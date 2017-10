El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, advirtió hoy sobre las 'brechas sociales' que siguen existiendo en el país y sostuvo que 'mientras algunos dedican tiempo y energía a agredirse desde un lado a otro, los pobres y excluidos siguen esperando', en tanto que reclamó a los candidatos que 'se definan los proyectos legislativos' que proponen para llevar al Congreso.

Así lo afirmó el arzobispo de San Juan de Cuyo en una entrevista con Télam, en la que repasó temas de actualidad y realizó un balance de su paso por la comisión de Pastoral Social, cuya titularidad dejará en pocas semanas cuando el Episcopado renueve en noviembre todas sus autoridades.

Telam: ¿Qué balance hace de su paso y su trabajo en esta comisión estratégica del Episcopado?

Jorge Lozano: El balance es muy positivo. Hemos afianzado los diversos equipos de trabajo que ya venían trabajando, como Nuevos Dirigentes, Semana Social, Drogadependencia; y logramos conformar otros sobre la cuestión ambiental y la lucha contra la trata. Ha sido un trabajo de conjunto entre obispos, sacerdotes y laicos. Se fortaleció la coordinación con la Comisión Nacional de Justicia y Paz, lo cual permitió ampliar los campos de trabajo. La elección del Papa Francisco en marzo del 2013 nos dio un ritmo de acción más intenso y nos dinamizó en los vínculos con los movimientos populares y organizaciones sociales.

T: En tiempos de grietas, desde la Pastoral Social siempre han estado cerca de los distintos actores: las centrales obreras, los movimientos sociales, los partidos políticos. ¿Cree que desde Pastoral Social han contribuido a lograr espacios de diálogo constructivos entre estos sectores?

J.L.: Sí. Hemos participado en concretos espacios de diálogo puntuales y en mesas de trabajo más permanentes en diversos ámbitos.

T: ¿Por qué considera que los argentinos no podemos superar las grietas que nos dividen?

J.L.: En primer lugar habría que especificar qué entendemos por la 'grieta' y a quiénes ubicamos en un lugar u otro. Pareciera que uno elige en qué lado estar. A mí me ayuda más pensar en las 'brechas sociales' que no son optativas: quienes comen bien y los que no, acceso al agua potable o no, vivienda digna o no, educación o no, salud o no, y podríamos seguir la lista. Estas brechas marcan la inequidad en la sociedad y mientras algunos dedican tiempo y energía a agredirse desde un lado a otro, los pobres y excluidos siguen esperando.

T: ¿Cómo considera que se está desarrollando la campaña electoral con vistas a los comicios legislativos del próximo 22?

J.L.: Depende mucho de cada provincia. En algunas hubo discusiones o debates de propuestas, en otras no. Es importante que se definan los proyectos legislativos que se proponen.

T: Pastoral Social también ha estado cerca de las conversaciones que derivaron en la sanción de la ley de emergencia social. Las organizaciones sociales se quejan de que aún no hay una plena implementación de la iniciativa. ¿Qué análisis hace de la ley?

J.L.: La Ley de emergencia social se sancionó con un amplio consenso. Desde la Pastoral Social y la Comisión Nacional de Justicia y Paz hemos acompañado en varias reuniones para promover una implementación adecuada.

T: ¿Cómo observa la Iglesia el caso de la desaparición de Santiago Maldonado?

J.L.: La desaparición de Santiago Maldonado es un hecho muy grave que reclama un urgente esclarecimiento. En la Comisión Nacional de Justicia y Paz se elaboró una Declaración pública. El obispo Fernando Maletti, de Merlo-Moreno y miembro de la Comisión de Pastoral Social, celebró una misa hace unas semanas.

T: Monseñor Arancedo dijo recientemente que el papa Francisco está cerca de la Argentina. ¿Usted también considera que se están despejando los escenarios para que se concrete la visita de Francisco a su país natal?

J.L.: Ciertamente que el corazón del Papa está cerca de la Argentina; yo no tengo información acerca de cuándo vendrá a visitarnos.

T: En las últimas semanas los obispos mantuvieron reuniones con la CTA y la CGT. ¿Se analiza interceder por los gremios ante el Gobierno por una eventual reforma laboral? ¿Habrá una mediación para concretar una mesa de diálogo?

J.L: Desde la Pastoral Social estamos abiertos a servir al diálogo y contribuir a la cultura del encuentro. La palabra 'mediación' implica una cuestión muy precisa y la utilizamos para situaciones especiales. Y los proyectos de posibles reformas no se han puesto aún en consideración de la ciudadanía.