Está en la cresta de la ola porque encabeza el reclamo de desfinanciamiento a las universidades públicas por parte del gobierno macrista. Además, su elevado salario quedó bajo la lupa en tiempos de crisis y ajuste. El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de esos puntos, de la situación académica de la casa de altos estudios y el panorama edilicio tras el caso del alumno que falleció electrocutado en un aula de la facultad cuando era decano.



- ¿Qué posición tuvo sobre el debate del aborto?



- Aclaro que la Universidad no ha tomado posición porque hay posturas de un lado y del otro. Yo era más partidario que saliera la ley, porque es una ley de salud, no es contra la religión. Hoy se van a seguir practicando los mismos abortos de siempre en condiciones totalmente inhumanas, de insalubridad y sin ningún tipo de resguardo para las mujeres.



- En la provincia, según sondeos, era mayoritario el rechazo a la ley. ¿Considera que a San Juan le hace falta madurar o no es tan así?



- Creo que la sociedad sanjuanina es más lenta a la hora de reaccionar frente a cambios. Estimo que será por raíces. Somos una sociedad muy conservadora y esto hace que los cambios cuesten más. Esto va cambiando y estimo que cuando se llegue a una alta cantidad de población, superando el millón de habitantes, esto va a explotar y va a ser incontrolable.



- ¿Por qué se puso al frente del reclamo de la UNSJ?



- Porque veía venir lo que está pasando en los últimos días en muchas de las universidades, que han sido tomadas como Mendoza, San Luis, La Pampa, Rosario.



- Dicen que el lunes van a hacer lo mismo acá...



- Agrupaciones estudiantiles quieren hacer lo mismo. Me reúno con los alumnos el lunes a las 8 y ahí vamos a conversar. Preveía que esto se podía agravar porque no veía respuestas del Gobierno nacional en ningún punto. Y siempre en estos conflictos tan fuertes, sobre todo cuando está mezclado lo salarial, el que termina más perjudicado es el chico de la escuela secundaria o el de la facultad. Previendo esto, llamamos a esta mesa de concertación con gremios, estudiantes y demás, para ver si podemos torcer la lógica de los paros, que podamos continuar con actividades, pero que manifestemos y visibilicemos esto entre todos. Simultáneamente se empezó a gestar la defensa de la universidad pública, que sentimos que está siendo atacada. No estamos de acuerdo con esta visión del Gobierno nacional sobre la educación en Argentina. Creemos que la educación pública es un bien y un derecho social, un deber del Estado.

"Creo que queda mucho camino por recorrer y por hacer. Sobre todo en el área de vinculación de la universidad con el resto de la sociedad. Siempre la extensión universitaria fue tomada como la hermana flaca de esta cuestión".

- ¿Va a intentar disuadir a los chicos que el lunes quieren hacer una toma de algunas facultades y del Rectorado?



- Vamos conversar con ellos. Como el lunes hay reunión de paritaria a nivel nacional, esa medida puede esperar. Si lo van a hacer, me gustaría que sea pacíficamente. También espero que esté esta libertad del acceso a los que quieren tener clases.



- ¿Por qué dicen que la universidad pública está en riesgo?



- Porque está siendo atacada por dos formas, por un desfinanciamiento por un lado y hay un desprestigio por otro.



- Pero históricamente el presupuesto de la UNSJ se va en sueldos en un 95 por ciento...



- No estamos pidiendo hoy que nos incrementen el presupuesto universitario sino que lo sostengan en valores que al menos contemplen la inflación que hemos tenido. A dos años de este Gobierno nacional, sí hemos caído en proporción de términos adquisitivos. Del presupuesto 2017 al de este año, el incremento para gastos de funcionamiento fue del 5 por ciento. Los salarios de los docentes han sufrido un aumento del 5 por ciento cuando llevamos casi 20 de inflación y no hay miras de solución. Para gastos de funcionamiento no sabemos cuánto va a ser el año que viene. Lo que podemos intuir es que será el mismo presupuesto de este año, lo que se agrava cuando se suma las subas de tarifas, combustibles, pasajes, servicios y demás.



- ¿Pero qué información o certeza tiene de que va a ser el mismo presupuesto para el año que viene?



- Hay un anteproyecto de presupuesto nacional que está circulando por los pasillos del Congreso y que el presupuesto universitario que se está manejando es el mismo de este año. No sé si este anteproyecto ha sido superado y va a entrar el 15 de septiembre un proyecto nuevo con cifras nuevas.



