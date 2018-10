Línea de conducción. Desde la derecha, Basualdo es el actual presidente del partido, pero dijo que no seguirá. Orrego suena como sucesor aunque indicó que lo analizará. Por su parte, Martín aseguró que no es su momento.

Es el partido que le ha dado batalla al PJ en los últimos 13 años y que tras sucesivas elecciones, ha ubicado dirigentes, propios y extraños, en diferentes escalones de poder. Con ese peso, Producción y Trabajo se ha ganado ser la principal fuerza política dentro de Cambiemos. Su fundador, Roberto Basualdo, culmina su presidencia en diciembre y ya adelantó que no seguirá y que evitará meterse en la sucesión. Así, dentro de la agrupación aseguran que el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, perfila para tomar las riendas. Como la definición del nuevo titular se dará en lo que queda del año, si se concreta lo del jefe comunal para muchos representará un espaldarazo para que, con el sello partidario bajo el brazo, se encamine a liderar el frente que aglutine a los opositores de mayor peso en la provincia y sea el candidato a gobernador. Otros remarcan que no es una condición indispensable. El santaluceño viene eludiendo definiciones sobre su postulación para el máximo cargo provincial y la conducción de Producción y Trabajo no fue la excepción: dijo que lo "analizará" si hay un pedido de los militantes.



En el basualdismo reconocieron que el Consejo partidario tiene que reunirse para definir las elecciones internas, que por lo general son en noviembre. El senador Basualdo se ha autoexcluido porque ve favorable la rotación de autoridades partidarias (ver recuadro) y su alejamiento es tal que manifestó que no se pronunciará a favor de nadie porque explicó que dejará la decisión en manos de los dirigentes y las bases. Su postura ahora es más light dado que en una reunión el año pasado había resaltado que le gustaría que lo sucediera Orrego, habían revelado fuentes partidarias.



Otro que sonaba para la renovación de Producción y Trabajo era el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. Sin embargo, manifestó que "no es mi momento" y opinó que Orrego "es una alternativa". También bajó decibeles, ya que en declaraciones pasadas había destacado que su par santaluceño era "el candidato natural" para la Gobernación. El presidente del basualdismo no sólo regirá los destinos de la fuerza sino que deberá tejer los acuerdos con otros referentes para que articulen el frente de cara a 2019 y definan la estrategia de campaña. Estos puntos no son menores, ya que el gobernador Sergio Uñac, presidente del PJ, viene dando claras señales de que adelantará los comicios locales al primer semestre, desdoblándolos de los nacionales.



Orrego viene sonando con fuerza como el postulante para la Gobernación, en base a la buena gestión en Santa Lucía y a que no puede pelear por otro período. Sin embargo, viene esquivando definiciones y toda la alianza está sumergida en la incertidumbre, teniendo en cuenta que los tiempos electorales se acortan día a día. La excusa en todo el frente es que como Uñac aún no confirma una fecha de elección, no ven conveniente adelantar la estrategia ni hablar de candidaturas.



No obstante, el santaluceño tiró en julio una frase con la que insinuó calzarse el traje de líder. Propuso que en el caso de que se adelanten los comicios, el frente lleve un nuevo nombre, diferente al de Cambiemos, para de esa forma centrarse en la realidad local. Una forma también de desligarse de las políticas que ha tomado el macrismo y que ha impactado en los sectores más humildes y la clase media.

Los presidentes del basualdismo



Producción y Trabajo tuvo el reconocimiento como partido político por la Justicia Federal con competencia electoral a fines de 2004. Su primer presidente fue José Gazzé, quien duró dos años en su mandato. Luego hubo una reforma en la Carta partidaria y se estableció que el período durara cuatro años. Así fue que Guillermo Baigorrí se hizo cargo del partido hasta 2010. Desde fines de ese año, Marcelo Orrego tomó las riendas del partido y al año siguiente ganó su primera elección como intendente de Santa Lucía. El reglamento interno volvió a modificarse y se dispuso nuevamente un mandato de dos años. Susana Laciar se hizo cargo de la fuerza en 2012 y en 2014 se extendió su gestión por otros dos años más. En el medio, la dirigente encabezó la lista de diputados proporcionales del frente Compromiso con San Juan y en 2015 consiguió una banca en la Legislatura provincial. Roberto Basualdo asumió como presidente del partido que fundó en 2016.



Inicio

Por diferencias políticas con José Luis Gioja, Roberto Basualdo se abrió del justicialismo y en 2003 decidió pelear por fuera de la estructura partidaria. Ese año compitió como candidato a Gobernador dentro del frente Movicom y en 2004 fundó su partido, el cual se convirtió en la primera minoría.

Cargos



Con Producción y Trabajo, Basualdo logró ser senador en tres ocasiones y extrapartidarios como Mauricio Ibarra y Eduardo Cáceres llegaron a la Cámara de Diputados de la Nación. En lo local, dirigentes que compitieron con el partido fueron intendentes, diputados y concejales.