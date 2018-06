Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que despenaliza el aborto. En tanto, todos los diputados sanjuaninos votaron en contra del proyecto que ahora pasará a Senadores.

El gobernador Sergio Uñac se refirió al tema y remarcó a DIARIO DE CUYO que "nosotros expresamos una posición y la hemos mantenido".

"Esto es una democracia y se ha discutido una idea por ambas partes pero más allá de lo que piensa uno u otro hay que ser respetuoso del resultado que se ha obtenido y habrá que seguirlo discutiendo y trabajando para que ninguna mujer tenga que pasar por ese tipo de situación, me parece que eso también es responsabilidad del Estado", dijo Uñac

Consultado por el voto que tendrán los senadores sanjuaninos cuando se trate en la Cámara alta, Uñac expresó que aún no se ha reunido con los funcionarios pero que conoce sus pensamientos sobre el tema. "Lo digo con mucho respeto y los sanjuaninos se han expresado en esta línea en términos generales. Hay opiniones diversas y somos respetuosos de esa opinión. Pero en principio, la idea es que los senadores sigan la misma línea que se han seguido los diputados de San Juan", remarcó.

El primer mandatario provincial aseguró que "no quiero se avasallador con la opinión de cada uno de ellos pero no me cabe la menor duda cuál va a ser su votación".

También sostuvo que "hay una materia pendiente del Estado y la Educación Sexual debe ser una materia corriente". Finalmente, dijo que el programa Mil Días, toma lo educativo y nutritivo y a la persona desde la concepción y "es un plan que se podría imitar en otros lugares, me parece que sería más que importante".