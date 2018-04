Cumbre. El encuentro con Marcos Peña y Rogelio Frigerio se dio el lunes por la tarde. Según el santaluceño y el intendente de Rivadavia, sólo hablaron de obras. Medios nacionales dicen lo contrario.

El fichero político local de Cambiemos comenzó a moverse, pero el impulso no vino de la provincia sino que llegó desde la Nación. Una fuente de la Casa Rosada le dijo a este diario que Marcelo Orrego podría ser el candidato a gobernador por el frente macrista en 2019 y dos diarios nacionales lo confirmaron como seguro postulante al sillón de Sarmiento, pero desde el partido que integra el frente macrista en San Juan desmintieron la versión de los medios porteños e indicaron que el apuntalamiento al santaluceño no existió e incluso marcaron que todavía es temprano para hablar de candidaturas.



Quienes hicieron públicas las intenciones de Cambiemos fueron el diario La Nación y Ámbito Financiero. De hecho un periodista de este último medio, Ezequiel Rudman, confirmó la bendición a Orrego en LV5, asegurando que su nota se apoyó en fuentes del Poder Ejecutivo. Pero el cronista agregó un dato: la elección del intendente no es para competirle directamente al uñaquismo local buscando una victoria, sino para acortar distancia. Ambas fuentes, tanto la que usó Rudman como la de este diario, vinieron de la Casa Rosada. Ante esto, algunos basualdistas dijeron ayer en estricto off que probablemente Orrego pudo haber caído en alguna estrategia macrista que no conocen, que no se charló el lunes en el mitín con los funcionarios macristas.



La unción a la que hacen referencia desde la Nación hacia el basualdista quedó respaldada por una sugestiva foto de la que participaron el diputado Eduardo Cáceres, el senador Roberto Basualdo, el intendente de Rivadavia Fabián Martín, el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ministro Jefe de Gabinete Marcos Peña y Orrego. Los dos últimos sentados en un mismo sillón, uno al lado del otro.



Que Nación promueva a Orrego para competir con una candidatura a Gobernador en 2019 es el reflejo de lo que está ocurriendo en varios partidos y frentes de la provincia, ante la posibilidad de que en San Juan se adelanten las elecciones. El ejecutivo local promovió un cambio en el Código Electoral que fue aprobado por Diputados. La reforma consistió en estirar el plazo máximo de realización de las elecciones, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades provinciales, por lo que los comicios pueden llevarse a cabo en el primer semestre del año que viene.



En el basualdismo se mostraron sorprendidos por la movida nacional e indicaron que el apoyo a Orrego no existió y que sólo trataron la ejecución de obras para Santa Lucía y Rivadavia (ver recuadro). Quienes salieron a frenar al apuntalamiento fueron el presidente de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, el rivadaviense Martín e incluso Orrego (ver protagonistas).



Pero quien también salió a hablar fue un eventual contrincante del Frente Todos, el gobernador Sergio Uñac.



Ante la prensa el mandatario dijo que "es importante que los sectores de la oposición vayan marcando quiénes pueden ser sus candidatos. Ahora habrá que ver si esa foto obedece a la realidad". Pero además Uñac apuntó a los referentes de la oposición al indicar que "es importante que Cambiemos, que representan al presidente Macri, tenga una cara visible en San Juan porque hay atraso en las obras y acá no hay a quién preguntarle".







>> La palabra de los protagonistas

MARCELO ORREGO Intendente de Santa Lucía

"No se ha hablado de candidatura. No hay una ansiedad por parte del Gobierno y tampoco de los que hemos participado de la reunión. Yo no estoy tratando de especular con ningún cargo".

ROBERTO BASUALDO Titular de Producción y Trabajo

"Si hubo un guiño de Nación, bienvenido sea, pero todavía es muy temprano. Es más, no me sorprendería que el candidato sea de otra fuerza que integra Cambiemos, como el PRO".

FABIAN MARTIN Intendente de Rivadavia

"No hubo ofrecimiento. Ellos van a apoyar a la persona que nosotros, como frente, resolvamos que debe ser el candidato. Tal vez ellos quieren que sea Marcelo, pero no lo han manifestado".

A Rivadavia Visita Nacional

Según confirmó el intendente Fabián Martín, está previsto que en mayo llegue a San Juan un funcionario de alto rango del gobierno nacional. Es para la inauguración de la plaza departamental.

>> Obras para Santa Lucía y Rivadavia

Ambos jefes comunales confirmaron el envío de recursos nacionales para obras.



Para el caso de Santa Lucía, Marcelo Orrego logró destrabar aportes destinado a la pavimentación y colocación de rampas para discapacitados para gran parte del departamento. Los fondos representan unos 80 millones de pesos. Desde el municipio indicaron que son aportes que estaban previstos con anterioridad por lo que es clave que hayan llegado a un acuerdo con las autoridades nacionales.



Para Rivadavia los recursos obtenidos son unos 30 millones de pesos que serán destinados a la pavimentación de unas 40 cuadras. Los fondos estuvieron comprometidos para el año 2017, pero los proyectos cambiaron de cartera, pasaron de Interior a Transporte, y eso demoró el desembolso. Ahora esos recursos volvieron a manos de Frigerio y comenzarán a llegar a Rivadavia en el corto plazo.



Además, confirmaron que se enviarán partidas del plan Hábitat para completar unos 80 millones de pesos. Monto destinado a obras para la zona Sur, donde está contemplado pavimento, vereda, cordón cuneta e iluminación.