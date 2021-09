- ¿Qué les ha dicho la gente en la campaña?

- Encontramos ojitos de desesperanza y, algunos, de bronca de muchos años de postergación. Tenemos el desafío de que tengan un horizonte más allá del día a día. Hay molestia porque, durante estos meses, nos decían quedate en casa, no podés ir a la escuela, cerrá tu negocio y vimos otro ejemplo, que el primer mandatario nacional festejara un cumpleaños. Eso duele porque, incluso, hubo gente que pasó por la Justicia por no cumplir las normas. Lo peor es cómo se devaluó su palabra.

- ¿Cree que eso ayuda a Juntos por el Cambio en la provincia?

- Mucha gente nos ha dicho que va a ir expresar esa bronca a través de las urnas. No es bueno el voto castigo, ni para éste ni para otro gobierno. Qué bueno sería que los argentinos elevemos la vara y que sea un voto por algo mejor. Necesitamos ejemplos de humildad y de darnos cuenta que, cuando nos equivocamos, lo digamos sinceramente y lo corrijamos. Lo que ayuda es decir qué voy a hacer en el Congreso.

- ¿Qué es lo que va a plantear en el Congreso?

- Necesitamos saber dónde va la Argentina. No hay plan, están trabajando sobre la coyuntura. No es bueno para éste, el anterior y el gobierno que viene el canto de ángeles que quiera escuchar. Necesita escuchar a todos los argentinos. Vamos a ir al Congreso a ofrecer equilibrio y propuestas para que este gobierno pueda darnos las oportunidades a los argentinos que saben que con trabajo se sale adelante. No necesitamos una mayoría obsecuente. Tenemos que discutir de todo.

- ¿Ha visto casos donde el oficialismo local ha seguido ese lineamiento?

- Nos fijemos en las votaciones a nivel nacional. O no se ha podido proponer las cosas que hoy están en urgencia. Se acompañaron 18 impuestos más, más carga al trabajo privado. Es problemática esa mayoría que responden al oficialismo que está encerrado en un sesgo ideológico.

- ¿Cuáles son sus tres propuestas principales?

- La del primer empleo joven. Aquella empresa que tome un chico sin experiencia o que haya discontinuado la relación laboral tendrá contribución patronal 0 durante el primer año. Hacer una reforma impositiva gradual para que las empresas y las Pymes tengan competitividad. Bajar los costos laborales, no los salariales, para ganar competitividad. Necesitamos que la escuela salga a buscar a los chicos que discontinuaron y se desconectaron, que se aseguren los 180 días de clases y cómo recuperar contenidos.

- ¿En la calle no han escuchado críticas sobre la gestión de Macri?

- Lo que escuchamos es que la gente se cansa del "Ah, pero Macri". Cuando ponemos la responsabilidad de la falta de gestión en otro, lo que se está demostrando es no hacerse responsable de la propia gestión y, segundo, darle poder a otro. Los errores, que se admiten, son para aprendizajes. Lo que le achaco al oficialismo es que se enceguece en su ideología, como pasó con las vacunas, que se contrató con Rusia porque Estados Unidos era el capitalismo y el malo.

- En medios colegas, Marcelo Arancibia y Luis Rueda han criticado, a su manera, la falta de propuestas...

- Quizás el tema de la pandemia hizo que se encerraran mucho en su propia burbuja. Eso es lo malo. Abran los oídos, tengan apertura.

- Si llega al Congreso, va a votar alineada a Juntos por el Cambio o va apoyar medidas que considere positivas

- Me quejo de ese alineamiento que tienen por una obsecuencia. Lo hemos demostrado que, con Marcelo Orrego y su actuación en el Congreso, cuando ha acompañado algunos proyectos beneficiosos para las economías regionales.

- ¿Qué piensa de la legalización del consumo de marihuana?

- No creo que sea una salida, sobre todo en este momento, para nuestros jóvenes. No creo que quien esté bajo los efectos de esta droga pueda razonar y trabajar.



