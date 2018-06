Extenso. La primera jornada de alegatos en el megajuicio duró poco más de cinco horas. Se espera que la presentación del fiscal se extienda por, al menos, cuatro jornadas.

"Con las innumerables horas de audiencias y relatos escuchados, ha quedado demostrado que no hay límites para el horror y no hay límites para la crueldad humana". La dura frase fue del fiscal federal Francisco Maldonado, quien ayer inició su alegato en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y describió el escenario de los años de plomo. Fuentes cercanas al funcionario indicaron que el encargado de defender el interés público pedirá prisión perpetua para, al menos, 12 de los 17 acusados: los que figuran dentro de la causa Mazzitelli, donde se investiga la desaparición forzada de personas, y el expediente en el que fue asesinado Alberto Carvajal.



La posición del fiscal Maldonado no es menor. Si bien el pedido, al igual que el que realizará la querella, no es vinculante, pero sí tiene su peso y será tenido en cuenta por los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal (TOF): Sergio Paduczak, Ángel Gabriel Nardiello y Guillermo Friele. De definirse tal cual lo sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal, el número de personas que recibirían la pena máxima superará sensiblemente a aquellos que fueron sentenciados en el primer juicio que se realizó en la provincia y que finalizó en 2013. En aquella oportunidad fueron condenados con el castigo más alto Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto, por violación de domicilio, privación ilegitima de la libertad, tormentos a perseguidos políticos, homicidio agravado y hasta violaciones. Mientras que Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron una pena de 25 años de prisión.



La particularidad del actual juicio es que los que ya fueron condenados también se encuentran dentro de la causa Mazzitelli, por lo que podrían sumar una nueva prisión perpetua, a los que se sumarían Rubén Ortega, Eduardo Cardozo, Juan Carlos Coronel, José Rodríguez y Juan Carlos Torres. Mientras que en la causa Carvajal están en la mira Gustavo Ramón De Marchi y Juan Carlos Méndez Casariego.



Además de las causas nombradas, hay otras cinco que integran el megajuicio. Ellas son: Martel, un residual de la compulsa Bustos, donde está la denominada causa Carvajal; Nivoli, Ripoll y Cevinelli (ver Claves).



Con los alegatos del fiscal, el segundo megajuicio de lesa humanidad ingresó en su etapa final. Fuentes oficiales indicaron que la acusación del funcionario es extensa y que demandará, al menos, cuatro jornadas más, por lo que se espera que finalice en agosto. Luego será el turno de la querella y para el final, los que tendrán la palabra serán los defensores de los 17 implicados. Debido a la cantidad de 205 víctimas, el número de implicados y lo que demorará el tribunal en dictar la sentencia, el proceso que comenzó en marzo de 2017 finalizará durante los últimos meses de este año.



Si bien hoy este es el juicio más grande que ha tenido la provincia por delitos de lesa humanidad, el mismo quedará en segundo lugar, ya que Maldonado adelantó que pedirá que se acumulen expedientes en un tercer proceso con la cifra récord de 36 imputados. El resto de los acusados por diversos delitos son: Eduardo Daniel Vic, Elías Luis Arancio, Nicolás Damacio Manrique, Pedro E. Blanco y Juan Alberto Aballay.



Las causas del megajuicio

Compulsa Bustos

Es la continuación de la causa Bustos. Entre las víctimas aparecen el exgobernador José Luis Gioja y el cortista José Soria Vega. Abarca a exmilitares que se desempeñaron en el RIM 22.

Ripoll

Es por vejaciones y torturas, que incluyó la aplicación de la picana contra ex empleados del Hospital Rawson, gremialistas y hasta trabajadores de una cantera. Hay 34 víctimas en la causa.

Nívoli

Es el caso que comprende a detenciones de estudiantes, gremialistas y dirigentes políticos con anterioridad al golpe militar del "76. Se trata de detenciones ilegales y de torturas.

Mazzitelli

Es una de las causas más importantes, ya que contempla a los desaparecidos en la provincia, que se estima en 20 personas. Jorge Vicente Mazzitelli desapareció el 26 de octubre de 1976.

Martel

Una de las víctimas dentro de esta causa fue la joven modelo Marie Anne Erize, desaparecida luego de que fuera secuestrada en la vereda de una bicicletería en Trinidad.

Cevinelli

Es por la detención, privación de la libertad y torturas que sufrió Héctor Cevinelli. En el juicio se abrió una causa paralela contra el excortista Caballero Vidal, hoy procesado por esos delitos.