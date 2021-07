Elogios. El ministro nacional, Jorge Ferraresi, destacó la gestión uñaquista en materia de vivienda, el trabajo técnico del Ministerio de Obras y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que conduce Marcelo Yornet.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, confirmó que, en el segundo semestre del año, la administración central aportará fondos para que en San Juan se construyan 1.800 viviendas más, de las cuales, una parte será destinada a los damnificados por el terremoto de enero que no fueron cubiertos en el primer cupo y el resto para otros planes habitacionales. La confirmación sobre la cantidad de casas la dio el funcionario en exclusiva para DIARIO DE CUYO, luego de que su cartera cumpliera con el OK para la ejecución de 788 hogares del barrio La Pampa, en Pocito, con 3.654 millones de pesos de inversión, el cual completó el lote inicial de 1.800 viviendas. El anuncio de Ferraresi, festejado por la gestión uñaquista, no fue lo único, ya que confirmó que, durante este mes, se llamará a licitación para la edificación de dos barrios del Procrear, por un total de 434 hogares y una inversión de 2.238 millones de pesos. Ambos tendrán un plazo de ejecución de entre 14 y 16 meses, por lo que estarán listos hacia 2023. Incluso, Ferraresi no descartó la presencia de Alberto Fernández para la entrega de esas unidades. Por otro lado, habló de política y criticó a Cambiemos al indicar que, en materia económica, la Argentina ya vivía una pandemia (ver aparte).

Además, San Juan firmó convenios clave para lanzar el programa Casa Propia-Casa Activa, destinado a personas mayores de 60 años, y la adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano (ver claves).

El ministro nacional llegó temprano a la provincia y, junto al gobernador Sergio Uñac, visitó el predio del Estadio del Bicentenario, donde funciona el Autovac. Luego, entregaron 198 viviendas en Pocito, para luego recorrer el inmueble en Rivadavia donde se construyen 837 unidades destinadas a las víctimas del terremoto. Tras cumplir con la agenda, Ferraresi se deshizo en elogios para con la gestión uñaquista y los funcionarios locales al manifestar que "acá sentimos un Estado muy presente, que planifica y que transforma realidades". Además, destacó que San Juan "tiene una ventaja sobre el resto y es que sus equipos técnicos son excelentes, lo que permite una aceleración en los procesos administrativos".

En ese marco, dijo que "estamos trabajando para avanzar otro cupo de 1.800 casas para lo que resta del año". El ministro de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino, confirmó la intención de Nación al expresar que "estamos desarrollando los proyectos con los terrenos para ir de a poco en los próximos meses". A su vez, el titular del IPV, Marcelo Yornet, dijo que se están evaluando "predios de la carpeta de terrenos que están disponibles. Es casi un hecho que uno de ellos estará en Sarmiento, ya que fue uno de los departamentos afectados por el terremoto". Por otro lado, indicó que serán barrios de menores unidades que los proyectados para el primer cupo y que existe la posibilidad de que se extiendan por aquellos distritos en donde hoy no se ejecutan barrios del IPV.

Sobre los barrios del Procrear, Ferraresi confirmó que se licitarán este mes y estimó que el proceso de adjudicación demandará unos tres meses, por lo que, antes de fin de año, "las obras estarán iniciadas". Además, no descartó que la gestión uñaquista pueda sumar un tercer predio que, hasta el momento, no está definido.

>> CONVENIOS

Mayores de 60

Se trata de un programa denominado Casa Propia- Casa Activa, que busca implementar un nuevo modelo de vecindad y desarrollo humano, que incluya soluciones habitacionales complementadas con espacios comunes para la realización de actividades educativas, deportivas y recreación, y un centro de día para la atención de salud primaria y enfermería para personas mayores de 60 años.

La firma del convenio permite que la administración central aporte los recursos para la construcción en la provincia de un barrio de 32 unidades. La gestión uñaquista aporta el terreno.

Suelo Urbano

El Plan Nacional de Suelo Urbano (Pnasu) tiene por objetivo lograr, en forma integral y planificada, el desarrollo del territorio nacional, con carácter federal, participativo e incluyente. El Pnasu posee distintos componentes: el Programa Nacional de Producción de Suelo; el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, la conformación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo. Se proyecta que, con el plan, en San Juan se puedan desarrollar 1.000 lotes urbanizados.

Procrear

Con la adhesión al plan Procrear y la puesta a disposición de dos predios, Nación pondrá en marcha en San Juan la construcción de dos barrios. El primero se denomina "La Nave", ubicado sobre calle Rivadavia entre Santiago del Estero y Salta. El mismo tendrá 200 viviendas. El segundo, ubicado donde antes se tenía prevista la edificación de la terminal de ómnibus, detrás de la Escuela María Auxiliadora, en Capital, se denomina "La Ramada" y contempla 243 viviendas. Entre ambos, Nación aportará 2.238 millones de pesos para la construcción.