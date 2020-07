Si bien las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fueron suspendidas por las restricciones en el marco de la pandemia por el coronavirus, la política universitaria sigue su curso hasta que se pueda desarrollar el comicio. En ese contexto, la decana de la Facultad de Filosofía, Rosa Garbarino, quien competirá por el máximo sillón del Rectorado, definió a su compañero de fórmula: el ingeniero Ricardo Romarión. Así, ya son dos las listas completas para los principales cargos en la casa de altos estudios, dado que la primera que se había lanzado era la dupla conformada por la hoy vicerrectora Mónica Coca y el titular de Ingeniería, Tadeo Berenguer. Los otros postulantes (el secretario de Obras de la UNSJ, Jorge Cocinero, y el decano de Arquitectura, Roberto Gómez) aún no definen a su vice.

El actual rector, Oscar Nasisi, va por su segundo mandato y no puede repetir, por lo que desde el año pasado se ha desencadenado la carrera por su sucesión. Su período finalizaba el 1 de julio, pero, por la emergencia sanitaria debido al Covid-19, hubo una prórroga hasta que la situación sanitaria permita el desarrollo del acto electoral. La duración de su cargo no fue lo único que se extendió, sino también del resto de las autoridades.

En la competencia por la elección del reemplazante, Garbarino ya se había anotado y hace unos días reveló a su compañero de fórmula. Su candidato a vice es Romarión, docente y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, quien había ingresado a la universidad como personal no docente y ocupó cargos en la obra social universitaria Damsu. La búsqueda de una persona de Ingeniería no es casual debido al peso que tiene la unidad académica en la historia de la UNSJ. La decana es fuerte, justamente, en Filosofía, en donde potencia como sucesora a su actual vice, Myriam Arrabal. En la disputa electoral tiene el desafío de armar grupos y candidatos en el resto de las facultades, aunque adelantó que habrá unidades académicas en las que no tendrán postulantes, pero sí destacó que están hablando con todos los sectores. Entre sus apoyos se encuentra el del gremio Adicus, que conduce Jaime Barcelona.

La lista que viene confirmada desde el año pasado es la de Coca y Berenguer. La vicerrectora y el decano de Ingeniería cuentan con el respaldo, entre otros, del titular de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien va por la reelección.

Por otro lado, Cocinero manifestó que aún no define a su vice y que, hasta que no se restablezca el calendario electoral, no tendrá novedades en ese sentido. En cuanto a los candidatos en los decanatos, destacó que Osvaldo Estevez, en Ingeniería, y Alejandro Álvarez, en Arquitectura, están dentro de su proyecto.

Por su parte, Gómez no contestó los llamados de este medio, pero trascendió que todavía no ha elegido su postulante a vice. Este último cuenta con el apoyo de Nasisi, aunque fuentes universitarias señalaron que parte del sector del rector también juega con Cocinero.

En la UNSJ existe el balotaje (segunda vuelta) en el caso de que la lista ganadora no supere el 50 por ciento de los votos, la que se medirá con la que salió en segundo lugar. Se trata de un escenario que, prematuramente, distintos operadores universitarios vienen observando, sobre todo, después del parate por la pandemia, por lo que, si se diera esa instancia, se verá quiénes quedan en los primeros lugares y los posicionamientos de los que queden relegados. Una vez que se realice el comicio también se definirán el resto de los puestos de la UNSJ (ver recuadro).



Alumnos

Los alumnos también deberán atravesar por la elección de sus referentes en la Federación Universitaria (el máximo órgano de representación) y en los Centros de Estudiantes de las cinco facultades (Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Filosofía y Arquitectura) y de la Escuela de Ciencias de la Salud.

En juego



Además de los cargos de rector y vice, estarán en juego el resto de los puestos en la UNSJ. Son los de decano y vice, los del Consejo Superior y los miembros de los Consejos Directivos de las cinco facultades (Ingeniería, Sociales, Exactas, Arquitectura y Filosofía), más los que corresponden a la Escuela de Ciencias de la Salud.

Los mandatos de todos esos cargos fueron prorrogados hasta que dure la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la que impide la realización de elecciones. El calendario se había disparado, pero en marzo se frenó todo por las restricciones del Covid-19. Así, se suspendió todo el cronograma y el comicio, el cual estaba previsto para el 10 de junio. Será el Consejo Superior el que determine el reinicio del calendario, luego de que se confirme el cese del impedimento para llevar adelante un acto electoral, el cual no está permitido por un decreto presidencial que prohíbe reuniones masivas.

Disputa



A la hora de definir la prórroga de mandatos hubo dos posiciones que se enfrentaron en el Consejo Superior. La que triunfó fue la que impulsó el rector Oscar Nasisi, la que estableció que la extensión de los períodos será hasta que cese la situación de fuerza mayor generada por la pandemia del coronavirus. La otra postura fue la que encabezó Mónica la cual planteaba que la elección se llevara a cabo en octubre y la prórroga de mandatos fuera hasta noviembre, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. En el caso de que no fuera así, que se estirara el plazo para el año que viene. El objetivo del planteo era que no se interpretara que la duración fuera por tiempo indefinido.

El proyecto triunfante luego fue confirmado por la Asamblea Universitaria. En la casa de altos estudios, además, deben reformar el estatuto, ya que el artículo 200 fija que los mandatos duran hasta el 1 de julio, cosa que no se respetó por la pandemia.