- ¿No es una contradicción que se ponga al frente del reclamo, cuando es la máxima autoridad y debe garantizar que los chicos tengan clases?



- Me pongo al frente del reclamo, no de la medida de fuerza.



- Eso es avalar los paros...



- No me puse a favor de que los chicos no tengan clases sino a favor de defender el presupuesto, la universidad pública...



- Pero el reclamo de los gremios es a través de los paros...



- Es un problema de ellos y no es un problema que avale. Y he dicho que no estoy de acuerdo con el cese de actividades y menos en el contexto actual, en el que estamos diciendo que queremos mejor presupuesto y no trabajamos. Entonces, el Gobierno nacional indudablemente va a decir no trabajan y quieren más presupuesto.



- Van 32 días de paro y el pico histórico fue de 35. ¿La medida de fuerza da resultados?



- No. Tengo la idea de que hay que sumar gente a través de medidas de visibilización, concientización y de trabajo con la sociedad. El cese de actividades resta, porque hay gente que se pone en la vereda de enfrente, como los padres de los estudiantes. Y tienen razón. Estoy tratando de torcer esa decisión, pero lo que pasa es que son decisiones nacionales, entonces estoy en el medio de un tiro y afloje. Es una medida que tiene fecha de caducidad, porque termina desgastando y siendo contraproducente.



- ¿Es un año perdido?



- No. Tenemos alto acatamiento de paro, a diferencia de otros años, y vamos a superar el histórico, pero estamos trabajando para ver cómo lo paliamos.



- Entonces, hay un mes de más en la universidad...



- Lo que quiero decir es que no es que vamos a eliminar el daño, porque éste va a existir, pero vamos a paliar la situación de forma para no perder el año.



- ¿Cómo? ¿Van a estirar el ciclo lectivo?



- Probablemente sea una medida por el estilo. No estoy seguro porque como no tengo certeza de cuando termina no sé cuál va a ser la medida que podamos tomar





- Hay dirigentes de Cambiemos que aseguran que está conduciendo está situación de rebeldía en la universidad porque es kirchnerista...



- Estoy defendiendo lo que es la universidad, independientemente del Gobierno que esté. Me cansé de echarle la culpa a los de atrás, a los que estaban antes, a los que no vinieron. Más allá de mis creencias políticas y demás, no tiene que ver con que yo sea o no peronista...



- ¿Pero es peronista?



- Estoy muy cerca del peronismo. Pero mi cercanía al PJ no tiene que ver con el reclamo contra Nación.



- ¿Y del kirchnerismo?



- Del kirchnerismo no, no me siento un kirchnerista como tal.



- ¿Qué es un kirchnerista como tal?



- El confrontativo, el que no le importa nada, el que se pelea con todo el mundo. Estoy más cerca del peronismo en ese sentido.



- ¿Es giojista o uñaquista?



- ¿Por qué? (Risas) Comencé mi gestión con José Luis Gioja, tuve una relación extraordinaria, hicimos una relación simbiótica muy buena entre el Gobierno provincial y la Universidad y le agradezco muchísimas cosas que ha hecho por la institución. Después me tocó estar con Sergio Uñac y pasó exactamente lo mismo. No es que sea uno o el otro.

"No creo que el Gobierno vaya a mejorar su propuesta en la paritaria que habrá el lunes. Por el número de presupuesto que tengo en el anteproyecto, se va a sostener la oferta del 15 por ciento y no se van a mover".

- ¿Cuánto es lo que gana un docente que recién ingresa?



- Lo que pasa es que no tenemos un solo punto de entrada, hay diferentes niveles de docente. Están los simples, que son de 10 horas semanales; los semiexclusivos de 20 y los exclusivos de 40 horas semanales. El que menos gana debe estar entre los 10 mil y 15 mil pesos por 10 horas semanales. Y no estoy seguro que ese sea el sueldo de bolsillo sino el bruto, por lo que hay que hacerle todos los descuentos. Después subimos hasta un exclusivo que debe estar en los 80 mil pesos, con un sueldo de 50 mil pesos de bolsillo, sin inhibición de título. Habría que ver si ese número baja o sube si tiene o no antigüedad.



- Hubo polémica sobre su salario. ¿Cuánto gana?



- De bolsillo 110 mil pesos.



- ¿No le parece que hay un desfasaje muy grande entre lo que gana un rector y los de más abajo?



- La escala no la hice yo.



- ¿Cómo se llegó a esa escala salarial de los que conducen?



