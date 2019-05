Firma. El ministro de Minería, Alberto Hensel, firmó ayer el decreto de reglamentación. El diputado bloquista Jorge Espejo visitó el ministro y se llevó el documento. Fue el impulsor del cambio legislativo en el Fondo de Desarrollo Minero.

El ministro de Minería, Alberto Hensel, firmó ayer el decreto que establece los requisitos y el procedimiento para que los alumnos que viven en los departamentos alejados en los que se realiza explotación minera puedan conseguir becas para empezar a cursar o terminar estudios universitarios en instituciones públicas ubicadas en el Gran San Juan. La movida fue impulsada por el diputado bloquista por Iglesia, Jorge Espejo, quien logró la incorporación del beneficio en la ley que regula el Fondo Especial de Desarrollo Minero, de donde saldrán los recursos. Este se constituye de una retención que hacen las empresas que explotan yacimientos a los prestadores de bienes y servicios equivalente al 4x1.000 de la facturación. El grueso del fondo se alimenta hoy principalmente de las minas Veladero y Gualcamayo.



Espejo señaló que la medida ayudará no sólo a los estudiantes de Iglesia si no también a los de Jáchal y Calingasta . En ese marco, resaltó que el estímulo económico servirá para que puedan afrontar gastos a la hora de asistir a clases, como el pago de una parte del alquiler de una vivienda, comida, etcétera. El titular de la cartera minera además indicó que las carreras que pueden seguir los interesados deben ser dictadas por instituciones públicas de la provincia, salvo que las cátedras seleccionadas no se encuentren en la oferta educativa local. Ambos destacaron que habrá dos tipos de becas. La primera se denomina "de terminalidad", la cual se entregará a alumnos que por su situación "socio económica" no han podido continuar sus estudios terciarios y universitarios y deseen hacerlo. Dicha condición será acreditada a través de un informe elaborado por un profesional de Trabajo Social. También resaltaron que los solicitantes deberán tener aprobada el 70 por ciento de la carrera y acreditar su procedencia a través de un certificado de domicilio.



La otra beca se llama "de ayuda económica", la cual apunta a promover el ingreso y la continuidad de los estudios a jóvenes que carezcan de los recursos para hacerlo. Los interesados deben acreditar su procedencia, ser alumno regular y tener aprobado el 50 por ciento de las materias del año anterior, en los casos de los que ya están cursando. Para este tipo de becas, el informe del profesional de Trabajo Social, que determinará si el aspirante encuadra en la condición "socio económica" requerida, deberá contener el nivel de ingresos del grupo familiar, la ocupación de sus integrantes, la vivienda de la familia y su estado de salud.



De acuerdo a la reglamentación, el Ministerio de Minería, como autoridad de aplicación, realizará la evaluación de todos los requisitos y dispondrá el monto de la beca a cada beneficiario.



Espejo impulsó la incorporación de la ayuda económica a través de un proyecto de ley que presentó en diciembre, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados. Se trató de una incorporación a los destinos de los recursos que tiene el Fondo Especial de Desarrollo Minero.

Beneficios

De terminalidad

Las becas se "otorgarán a aquellos alumnos de estudios terciarios y universitarios cuya condición "socio económica" dificulte la prosecución y finalización de los mismos", refleja el decreto. Dicha condición la evaluará un profesional de Trabajo Social.

De ayuda económica

Se entregarán "con el objeto de promover el acceso y continuación de los estudios" de los alumnos que no cuenten con los recursos necesarios para hacerlo por sí mismos. Deben ser estudiantes regulares y tener aprobado el 50% de las materias.