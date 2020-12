Mientras avanza la investigación judicial por la denuncia de Gimena Martinazzo contra Eduardo Cáceres por Violencia de Género, la dirigente del PRO sumó un nuevo capítulo a una disputa que ya se volvió mediática.

Según dijo en diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, "las amenazas (de Cáceres) vienen desde cuando yo era funcionaria del Gobierno nacional". Cabe recordar que Martinazzo fue delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan.

En el misemo sentido y al continuar cargando contra el diputado nacional, hoy licenciado en la Cámara baja por la investigación, sostuvo que "por más que él diga que es por despecho, nadie se merece haber vivido la violencia que sufrí durante años y sobre todo el último hecho de violencia".

A continuación, la exprecandidata a intendenta de Rawson expresó que "yo siempre le decía que lo iba a denunciar para que cortara con los mensajes violentos y me animé a hacerlo porque mi hija me vio en un mal estado. Sinceramente, ella me dijo que si no lo denunciaba, lo iba a denunciar ella. Yo le decía que no porque no era tan fácil, yo vivo de esto (la política) y él me amenazaba con sacarme del cargo de dirigente, pero yo ahora no ocupo ninguna función pública".

Martinazzó también contó que "los mensajes del teléfono desde donde me agredía y me violentaba, los he presentado en la Justicia. Cáceres puso una aplicación en mi teléfono con mi consentimiento, que era para recuperar mensajes. Entonces él quería ver mensajes míos con un amigo suyo y, cuando él quiere ver mi teléfono completo, empezó el forcejeo y toda la situación de violencia porque él no tenía por qué ver mi teléfono ya que nosotros no teníamos ninguna relación".

Por último, la dirigente del PRO señaló que "mis hijos han vivido esta situación muy de cerca y mi hija en particular ha visto los mensajes y conocía el nivel de violencia. Es humillante mostrar las cosas y contar intimidades, pero no hay justificativo para la violencia" y agregó que "he tenido muchísimo apoyo de mujeres de otros partidos políticos, como así también me llamó la atención la adhesión de las pro mujeres de otras provincias".