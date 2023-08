Serio Uñac, precandidato a Senador.

Para los 608.535 sanjuaninos que están habilitados a votar hoy y, entre ellos, los pocos o muchos que puedan estar interesados en estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), hay algunos elementos que parecen concentrar algo de atención. Si de establecer un orden de importancia se trata, en primer lugar aparece la interna del Partido Justicialista, que pone en competencia nuevamente a uñaquistas y giojistas, ahora, por una candidatura a senador que, en realidad, promete pagar con el dominio del PJ y la futura jefatura de la oposición. En esa disputa están el gobernador Sergio Uñac y el diputado Juan Carlos Gioja, quienes dentro del cuarto oscuro integrarán las boletas de Unión por la Patria, el frente que ofrece a Sergio Massa y Juan Grabois para el máximo cargo político del país. Del otro lado de la vereda y en un segundo imaginario lugar, asoma la interna local de Juntos por el Cambio (JxC), que no tiene gran impacto en San Juan, pero concentra fuerte interés nacional. Marcelo Orrego, Gobernador electo, se la jugó por la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el país y puso a Emilio Achem, de su máxima confianza, para encabezar su lista de senadores. Patricia Bullrich, la otra pata de JxC, está representada por Juan Domingo Bravo, un dirigente expulsado del Partido Bloquista, que casi se había retirado de la política de barricada. En esa alianza nacional están esperanzados en lograr una buena performance en San Juan que les permita soñar con más bancas en el Senado, reducto dominado por el peronismo desde 1983 a la fecha. En la provincia compiten 11 listas por las candidaturas a tres bancas en la Cámara Alta y tres en Diputados. También se vota a precandidatos a presidente, vicepresidente, y parlamentarios del Mercosur (ver infografía ).

En las PASO presidenciales, la pelea entre Bullrich y Larreta es la que tiene la mayor cantidad de butacas balconeras vendidas. El resultado obligará a uno de ellos a alinearse al otro, un desafío al que esa alianza electoral se somete por primera vez en su historia de manera tan real, ya que si bien en 2019 Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz protagonizaron una disputa electoral en el mismo frente, aquella no logró concentrar interés suficiente como sí lo hicieron los fuertes cruces que vienen manteniendo Bullrich y Larreta. La habilidad para alinearse tras el resultado de hoy será clave para el futuro electoral de Juntos. Por su parte, en UxP sobresale la difícil prueba a la que se somete el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en un contexto de inflación histórica, recesión y fuertes conflictos políticos internos entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández. Massa esgrime como mayor virtud el valor de haberse hecho cargo, algo que terminará de evaluar hoy la ciudadanía. Es la primera vez en la historia que el Presidente del PJ y mandamás de la Nación no se inmiscuye en los asuntos electorales del peronismo, un movimiento cuya tradición indica que quien ejerce ambos lugares de mando digita también las candidaturas, además de someterse otra vez al escrutinio de las urnas, algo que Alberto no podrá hacer a pesar de estar habilitado.

Las autoridades de mesa cobrarán $7.000. Monto al que se le sumará $3.000 si fueron capacitados.

Siguiendo con el orden de importancia, también habrá que estar atentos a la irrupción de un sector de la derecha que amenaza romper la polarización electoral de los últimos años entre Juntos y el peronismo. Esa medianamente nueva expresión es encabezada por el diputado Javier Milei, quien apareció como una tromba hace un par de años, luego fue cediendo protagonismo en la agenda pública, y en las últimas semanas parece haber espabilado electores a pesar de la mala cosecha de votos que logró en las elecciones provinciales de este año. Para Milei, la de hoy es una gran prueba de fuego y un termómetro real del movimiento que encabeza (ver página 10). Para cerrar el conteo imaginario que se inició en los primeros renglones de esta crónica, aparece un dato no menor que, quizás, hasta merezca ríos de tinta: por primera vez en 28 años Cristina (UxP) no es candidata a ningún cargo nacional, ni tampoco lo es Macri (JxC). Ambos son los padres de la grieta política argentina y ambos se corren de la primera escena, justo en la misma elección. Llamativo.

