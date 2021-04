En declaraciones radiales, el diputado nacional del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, manifestó que “no debe haber un peor enemigo de Alberto Fernández que el mismísimo Alberto Fernández, un tipo que tritura la credibilidad presidencial todos los días”.

“Yo quiero al Alberto Fernández de abril del año pasado, al tipo que te entusiasmaba y te daban ganas de escucharlo. No a este guaso pendenciero, patotero, fastidioso, endilgador de responsabilidades”, disparó con su estilo desatado y con munición pesada.

A su vez sostuvo que ante el brote de coronavirus, se espera un liderazgo presidencial distinto. “El tipo que conduce, que tiene las riendas, tiene que ser el tipo más sereno, no el más pendenciero”, reiteró y consideró que es el momento para que el presidente recupere la calma y actúe con la mesura que tenía en abril del año pasado.

“El tipo tiene que convencer, no ordenar. Si vos lo único que hacés es cagar a patadas en el traste a tus contribuyentes, es muy difícil”, ejemplificó a su estilo.

Luego aclaró que él quiere hacer lo que el presidente diga, “pero desde la racionalidad, no desde la prepotencia”. “No me grite, maestro, porque estoy asustado. Lo peor que podés hacerle a un tipo asustado es gritarle. Tenés que tratar de convencerlo. La gente está con miedo, pero como le mintieron tanto... “, reflexionó.

Y dijo que lo que el país necesita en este momento es un presidente humilde y no un autoritario déspota que venga a gritar. El ex intendente expreso que hay que tratar de explicarle a la gente porque “este es un pueblo muy sumiso”

“Si no fuera un pueblo sumiso no tendríamos los dirigentes que tenemos. ¿Cómo no te podés dar cuenta de eso? No podés hablar a los gritos todos los días tratando a la gente de irresponsable”, concluyó.

Hizo mención sobre los Tweets de Alberto Fernández y expresó “Que alguien le quite el celular a Alberto Fernández y que deje de tuitear estupideces”.

No se salvó nadie, ya que a su vez aprovechó y apuntó contra el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y dijo “El jefe de Gabinete no ha tenido los huevos suficientes para ir a la Cámara de Diputados a contarnos un montón de cosas. Es un corajudo con el Twitter. Lo hemos citado 70 millones de veces y fue nunca vino”, disparó

Sobre hacer política con la pandemia y las acusaciones desde el Gobierno con la Ciudad, dijo que “uno aspira que a las conductas miserables, sea de quien sea, la gente las pueda distinguir y repudiar”.