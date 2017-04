El ex embajador de Estados Unidos, Martín Lousteau, dejó una serie de definiciones contundentes de cara a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Su decisión sobre cómo jugará en esos comicios podría impactar en la estrategia del PRO y de, eventualmente, el armado de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente había competido en el partido ECO contra Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones a jefe de Gobierno en 2015, y perdió por un muy delgado margen.

A propósito, Lousteau le dejó una advertencia al oficialismo: "Si no hay PASO en Cambiemos, vamos a hacer una campaña por afuera. Vamos a competir con el sello de ECO". No obstante, aclaró que, al menos por ahora, "no" se fue de Cambiemos.

Algunas de sus principales frases:

"Estoy reclamando que haya una primaria en Cambiemos en la Ciudad como en el resto del país"

"No participaría en una lista única con Carrió (.) no es un tema de fe, es un tema de principios"

"Horacio Rodríguez Larreta hace rato no quiere Cambiemos en la Ciudad"

"Si no hay primarias vamos a competir con ECO"

"Nada se puede resolver ni con la grieta ni con la polarización"

"A veces el PRO tiene el defecto de reaccionar polarizando (...) y para la Argentina es una catástrofe polalizar"

"Si mañana hay PASO en Cambiemos en la Ciudad, yo compito"

"Sigo teniendo diálogo con el Presidente"

"En Washington el supermercado es más barato que en Buenos Aires"

"Si yo me hubiera quedado (a la reunión entre Mauricio Macri y Donald Trump)hubiera sido una especulación que lastima a la Argentina"

"La inversión extranjera va a venir masivamente a la Argentina el día que los argentinas decidan tener un proyecto colectivo que abracemos todos sabiéndolo discutir"