El diputado nacional Javier Milei, precandidato a presidente y líder de La Libertad Avanza, tuvo un paso fugaz por San Juan, en el que dio su clásico discurso económico. Frente a un concurrido auditorio en el Club Social, reiteró que "estamos frente a un cambio de época", que "hay un modelo que se agotó" y que "estamos en condiciones en reconstruir la Argentina que todos deseamos". A su vez, volvió a defender su propuesta de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central porque "la voracidad de esta maldita casta política no sólo nos hunde en el desempeño económico, sino que mata gente y la mata de hambre, a pesar que en la Argentina sobran alimentos". Los tres candidatos a gobernador bajo su paraguas, Paola Miers, Agustín Ramírez y Yolanda Agüero, nucleados en el frente Desarrollo y Libertad, coincidieron en que su mensaje fue una bajada de línea para utilizar en la campaña y llegar al electorado, y que su visita constituyó un apoyo de cara a las elecciones del 14 de mayo. A su vez, los referentes locales no se despegaron del "león" en su caminata y le retribuyeron el respaldo al acompañarlo con sus seguidores. Milei recorrió media cuadra de la Peatonal y, como ocurrió en noviembre, generó un caos en el microcentro (ver Marea libertaria...).

Al encuentro en el Club Social, frente a la plaza 25 de Mayo, además de Miers, Ramírez y Agüero, asistieron candidatos a diputados proporcionales, departamentales, intendentes y concejales de cada una de las listas de Desarrollo y Libertad. Dicha presencia también se vio reflejada en la recorrida por la Peatonal, donde cada espacio buscó tener cercanía con Milei, lo que fue impedido por una cadena humana de seguridad. Los únicos que pudieron estar pegados al libertario en su paso por el microcentro fueron los tres postulantes a la Gobernación, lo que significó un aval y una clara movida por intentar hacer propia la figura del libertario, que los ayude a ser reconocidos dentro del cuarto oscuro.

Sobre ese punto, Miers, de la subagrupación El Rugido de la Libertad, dijo que Milei "vino a dar una conferencia a nuestros candidatos sobre cómo está la Argentina. Hizo una reseña de lo que necesita el país para salir adelante". Así, aclaró que "vino a darnos una instrucción, a enseñarnos, porque somos todos nuevos, gente que viene del sector privado". En el caso de Agüero, de Libertarios, dijo que la visita "es muy importante porque es un candidato que viene de Nación a manifestar su apoyo y a mostrar cuál es su propuesta nacional", lo que sirve para las elecciones provinciales. A su vez, Ramírez resaltó: "Que Javier haya venido refleja la importancia que le da a San Juan en el marco nacional. Él ha sido muy claro en los problemas que ha generado la casta política en el país desde hace años. Ha hecho un diagnóstico claro de los problemas que enfrentamos".

Sobre los conflictos que atraviesa el país, Milei dijo que, "con este récord de inflación, para terminar con este cáncer, propongo sacarle la navaja al mono asesino. Pretendo terminar con el Banco Central, cuyo nombre más estándar es dolarización. Es una propuesta para solucionar un problema y nadie propone nada alternativo", remarcó.

PRENSA

Pese a que el dirigente libertario brindó una charla económica, no tuvo contacto con la prensa. Al cerrar su alocución, se negó a hablar con los medios presentes. En la misma sintonía se presentaron sus colaboradores, como su "armador natural" Carlos Kikuchi.

En su recorrida por la Peatonal, firmó autógrafos.

Marea libertaria en la Peatonal

Debido al operativo de seguridad y los seguidores de Milei, media cuadra de calle Rivadavia, en la Peatonal, se transformó en una marea de gente tratando de tener contacto con el diputado nacional. La situación fue tal que a los referentes locales de Desarrollo y Libertad no les fue fácil acercase hasta Milei, por lo que no pudieron lograr la requerida foto política. A diferencia de su visita pasada, la que se dio en noviembre, esta tuvo menor presencia de gente, pero igualmente fue multitudinaria, al punto que el libertario sólo estuvo pocos minutos, menos de media hora, en el microcentro sanjuanino. Un punto aparte se llevó el personal de seguridad y el equipo de Milei, los primeros fueron celosos guardianes del dirigente, mientras que los segundos cuidaron cada detalle de la visita, al punto que pidieron no sacar fotos con flash porque, dijeron, el diputado es "hipersensible" a tales luces.