapié en el valor de "escuchar" a los demás para poder superarse. Y también manifestó que "hay que descubrir lo que uno quiere", porque "querer es poder". En ese marco, destacó que "cuando uno le pone energía a algo que quiere, puede armar el plan y lo visualiza para lograrlo".



Cuando alguien desea ser líder, Costantini señaló que "hay que anticipar y analizar las consecuencias". Y explicó que cuando uno llega a ese lugar, "el trabajo recién empieza" y "hay más responsabilidades". Así, definió que el rol del conductor es "desarrollar personas", dado que no sólo es "lo que tengo que hacer si no cómo hacerlo", porque en la construcción del objetivo va a necesitar el apoyo del equipo en todo el proceso.



"Un líder es 24x7", indicó en referencia a la cantidad de horas y los días de la semana. Por eso explicó que el liderazgo "debe ser trabajado" para ser reconocido y legitimado.



También habló de lo que calificó como marketing personal, en el que cada uno es "su propia marca" y la autoestima es clave. Como un factor decisivo destacó la motivación del grupo. "Es fundamental para lograr los resultados". En ese caso, expresó que si los números de una empresa dan mal, hay que revisar si el personal está desmotivado para revertir el escenario negativo. "El éxito empieza y termina con las personas", subrayó, a la vez que agregó que "liderar es servir, es una forma de vida" y la habilidad es buscar lo que le hace feliz a otro para que rinda a pleno.



Tras su exposición, Costantini respondió las preguntas de los presentadores y del público. Así, contestó sobre el poder y dijo que es una herramienta para llevar adelante los planes. Y también habló sobre su paso por Aerolíneas. Dijo que armó un equipo para convertir a la empresa estatal en una eficiente en un plazo de tres a cuatro años. Remarcó que el sector privado tiene herramientas para aplicar en lo estatal y que "el desafío del sector público es que toda decisión que se toma es cuestionable y evaluada por personas que están a favor o en contra. Inclusive por quienes nunca van a usar el servicio. El impacto es superior al de una empresa".

* Definiciones

"Todos nos deberíamos preocupar por lo que los demás piensan de uno porque no vivimos aislados del mundo. El tema es qué hacemos con eso. Es importante escuchar cómo nos ven los otros porque también es una oportunidad de desarrollo".

"Si un líder de una empresa no la defiende, ¿quién la va a defender? Por eso, cuando uno dice "quiero ser líder" tiene que entender las consecuencias. Y sí, uno va a tener que defender los intereses y estar cerca del cliente. Tenemos que vivir la empresa 24x7".

>> Detalles

Maltrato

En la exposición de Costantini, Alejandro Mestre, de la Unión Industrial Joven, quiso correr a los periodistas de la sala del auditorio. El joven y el resto de los directivos de la entidad luego pidieron disculpas por una descoordinación en la organización.

Objetivo

La disertación de la ex General Motors y Aerolíneas Argentinas tuvo como objetivo brindar un espacio de apoyo y crecimiento para las mujeres y jóvenes empresarios y emprendedores en el ámbito industrial y empresarial de San Juan.