Cumbre. El gobernador Sergio Uñac lideró la reunión técnica que San Juan dio el lunes ante autoridades de la Cuarta Región de Coquimbo. El encuentro se dio en La Serena y no participó ningún funcionario de la administración Piñera.

La reunión en La Serena que se llevó adelante el lunes, en la que funcionarios locales sumaron un aporte técnico para despejar la licitación del Túnel de Agua Negra, sigue dando tela para cortar. Tras la presentación que comandó el gobernador Sergio Uñac, consejeros regionales de la cuarta región señalaron en medios del vecino país que miembros del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) indicaron que la megaobra tendrá un costo de 4.400 millones de dólares, casi el triple del presupuesto oficial de 1.500 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ante la consulta, el ministro de Infraestructura local, Julio Ortiz Andino, sostuvo que el valor que en realidad deslizaron los técnicos trasandinos es de 3.000 millones de dólares, un 100 por ciento más de lo que financia la entidad bancaria. Para el funcionario uñaquista, esa última cifra "es una barbaridad" y apuntó contra un miembro trasandino de la Ebitan que la dio a conocer, dado que fue "con un grado de irresponsabilidad muy grande". Así, Ortiz Andino refutó la posición chilena, asegurando que las consideraciones que están teniendo en cuenta para llegar a la exorbitante cifra, como la falla de San Lorenzo u otros problemas geológicos, están todos contemplados en el pliego de licitación y que, en el peor de los casos, el incremento de la obra sería del 25 y no del 100 por ciento.



Según dio a conocer el lunes el diario chileno El Día, la consejera regional de Coquimbo, Ángela Rojas, manifestó que autoridades del MOP les indicaron que la obra del túnel está en revisión por los sobrecostos que puede tener el proyecto. Sobre esa reunión, Rojas dijo haber quedado "bastante preocupada porque fue bien catastrófica la situación que nos presentaron, dado que los costos en general se aumentarían de forma excesiva", porque "no se tuvieron en cuenta variables geológicas importantísimas". Ortiz Andino aseguró que el monto que corre entre las autoridades del vecino país es de 3.000 millones de dólares y que está basado en un estudio preliminar que será parte del informe que Chile presentará el mes que viene.



El titular de la cartera de Infraestructura disparó que "no pueden dar a conocer valores que no están validados, que están lejos de la realidad y lo vamos a demostrar. Chile se basa en aseveraciones de algunos asesores contratados que no tienen la última palabra. Esto es algo que vamos a tener que discutir". Además, molesto, sostuvo que los técnicos trasandinos "están planteado cosas que están incluidas en el pliego que, desgraciadamente, no sé por qué no han visto. Ni siquiera lo han mirado. Pliego en el que han trabajado muchos especialistas, argentinos, internacionales e incluso chilenos".



Ortiz Andino recordó que Chile busca llevar adelante estudios adicionales, como un túnel de exploración, que no están incluidos en el proyecto inicial. Sobre eso, el funcionario apunto que "la diferencia es que ese túnel está previsto que lo realice la empresa ganadora y no que lo hagamos antes, lo que generará demoras. Entre la realización del proyecto, la licitación, adjudicación y ejecución, el posible inicio del túnel de Agua Negra no tiene menos de 8 o 9 años".



Por último, sostuvo que "si ellos son lógicos y tienen voluntad, van a entender que gran parte de lo planteado está previsto en el proyecto".



Una vez que el informe chileno ingrese en mayo, el mismo debe ser estudiado por la Ebitan.



Presupuesto oficial

1.5000 Millones de dólares es el costo estimado que tiene el Túnel de Agua Negra. El importe fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aprobado por ambos países.

Estimación chilena

3.000 Millones de dólares calculan en Chile que costará la megaobra, señaló el ministro sanjuanino Ortiz Andino, de acuerdo a lo que ha trascendido del informe del vecino país.

Posición argentina

Ortiz Andino indicó que la falla de San Lorenzo está contemplada dentro del proyecto del Túnel de Agua Negra. Dijo que "logramos hacer una perforación que llega hasta la falla y a la misma la atravesamos. No es paralela a la traza del túnel como dicen en Chile. La trayectoria del túnel ha sido perfectamente estudiada y analizada en su momento y aprobada por Argentina, Chile, Ebitan (Entidad Binacional del Túnel de Agua Negra) y el BID".

Postura trasandina