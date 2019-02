La presencia femenina se ha hecho sentir en las listas de precandidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entre los puestos para Gobernador y vice, diputados proporcionales y departamentales e intendentes y concejales, el partido Nueva Izquierda encabeza la tabla con poco más del 60 por ciento de mujeres anotadas. En el último escalón se encuentra el oficialista frente Todos, con el 36,6 (ver infografía). Los porcentajes de todas las fuerzas políticas corresponden a un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO y revelan que están por encima del llamado cupo femenino que exige el Código Electoral local, que es el 30 por ciento. De acuerdo a los números, hay casi 200 más que lo que manda la norma. El sondeo tuvo en cuenta los lugares como titulares, por lo que las cifras son significativas, dado que la legislación no establece ninguna ubicación ni orden en particular. Es decir, en un Concejo Deliberante compuesto por 12 titulares y 12 suplentes, el mínimo reservado para las damas son ocho casilleros, que pueden estar en la banca suplente, según lo permite la norma.



El cupo femenino ha despertado grandes debates entre quienes sostienen que las mujeres deben lograr posiciones por mérito, esfuerzo y trabajo y no por una imposición legal y los que argumentan que si bien eso es cierto, es necesario asegurar un parámetro de ingreso ante estructuras, como los partidos políticos, dominadas históricamente por hombres. Inclusive, a nivel nacional se sancionó la ley de Paridad de Género, que determina la participación del 50 por ciento de las damas en los cargos nacionales y de manera intercalada, para que tengan lugares con chances de ingresar. En San Juan aún sigue el esquema del 30 por ciento sin espacios definidos, tal cual lo estipula el Código Electoral.



Las mujeres no sólo vienen ganando espacios en diferentes estructuras sino que también están logrando conquistas sobre prevención de violencia de género e instalando debates en temas como el aborto.



La supremacía de la presencia femenina en la Nueva Izquierda se ve desde las categorías más importantes. Mary Garrido es la candidata a la Gobernación y Nanci Avaro es la vice. La fuerza además lleva cuatro candidatas a intendente, cuatro a diputadas y dominan la lista de legisladores proporcionales y en Concejos Deliberantes. Le sigue el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), que tiene a Edith Liquitay como candidata a vicegobernadora, una postulante a la Intendencia de Sarmiento, siete diputadas departamentales y figuras en los cuerpos deliberativos.



La Cruzada Renovadora ocupa el tercer lugar y sobresale Nancy Avelín, una histórica del partido, que va por el cargo de gobernador. Su sobrina, Lucila, encabeza la lista de legisladores proporcionales y además, cuatro damas van por las jefaturas comunales de Santa Lucía, Caucete, Albardón y San Martín y otras seis como diputadas departamentales, que se suman a las que compiten por concejalías.



Entre los cargos de mayor peso, en Dignidad Ciudadana aparece Federica Mariconda en la Vicegobernación. Hay cuatro como candidatas a intendente y ocho como legisladoras de distrito. El frente Con Vos aparece porcentualmente en el quinto lugar. Susana Laciar pelea por ser vice y hay anotadas tres candidatas a intendentes y cinco diputadas. Por el lado de Nueva Dirigencia, la vice es Rosa Roca y postula a ocho legisladoras departamentales. Por su parte, la alianza San Juan Primero cuenta con tres candidatas a intendente y tres como diputadas. Y en cuanto al frente Todos, lleva dos precandidatas a la jefatura comunal de Caucete y tres que compiten por bancas.

En el podio

MARY GARRIDO - Nueva Izquierda

"Las mujeres estamos siendo protagonistas de una revolución mundial y eso se tiene que reflejar en las listas. Integramos un partido que viene llevando una batalla feminista muy importante en esta nueva ola".

VANESA VALLE - Partido del Trabajo y del Pueblo

"El partido está compuesto por muchas mujeres y en las crisis, son ellas las que se ponen al frente. Las que componen el campo social, por lo general, son mujeres, por lo que está bueno que se refleje en las listas."