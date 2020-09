Tras quedar al frente de la Comisión de Minería en el Senado, Rubén Uñac pasó por el programa "A todo o nada" y no sólo habló de la actividad sino también de la reforma judicial, la quita de un punto de coparticipación de la Ciudad hacia la provincia de Buenos Aires y de que le gustaría ver al presidente Alberto Fernández como titular del PJ.

- ¿Qué piensa de la postura de la oposición nacional de tener sesiones presenciales, sobre todo en Diputados?

- En el Senado lo estamos haciendo de manera virtual. Hemos podido trabajar normalmente y se garantizan los debates. ¿Es lo normal? No. Ahora, no podemos poner en riesgo a tanta gente. Una sesión implica una logística importante en cantidad de gente. Por ahí, parece que está bueno hacer política en pandemia. Si vos forzás la situación, si querés trabajar de manera presencial, sucede lo que pasó en la Cámara de Diputados, se contagió un legislador, había tenido 36 contactos estrechos. Me parece que hay que ser responsables.

- ¿La oposición ha sido irresponsable?

- Sí, presionaron con eso. Parece que para la oposición está bueno generar tensión.

- ¿Coincide con la transferencia de un punto de coparticipación de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires?

- Sí. Cuando el expresidente Macri dispuso el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad fue la excusa perfecta para otorgar más de 3 puntos de coparticipación. Además, al mismo tiempo actualizó el Fondo del Conurbano. Claramente, los dos distritos más importantes gobernados por Cambiemos en ese momento. ¿Se hizo correctamente? No, cuando debería haber sido por ley.

- En este caso, ¿no debería haber salido también por una discusión en el Congreso?

- Se dará oportunamente, no sé si se tratará en el presupuesto. Tenemos que gobernar para todos y con igualdad. La Ciudad es el distrito más rico del país y la provincia de Buenos Aires estaba en una situación difícil. El Presidente encontró la solución de esta manera y yo lo acompaño.

"Como dijo el Gobernador, los sanjuaninos necesitamos salud, pero también trabajar".

- ¿Cómo definiría la decisión?

- Como una decisión política del Presidente, como lo fue en su momento.

- Pero, por lo que dice, ¿fue acertada, un acto de justicia?

- Sí, un acto de justicia.

- Como abogado, no es inconstitucional la medida, como lo plantea Rodríguez Larreta, que va a ir a la Corte Suprema...

- Deberá discutirse en la Justicia. No es un tema arbitrario que perjudique. Son actos que tienden, en una situación tan difícil, a lograr cierta igualdad.

- ¿Fue oportuno debatir e impulsar la reforma judicial?

- Desde hace años, ¿no cambió el mapa del delito en el país? ¿No surgieron delitos muy complejos y que, cada vez, la Justicia Federal tiene más inconvenientes? Nosotros tenemos dos jueces federales y dependemos de la Cámara de Apelaciones de Mendoza. ¿No creen que sería necesario tener una Cámara en la provincia? Cuando voto, veo y me fijo en mi provincia. Que pudiera votar la creación de una Cámara, su estructura, y con el fiscal y el defensor correspondiente es para ir mejorando el sistema de Justicia. Esas son las valoraciones que hay que hacer. La oposición a lo que más le ha dado rosca es a la supuesta impunidad. El proyecto dice que no se remueve ningún juez natural y que todas las causas iniciadas van a seguir con sus jueces naturales. Entonces, ¿dónde está el peligro?

- ¿Para San Juan, la reforma judicial es importante?

- Es importante, si no, sigamos dependiendo de Mendoza.

- Orrego y Cáceres dijeron que van a votar en contra...

- No es novedad. Y los dos son abogados. A lo mejor, Orrego y Cáceres no captaron el valor local de la reforma judicial, no entendieron la importancia. Que Roberto Basualdo diga que no va a acompañar, bueno... Si sos abogado y querés sacar la matricula federal, tenés que ir a jurar a Mendoza. Nos merecemos un mejor servicio de Justicia.

