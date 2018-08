Oscar Nasisi en los estudios de Radio Sarmiento

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, fue entrevistado este sábado en el programa ' A Todo o Nada' que se emite por Radio Sarmiento. La casa de altos estudios local lleva 32 días de paro y promete sumar más jornadas en virtud que el reclamo para no tener una solución en el corto plazo.

Nasisi habló de varios temas y marcó posición sobre un lema que vienen levantando docentes, autoridades y alumnos: que la universidad pública está en riesgo. ¿Es tan así?

"Sentimos que está siendo atacada, no nos gusta con esta visión que tiene el Gobierno nacional de la educación. Nosotros entendemos que la educación es un bien social", dijo el Rector. Y fue más allá al afirmar que "está en riesgo, está siendo atacada por desfinanciamiento".

La máxima autoridad de la UNSJ salió a aclarar un tema polémico referido a las medidas de fuerza que llevan adelante los gremios universitario: "Me puse al frente del reclamo, no al frente de la medida de fuerza. No me puse a favor que los chicos no tengan clases, me puse a favor de defender la universidad pública. No estoy de acuerdo con el cese de actividades", apuntó.

Desde la UNSJ vienen machacando con que Nación está demorada en los giros de dinero y que prepara un recorte para el año entrante. "No estamos pidiendo que nos incrementen el presupuesto universitario, estamos pidiendo que lo sostengan y que al menos contemplen la inflación", dijo Nasisi.

La semana que se inicia los gremios volverán a discutir en el ámbito de las paritarias, aunque Nasisi no ve que existan posiciones cercanas para llegar a un acuerdo. "Los salarios han subido un 5% y la inflación está en casi el 20%", graficó.