Juntos. El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, se ha mostrado junto a su par de 9 de Julio, Gustavo Núñez (segundo desde la izquierda), y a Julián Gil de Caucete (cuarto en la imagen).

Luego de su lanzamiento como precandidato a gobernador, Marcelo Orrego apunta a que su espacio no se desmembre en cuanto al poder territorial y para eso saldrá a contener a aquellos intendentes que llegaron a sus cargos de la mano del basualdismo. Son los casos del jefe comunal de Caucete, Julián Gil, y su par de 9 de Julio, Gustavo Núñez. Ambos se han distanciado de la alianza Cambiemos e incluso han abierto puertas para cruzarse de vereda y apoyar a Sergio Uñac en las próximas elecciones para beneficiarse con su arrastre. La posición de los dos jefes comunales hasta el momento es una incógnita, ya que se encuentran negociando, sumado a que no atienden los llamados de este medio. El que no será de la partida del ahora líder del frente opositor es Leopoldo Soler, quien ya confirmó que abrirá su propio espacio con el que intentará mantener la intendencia de Ullum y con el que apoyará al mandatario provincial.

Para Orrego, su lanzamiento fue el primer paso dentro del armado político y ahora sigue la etapa de "hablar con cada uno de los dirigentes que intervienen en nuestro espacio y que están en cada uno de los departamentos". En ese marco se encuentran Gil y Núñez. De no contar con los dos intendentes, el santaluceño se verá en la obligación de comenzar de cero en la construcción de un candidato para cada una de las comunas. Si no es así, el escenario será a la inversa, ya que tendrá cerca a jefes comunales que pueden repetir mandato, que pueden mostrar más o menos gestión y que también lo pueden acompañar en la campaña.

El 30 de enero es la fecha límite para que los partidos y frentes presenten candidatos.

Fuentes calificadas indicaron que la figura más difícil de retener es el caucetero. Gil ya cuenta con un partido municipal propio con el que, según sostuvo, participará en las próximas elecciones. Es más, hace dos semanas indicó que su partido, Unidos Triunfaremos, "hasta el momento va solo", por fuera del frente Cambiemos.

En el caso de Núñez, la situación es diferente. Según las fuentes, el nuevejulino quiere una sociedad con el PJ, pero en el departamento le cerraron las puertas. Así, si quisiera jugar fuera del basualdismo, deberá encontrar un partido externo o en su defecto crear uno. Orrego sostuvo que con Núñez tiene una buena relación, debido a que han trabajado juntos en proyectos porque sus departamentos son vecinos.

En las elecciones 2015, el basualdismo logró quedarse con seis intendencias: Santa Lucía, Rivadavia, Caucete, 9 de Julio, Ullum y Zonda. El primero en pegar el portazo fue el zondino Miguel Atampiz que se cruzó al oficialismo provincial. Luego fue el turno del ullunero Soler, quien confirmó hace una semana que en los próximos comicios apoyará a Uñac y que disputará la reelección con un partido propio, "Unidos por Ullum". Por eso, desde el frente que ahora conduce Orrego aseguraron que la candidata en Ullum es la actual diputada departamental, Romina Solera.

Por su parte, el gobernador Uñac volvió a hablar sobre el lanzamiento de Orrego, a quien definió como una "buena persona". Además dijo que el santaluceño, al igual que otros integrantes del frente, representa a Cambiemos en la provincia (Ver Para Uñac...).



Intendencias

6 Son los departamentos con los que se alzó el basualdismo en las elecciones de 2015.





Alianzas

Según el cronograma electoral, el plazo máximo para la presentación de frentes y alianzas es el 10 de enero. En Cambiemos, por el momento, se mantienen los principales integrantes: Producción y Trabajo, PRO, UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar y la Cruzada Renovadora.

>> Para Uñac, Orrego es Cambiemos en San Juan

El gobernador Sergio Uñac volvió a referirse sobre la precandidatura de Marcelo Orrego, al que consideró como una "buena persona y correcta. Se trata de un dirigente que me merece todos los respetos", aseguró.

Además sostuvo que tanto Orrego, Basualdo, Martín y "los demás integrantes de ese espacio" son las figuras de Cambiemos en San Juan porque "representan a ese proyecto y son ellos los que han repartido esos votos en la provincia".

Por otro lado, Uñac sostuvo que no le preocupa la figura de Orrego como precandidato y referente de la oposición de cara a las próximas elecciones "o ninguna otra figura que Cambiemos con la que tengamos que discutir el proyecto de San Juan".

Uñac ya se había referido al lanzamiento del intendente de Santa Lucía al indicar que "ahora vamos a poder discutir qué modelos quieren ellos para San Juan".