Para los votantes de San Juan, la de hoy es la tercera cita con las urnas en lo que va del año. La primera fue el 14 de mayo, cuando el peronismo logró 14 de las 19 intendencias. Luego, el 2 de julio y tras la irrupción de la Corte Suprema de Justicia que le impidió a Uñac la posibilidad de su segunda reelección consecutiva, los sanjuaninos eligieron gobernador y vicegobernador. En esa contienda hubo una histórica victoria de Orrego que rompió una hegemonía justicialista que ostentaba 20 años de antigüedad. Justamente, la decisión del máximo tribunal de Justicia del país modificó los turnos electorales locales y también la campaña política, que debió acomodarse a las nuevas fechas y que dejó solamente un mes y 11 días para la campaña nacional. Salvo las visitas de los precandidatos a Presidente Sergio Massa, Juan Schiaretti y Jesús Escobar, de Unión por la Patria, Hacemos por Nuestro País y Libres del Sur, respectivamente, la provincia vivió la campaña sin grandes estridencias. Ninguno de los popes de Juntos por el Cambio pasó por San Juan en este turno electoral y ni siquiera hubo grandes cruces entre Uñac y Orrego, por ejemplo, cuando los dos tienen mucho en juego.



Lo más curioso, coinciden dirigentes de todos los palos políticos, es el nuevo enfrentamiento entre Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja. Luego de la derrota del peronismo de comienzos del mes pasado, los dirigentes ahora se medirán en votos por la candidatura a senador, pero el premio mayor está en otro lugar. Uñac dijo hace una semana que quien gane la interna de hoy se convertirá en el jefe de la oposición, luego de que asuma Orrego la Gobernación de San Juan. Es que al representante de JxC le quedó un poder político difuso, sin mayoría parlamentaria, con algunos organismos de control del Estado sin dirigentes afines, y casi el 70 por ciento de los municipios dominados por el peronismo. En ese contexto, en la oposición local están esperando el resultado de hoy para resolver, en parte, con quién hablarán desde fines de este año para gestionar la provincia, dado que no podrán sacar ni una ley sin un acuerdo entre fuerzas políticas parlamentarias. Uñac le ganó la interna partidaria en 2020 y también la contienda del 14 de mayo a Gioja, pero sufrió un revés el 2 de julio, lo que envalentonó a su rival, que ahora cree tener derecho a pelear la titularidad del partido en las elecciones de marzo del año que viene.

El recuento de los votos comenzará 48 horas después de finalizada la elección. Será el martes a las 18.

En cuanto a la interna de Juntos en San Juan, se sabe que los precandidatos de Bullrich no tienen expectativas de sumar apoyos por sí solos y dependen del arrastre que logre la ex ministra de Seguridad. Del otro lado, los precandidatos de Orrego esperan que la buena sintonía del actual legislador nacional con los votantes, más una posible aceptable performance de Larreta en San Juan, los impulse hacia arriba en el cuarto oscuro. Orrego viene jugando fuerte con el Jefe de Gobierno Porteño, pero no descuidó al sector rival en la interna nacional. Tanto es así que recibió señales para estar hoy en el búnker unificado que habrá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En resumen, Orrego le puso muchas fichas a Larreta y siente buena sintonía, pero no descuida la posibilidad de que Bullrich pueda imponerse y se convierta en su candidata a presidente para el 22 de octubre.



En la competencia nacional todo está concentrado en tres hechos: la interna de Juntos por el Cambio, el apoyo que pueda lograr Milei, y la participación de la ciudadanía en la elección, que viene cayendo fuerte en las provincias y que, a pesar de ese decaimiento, tendrá la friolera de 27 precandidatos a presidente. También, como temas secundarios aunque de mucha atención, aparecen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Pro pone en juego su larga hegemonía en la interna entre Jorge Macri (Pro) y Martín Lousteau (UCR). En provincia de Buenos Aires están puestas todas las esperanzas de Unión por la Patria, y esa elección siempre es atractiva; a veces por los actores y otras simplemente por ser el distrito con mayor cantidad de electores en el país. Allí, sin disputa interna, el gobernador Axel Kicillof busca su reelección, pero una mala cosecha en la interna puede complicar seriamente sus intenciones y las de Massa en el país. Por su parte, Juntos propone a Diego Santilli y Néstor Grindetti en una interna parida con el objetivo de no perder atención en un distrito donde el peronismo suele ser fuerte.