- ¿La postura de Orrego y Cáceres va contra los intereses de San Juan?

- No me atrevo a decir eso. Tenemos distintas visiones. Ellos pertenecen a un frente que tiene su posición tomada.

- ¿Habían señalado que no es oportuna?

- ¿Y cuándo es la oportunidad? ¿Que estamos en pandemia? Si vamos a esperar a que salga la vacuna, bueno... cerremos las instituciones y no trabajemos más.

- Un punto crítico de la reforma es la gran cantidad de cargos, teniendo en cuenta que estaba la negociación con los acreedores internacionales y la situación de pandemia...

- El proyecto tiene media sanción, lo tiene que discutir Diputados, que ahí está el meollo de la cuestión con las sesiones presenciales o virtuales. Se tiene que promulgar y es el Gobierno nacional el que decidirá cuándo. No es que de acá a fin de año vas a tener mil personas designadas. La oportunidad es reformar el sistema federal de Justicia.

- Si bien el Presidente ha respaldado la minería, en el Gobierno se ven tensiones con respecto al tema, como definiciones en contra del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. ¿Esas tensiones van a impedir el desarrollo de la actividad?

- No. Estamos hablando de minería sustentable, responsable, con controles. El país necesita dólares, los que van a provenir de la agricultura como de la minería. No es minería sí, agricultura o turismo no. Es una actividad productiva más y debemos trabajar en eso.

"Pensamos en un solo modelo de país, que es el que propone el presidente Fernández".

- Pero, ¿ve que va a haber un respaldo del Gobierno nacional para avanzar en la actividad?

- No me cabe duda. Si no, cómo vamos a hacer. Hay muchas expectativas en las provincias. Hay mucho interés y mucho por discutir y debatir. No depende de la decisión de una, dos o tres personas. Tiene que ver con el debate que se tiene que dar con los gobernadores.

- No obstante, se ve que hay diferentes visiones entre sectores kirchneristas y el albertismo...

- En el Senado hablo con los legisladores y todos están de acuerdo en debatir el tema. Desde Buenos Aires es muy fácil ponerse a criticar la minería. Desde la postura del arco político opositor de la minería, nadie conoce nada y tampoco se toman la molestia de venir. Pero no se fijan en el Riachuelo, problema que existe desde hace mucho tiempo. En esa mirada, yo podría decir lo mismo y el ministro de Ambiente me va a decir que también está ocupado en eso. Lo que quiero decir es que él es ministro de Ambiente y va a cuidar todo. Ahora, lo que es real es que no queremos hacer minería a toda costa, cueste lo que cueste. Por eso, estamos dispuestos a debatir y a conversar.

- ¿Qué va a pasar con la ley de Glaciares, sobre la que el sector minero pide cambios?

- No hay ningún proyecto que esté dando vuelta. Hay que discutirla. Pasa como con el proyecto de ley de humedales. Merece también un debate amplio, porque no es lo mismo hablar de humedales en el delta del Paraná que de una vega en la cordillera. No podés legislar desde una postura política e ideológica determinada prohibiendo todo en todos lados. Debes proteger, pero teniendo en cuenta la situación particular de cada región.

- ¿Esa mirada dónde está enquistada?

- En temas mineros y ambientales hay muchas cuestiones ideológicas. Yo las respeto a todas. Es ahí donde debemos lograr los consensos necesarios, siempre protegiendo el ambiente.

- ¿Fernández tiene que presidir el PJ Nacional?

- En San Juan, el mandatario preside el PJ provincial. Él puede decidir que sí o que no. Están prorrogados los mandatos.

- ¿Pero usted qué considera?

- Sería natural que lo presida. Me gustaría y capaz que zanjaría las dudas internas que pueda haber. Hay muchos sectores que quieren presidir el PJ. Hasta lo escuché a Sergio Berni que quería armar una lista. Lo que terminaría con todas estas diferencias es que sea Fernández.