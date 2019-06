Círculo. Marcelo Orrego se apoya en su hermano Juan José, intendente electo de Santa Lucía. Otro socio es el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín, vice de Producción y Trabajo. Susana Laciar fue su candidata a vice.

Si bien Marcelo Orrego tiende a tomar definiciones sobre el límite de los plazos electorales, tras análisis de los escenarios posibles con idas y vueltas incluidas, ahora hay fuertes señales de que armará una lista íntegramente conformada por miembros de Producción y Trabajo, el partido que conduce, de cara a las legislativas nacionales. Fuentes de su espacio señalaron que se terminó de convencer para encabezar la nómina de diputados del Frente Juntos por el Cambio y que sólo le queda definir todos los casilleros y cómo y cuándo hará el anuncio.



La idea de confeccionar una boleta "pura" se cimenta en la postura de mantener cierta autonomía y distancia del macrismo, del que se despegó durante la campaña por las elecciones provinciales. No obstante, su figura aparecerá indefectiblemente junto a la del presidente que va por la reelección.



El intendente de Santa Lucía se inclinó a ir junto al Pro y la UCR luego del llamado del peronista Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente elegido por Macri, para que se sumara a la coalición. La presencia del senador fue una señal de apertura, con el discurso de no volver al pasado kirchnerista, cosa que replicó Orrego tras confirmar su participación.



Además, el santaluceño ya dio muestras sobre su forma de armar las listas. Cuando seleccionó a su candidato a vicegobernador, lo hizo por alguien de su confianza como Susana Laciar. Y a la hora de escoger los postulantes a diputados proporcionales, puso en los primeros casilleros (los lugares con chances de entrar a la Legislatura) a gente de Santa Lucía y Rivadavia, este último, el terruño de su socio Fabián Martín. Por eso, es de esperar que siga esa lógica en la nómina de legisladores nacionales.



En el comicio local sacó casi el 34 por ciento de los votos, la mejor cifra opositora de, por lo menos, los últimos 16 años, lo que le da el respaldo suficiente para liderar la lista del principal frente opositor. De hecho, el propio Pichetto le dijo a este medio que le gustaría que Orrego fuera candidato, al igual que aliados como Martín y Rodolfo Colombo, del partido capitalino Actuar.



¿Y el resto de los socios? Fuentes calificadas destacaron que el Pro sanjuanino, encabezado por el diputado nacional Eduardo Cáceres, no tiene intenciones de hacer internas ni de meterse en el armado que haga Orrego. Su mira está puesta en la campaña presidencial de Macri. El otro partido integrante de la coalición es el radicalismo, cuyo presidente, Eduardo Castro, había señalado que es "altamente probable" que jueguen en una competencia puertas adentro. De todas formas, en la fuerza centenaria analizan la conveniencia o no de ser parte de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que se enfrentarán a un candidato con un fuerte poder de fuego, con una estructura armada y un posible apoyo a nivel nacional.



En el Frente de Todos, el gobernador Sergio Uñac ya definió quiénes ocuparán los dos primeros casilleros y está terminando de confeccionar la lista completa, que contempla tres candidatos a diputados titulares y tres suplentes. El mandatario recibirá mañana a Alberto Fernández, el postulante oficial a la Presidencia. En Consenso Federal, los referentes de los partidos que lo integran siguen en deliberaciones para determinar si habrá internas y quiénes las jugarán. Y en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores comenzarán a dialogar para definir la lista de unidad (Ver aparte). Desde las dos fuerzas que jugarán en soledad ya dieron un paso clave para anotarse en la carrera electoral (Ver recuadro).



Frente de Todos



Uñac eligió a José Luis Gioja y Graciela Caselles para que encabecen la lista de diputados. Los socios de la coalición son el PJ, el bloquismo, Confe, PTP, País, Unidad y Progreso, Frente Grande, MID y Vida y Compromiso.



Consenso Federal



La Cruzada Renovadora presentará su lista y todo indica que será liderada por Nancy Avelín. En cuanto al Socialismo y ADN nada está definido, aunque desde el primero propondrían a Guillermo Kuchen o Conrado Suárez.



Frente de Izquierda



Los integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) están dialogando para ver cómo se distribuirán los puestos en la lista de unidad. Conforman la alianza la Izquierda por el Socialismo y la Nueva Izquierda.

En juego

3 Son las bancas que se renovarán en las elecciones nacionales, que hoy ocupan el peronista José Luis Gioja, la bloquista Graciela Caselles y la massista Florencia Peñaloza.

Las seis fuerzas que están en carrera

Además de los cuatro frentes que competirán en las legislativas nacionales, hay dos partidos que decidieron jugar en soledad. Se trata de Nueva Dirigencia y de Dignidad Ciudadana. Los apoderados de ambos espacios dieron el paso formal para competir, ya que reservaron los colores que utilizarán en sus boletas ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal.



El partido de Marcelo Tejada reservó el azul, amarillo, celeste, verde, negro, blanco y gris, mientras que el de "Lito" Sánchez jugará con una variedad de lila, celeste y amarillo. Ambos decidieron no formar alianzas ante la falta de un referente a nivel nacional o por el deseo de instalarse. En cuanto a los cuatro frentes, estos se acoplaron a los colores de las fuerzas nacionales. Todos presentarán el 22 de este mes las listas de candidatos y los modelos de boletas.