El gobernador electo Marcelo Orrego aseguró ayer que "me gustaría, en algún momento, tener la oportunidad de charlar" con el flamante presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza, para "poder expresarle las necesidades que tenemos en el interior" con respecto a la obra pública. Así, buscará que se garanticen los recursos "no sólo de las que están en ejecución, sino, también, de aquellas que podamos proponer". El santaluceño tiró las definiciones ante la consulta de este medio sobre los dichos del próximo jefe de Estado nacional, quien había manifestado que "no hay plata" para la obra pública, "por lo cual, pueden ser entregadas al sector privado y la terminen ellos".

Las declaraciones de Milei han generado alerta en el sector de la construcción y en todas las provincias. Luego de que los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) sacaran un comunicado en el que manifestaron su compromiso con la gobernabilidad del país y la defensa de los intereses de sus provincias (ver recuadro), Orrego habló con DIARIO DE CUYO. Ante los dichos sobre la obra pública, el sanjuanino resaltó que "en caso de que haya sido así, por supuesto que preocupa".

Por eso, destacó que "hay muchas obras que están en ejecución y otras que queremos generar. Y, para nosotros, la obra pública es fundamental porque con ella se hace un camino, un hospital, una escuela". Con respecto al encuentro con Milei, indicó que "veremos en algún momento. Seguramente, el presidente será quien convoque, como corresponde, y seremos los gobernadores los que acudiremos a la reunión".

La movida de Orrego también implica un gesto al sector local de la construcción, ya que gestionará que se mantenga un nivel adecuado de financiamiento para el desarrollo de la obra pública. En el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, el flamante presidente de la Cámara de la Construcción, Ramón Martínez, señaló que "la obra pública es lo primero que se toca cuando hay que ajustar" y reconoció que "molesta que esta gente que entra en el Gobierno se crea que la construcción es el mejor negocio del mundo cuando no es así".

El propio Milei había indicado que, inclusive, los intendentes deberán buscar la forma de financiamiento para llevar adelante obras. La postura del libertario y su ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, gira en torno a un esquema de Participación Publica Privada (PPP) y concesiones, en el que el privado invierte y se cobra, por ejemplo, con el peaje en una obra vial. Fue un mecanismo que se quiso implementar en el Gobierno macrista, pero que no prosperó. Martínez dijo en la emisora radial que el modelo que quiere implementar el libertario "se aplica en muchos países y funciona perfecto, pero se hace solamente en el 5 por ciento del total de la obra. En San Juan estamos muy complicados para que un privado haga una escuelita alejada en Valle Fértil, por ejemplo".

No es el único tema que deberá abordar Orrego y sus funcionarios. Por un lado, está el tema de la deuda de la Nación por obras que financió la provincia para que no se detuvieran y, así, sostener la mano de obra. De acuerdo a los últimos datos oficiales, son 2.300 millones de pesos en obras cloacales y de agua potable, unos 2.000 millones de pesos en vivienda y al menos 5.370 millones de pesos en obras viales.

Por otro, está el reclamo de los constructores locales con respecto al adelanto de los pagos de los certificados de ejecución de obras. La normativa establece un plazo de 60 días, pero, con la escalada inflacionaria, los desembolsos en ese periodo se terminan licuando. La gestión uñaquista ha estado acelerando los pagos de septiembre y apunta a hacer lo mismo con los de octubre en lo que queda de mandato. De lo que quede, estará en manos del Gobierno de Orrego.

Antecedente

En la gestión de Cambiemos, se quiso implementar el sistema de Participación Público Privada (PPP) en uno de los tramos de la Ruta 40 Sur para que el privado recobrara la inversión a través del cobro del peaje. El mecanismo no cerró y no se implementó.

> Unidad, gobernabilidad y defensa

Luego de que los gobernadores de JxC sacaran un comunicado, Marcelo Orrego resaltó que "queremos, por supuesto, generar gobernabilidad en la Argentina y poner en valor la unidad no del espacio desde el lugar que nos tocó como gobernadores. Vamos a trabajar defendiendo nuestras competencias". Así, agregó que "vamos a estar juntos con todo el espacio, con los bloques, a los efectos de poder generar consenso con el presidente Javier Milei".

En ese marco, el gobernador electo dijo que con sus pares (Jorge Macri, de Ciudad de Buenos Aires; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Valdéz, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Claudio Poggi, de San Luis, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe) vamos a actuar de manera conjunta. Además de darle gobernabilidad al próximo presidente, destacó que "vamos a trabajar defendiendo los intereses de nuestras provincias". Así, manifestó que "esperamos que al presidente le vaya bien. Y cuando lo decida, una vez que asuma, invitará a los gobernadores a una reunión, lo que va a ser bienvenido".

Además, expresó que en el comunicado le plantearon al presidente Alberto Fernández que instrumente "la posibilidad de compensar a las provincias", luego de la modificación que hubo del impuesto a las Ganancias que estableció Sergio Massa, lo que implicará menos recursos coparticipables para las jurisdicciones. "Lo que hacemos todos los gobernadores es defender los intereses de nuestras provincias", resaltó Orrego.