Walberto Allende / Precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos

"La oposición actúa de una forma al ser gobierno y de otra cuando no lo es"

- El gobernador y los intendentes están plebiscitando la gestión, ¿en las caminatas ha encontrado respaldo?

- Reconocimiento. Ayudar y contener a los distintos sectores y sostener la obra pública ha sido uno de los pilares fundamentales para tener la provincia que tenemos.

- Con ese reconocimiento, ¿el Frente de Todos gana?

- Estamos convencidos que vamos a hacer una buena elección, que vamos a ganar. Le pedimos a los sanjuaninos que voten pensando en San Juan. Por ahí se quieren instalar temas nacionales, pero que no son la realidad local.

- ¿Cuáles?

- Con algunas expresiones, con alguna foto. No estamos eligiendo presidente. Acá no se pone en juego la república ni las libertades, porque para nada están en riesgo. Lo que está en juego es lo que hemos logrado en conjunto en San Juan. Hay que resaltar la fuerte decisión del Gobierno nacional de acompañar a la provincia.

- ¿Cómo impacta el escándalo de la foto del Presidente en la fiesta de Olivos?

- Opino que no tendría que haber sucedido nunca ¿El impacto? Lo veremos luego.

- Susana Laciar dijo que la gente manifiesta la bronca con el Presidente...

- Esto de la foto mañana va a pasar y nosotros vamos a seguir trabajando por la provincia. La sociedad no va a votar pensando en la foto, lo va a hacer pensando en la realidad actual de los sanjuaninos.

- San Juan contó con la visita del Presidente y de ministros nacionales, ¿suman votos?

- Creo que no suman votos, lo que sí han sumado son recursos para diferentes programas que tenemos en conjunto. Es bueno que vengan porque comprueban que los recursos se han puesto en marcha. Suma la confianza que se tiene desde el Gobierno nacional con el provincial.

- ¿Qué van a aportar los candidatos del Frente de Todos?

- Los únicos que garantizan la defensa de los intereses de los sanjuaninos somos los candidatos del Frente de Todos, que ya hemos demostrado que hemos actuado en ese sentido.

- La oposición critica que el oficialismo pueda tener una mayoría absoluta...

- Nadie legisla en contra de la comunidad. La oposición actúa de una forma al ser gobierno y de otra cuando no lo es. Escuchamos expresiones y parece que nunca fueron gobierno. El expresidente bajó al Ministerio de Salud a Secretaría. Hubo millones de dosis de vacunas guardadas en depósito. Nos entregaron un país en crisis con más del 50 por ciento de inflación sin pandemia. El impuesto a las Ganancias lo modificó este gobierno. Macri lo planteó en la campaña y no lo hizo.

- Laciar resaltaba el riesgo de una mayoría oficialista que sigue los lineamientos de forma obsecuente...

- Pertenecemos a un proyecto nacional, pero, por ejemplo, en el presupuesto de este año, cuando llegó al Congreso, había un faltante de 4.500 millones de pesos y actuamos rápidamente para revertirlo. Cuando se iba a tratar el tema de la Estancia Manantiales, nos opusimos terminantemente. Además, no fue fácil incluir a San Juan como Zona Fría y lo logramos.

- ¿Qué temas impulsaría si es reelecto como diputado nacional?

- Como en verano hemos tenido algunas temperaturas récord y el consumo de electricidad es importante, he presentado un proyecto con otros legisladores en el que no sólo se va a tratar la bonificación de la tarifa eléctrica sino el problema energético en general. El otro son los subsidios al transporte en lo que tiene que ver con los fletes. También buscamos que el Estado nacional le pague una jubilación mínima a niños y jóvenes que quedaron huérfanos por el fallecimiento de sus padres por el covid, que garantice la salud y la educación a un chico discapacitado hasta los 25 años y al resto hasta los 21.

- ¿Votaría o no la legalización del consumo de la marihuana?

- Por cómo se está hablando, no me parece.