- Los sueldos de las autoridades están atados a los de los docentes. Entonces cuando aumenta el salario docente sube el de las autoridades. Y es un porcentual de la máxima categoría de profesor titular exclusivo, el del rector y sus colaboradores, vicerrector, decanos y demás. Pero no fue una recomendación nuestra y el número no es que a mí se me ocurrió yo quiero ganar tanto. Fue una recomendación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aconsejó que una autoridad debe ganar tanto.



- ¿Esa recomendación fue durante su gestión?



- Fue anterior a mi gestión.



- Entonces el rector anterior ganaba lo mismo...



- No, lo adoptamos en mi gestión, pero fue recomendado antes por el CIN.



- ¿No cree que fue un error adoptarlo?



- No, porque si uno hace un paneo y observa lo que cobran todos los rectores de las universidades nacionales se va a ver que todos están en el mismo valor.



- ¿Y los decanos cuánto cobran?



- No me acuerdo el porcentaje, pero debe estar en unos 10 mil pesos menos que yo, poco menos de 100 mil pesos.



- ¿No cree que deberían trabajar en estas diferencias abismales entre las máximas autoridades y los que menos ganan, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada uno?



- Si me comparo con el profesor titular exclusivo, que es al que estoy atado, no es tanta la diferencia. Pero como son porcentuales, se amplían los valores. Pero no me parece que estemos tan desfasados.

"Yo siempre digo que podés tener la mejor de las gestiones donde estés, pero si te equivocas en el último tramo, todo lo que hiciste anteriormente no sirve".

- ¿Y un gesto respecto de esta situación?



- Eso se puede hablar, se puede hacer. No está cerrado. No lo ha tratado el Consejo Superior ni me han pedido que lo trate, pero se podría tratar sin ningún tipo de problemas.





- ¿Usted lo puede proponer?



- Sí.



- ¿Lo va a hacer?



- No lo he charlado con los decanos, todavía. Puedo hacerlo, pero no lo tengo pensado y no tengo problema en hacerlo.



- En este contexto de crisis, ¿han hecho un estudio dentro de la UNSJ que determine si hace falta o no hacer un ajuste de personal o si el personal está haciendo las tareas que corresponde? ¿Si hay ñoquis?



- No creo que sea así. Esto no significa que no pueda haber algún caso por ahí.





- ¿Pero han hecho el estudio para corroborar que no exista esta situación?



- He escuchado por ahí que dicen que sobran profesores. No me parece que sea así porque estamos permanentemente incrementado la cantidad de carreras con casi el mismo personal. No es que estemos incrementando la planta de personal. Los profesores se van renovando y readaptando a nuevas configuraciones en nuevas carreras que tenemos. Si es cierto que hace tiempo atrás teníamos profesores que no eran docentes y sí eran investigadores, entonces no hacían docencia e investigación. Esto fue cambiando y hoy pueden quedar muy poquitos de estos. Casi todos los investigadores hacen docencia. Sí creo que como universidad tenemos que cambiar algunas cosas, hay muchas cosas que arreglar y que podemos hacer para mejorar.



- ¿Cómo cuáles?



- Por ejemplo, una gran deuda que tenemos es que no hemos sabido modificar la forma de hacer docencia frente al nuevo perfil de estudiantes que tenemos. La sociedad nos exige ciertos cambios y no puede ser que tengamos clases de 8 a 12 y de 16 a 20 y si trabajas es tu problema. Ahí hay que hacer ajustes y ser más flexibles en otras cosas. Hemos cambiado pero no con la velocidad que a mí me hubiese gustado.



- ¿Está en peligro la expansión a los departamentos?



- No. Estamos en Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Albardón y no voy a sacrificar la oportunidad de que los chicos de otros departamentos puedan estudiar. Puedo sacrificar otras cosas, pero eso lo voy a sostener a capa y espada.



- ¿Ve que hay tendencia de los docentes a adaptarse a los cambios?



- En algunos casos sí, pero en otros no tanto. Tenemos una planta de personal docente grande en edad y justo estamos en un proceso de reconversión fuerte, sobre todo en las facultades como Ingeniería y Ciencias Exactas, que son las que hoy están sufriendo la mayor cantidad de jubilaciones y es difícil porque no hay una mecánica que te permita hacer una transición suave. Hay que empezar a estudiar en cambiar esta forma de educar en función del perfil del estudiante porque es esencial.



- A dos años de finalizar su segundo mandato, ¿qué es lo mejor que dejó Nasisi en su paso por el rectorado?



- En muchas áreas hemos hecho mucho. Desde la creación de una secretaría específica para posgrado y relaciones internacionales, pasando por darle el grado de secretaría a la comunicación institucional junto con el canal de televisión. Dejamos obras nuevas, la expansión de la universidad a los departamentos del Gran San Juan y hacia los alejados. La apertura de una escuela de Ciencias de la Salud y nuevas carreras como agronomía. Dejamos la carrera docente que no teníamos. Vamos a dejar un radio telescopio, que probablemente sea el más grande de Sudamérica.



- Dejar a Mónica Coca como rectora...



- Eso dependerá de Mónica y de que la voten, si es que ella es candidata.



- ¿Va a ser candidata?



- Ella dice que sí.



- ¿Tiene su apoyo?



- Pasa que todavía no está definido y le quedan dos años de gestión. Es muy pronto decirlo todavía. Hay otras personas que también pueden serlo.



- Se ha hablado mucho, en estos días, de una especie de adoctrinamiento a los chicos para que piensen de tal o cual manera. ¿Está bien que un profesor se presente en un aula con un cartel en contra de algún candidato?



- No está bien.



- Pero ocurrió.



- Sí, pero no lo puedo convalidar. Tenemos el deber y la responsabilidad de abrir el abanico y decirles "miren, estas son las posibilidades. Que a mí me guste éste, no quiere decir que a vos te tiene que gustar". Sobre todo en las áreas humanas y sociales, que es donde más se siente este tipo de cosas. Debemos ser lo suficientemente plurales, amplios para fomentar que los chicos sean críticos y tomen sus propias decisiones. Esta es la gran fuerza que debe tener la persona como docente. En la mayoría, eso se hace de esta forma. Probablemente haya casos en los que no ha sido así.



- ¿Son sancionables esas personas?



- No en forma directa porque no me entero. Cuando me llega el expediente, sí es sancionable.



- ¿Nunca ocurrió?



- No me ha llegado nunca nada.



- Pero lo sabe todo San Juan y solo caminando la Universidad uno se da cuenta. Llama la atención que no lo sepa...



- No trabajo de oficio. Trabajo en base a denuncias.



- Llama la atención porque habían carteles, sentadas, charlas de debate y parece que usted ha mirado para otro lado...



- No. Seguro que esto pasó en el ámbito de una facultad y para eso están las autoridades de esa facultad. Ellos son los que se tiene que hacer cargo y trasladármelo a mí.



- ¿No es sancionable el decano entonces?



- No. Pero sí debería ser a quien le llegue la información legal, jurídica para que se pueda actuar. Si no, es imposible. No es que haga la vista para otro lado.



- Luego del caso Reinoso, el chico que falleció electrocutado en un aula, ¿puede garantizar que eso no volverá a ocurrir?



- El riesgo cero no existe. En ningún lugar del mundo y en ningún espacio público o privado. Las instalaciones en la universidad están todas adecuadas. Lo que pasa es que las normativas van cambiando y nos tenemos que ir adecuando a ese cambio. Por eso se necesitan todos los años las habilitaciones pertinentes. Por eso, en algunos casos, las habilitaciones están en trámite. Hoy esto está protegido, las instalaciones son todas nuevas. Están siendo adaptadas a las nuevas normativas y hay algunas que ya lo están. Además, tenemos seguro para todos los estudiantes de la universidad, todos los docentes y todas las personas que están en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, cosa que antes no existía. Si es cierto que tuvo que pasar este accidente para que se produjeran los cambios.



- ¿Algunas vez se reunió con la familia de Reinoso para, como autoridad de la universidad, dar las disculpas del caso?



- Yo era decano de la facultad cuando eso pasó este hecho y sé que estuvieron reunidos con el rector de turno.



- ¿Y cuando fue decano?



- No. Tuve un contacto inicial con la familia, pero eso se cortó. No he tenido más contacto.



- ¿Ha pensado en participar en política partidaria, en alguna candidatura?



- Por el momento no. Tenemos todavía dos años más de mandato en la universidad.



- ¿Le gustaría?



- La política sí me gusta. Es algo apasionante y es muy lindo cuando se puede llevar adelante. Pero hay muchas cosas que hay que arreglar antes para poder pensar qué voy a hacer en el día de mañana. Esto del juicio es algo que hay que solucionar. No se puede estar con esa mochila y ser candidato a algo.