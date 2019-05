Espadas. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el de Minería, Alberto Hensel, son dos referentes del uñaquismo. El primero es candidato a intendente de Capital y el segundo, a diputado proporcional. Ambos criticaron a la oposición.

En el Frente Con Vos salió a la luz una autocrítica del intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien señaló que la oposición fue dividida para estas elecciones provinciales, por lo que promoverá una mesa de diálogo para armar una gran coalición de cara a las legislativas. La propuesta tuvo aceptación en otros sectores y ante la consulta en el oficialista Frente Todos hubo dardos hacia la movida. El ministro de Gobierno y candidato a jefe comunal de Capital, Emilio Baistrocchi, y su par de Minería, Alberto Hensel, que encabeza la lista de diputados proporcionales, lanzaron cuestionamientos como que el rejunte de opositores sin propuestas no es constructivo y que obedece a una estrategia meramente electoralista.



Con los comicios provinciales en marcha, Martín reconoció que "la oposición ha ido muy disgregada. Los dirigentes que no somos oficialistas tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo, con la antelación suficiente, para poder acordar una estrategia que nos permita ir lo más unidos posible y ser una alternativa más competitiva". Por eso, apuntó a un encuentro después del 2 de junio de cara a las legislativas de agosto y octubre y "hacia el futuro también". La propuesta de diálogo fue bien recibida por Martín Turcumán, de ADN; Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, y Marcelo Tejada, de Nueva Dirigencia (Ver recuadro), aunque todos aclararon que debe haber un acuerdo programático para llegar a una gran alianza.



Baistrocchi resaltó que "las alternativas opositoras son buenas cuando presentan proyectos legislativos y de gobierno. La oposición por ser oposición en sí misma no es constructiva. De ser así, sería una mera estrategia electoralista, sin ningún tipo de contenido". El candidato por Capital se basó en la crítica en el comportamiento que viene llevando el Frente Con Vos en la campaña por las elecciones locales. "No hay una sola propuesta alternativa sobre qué hay que hacer con la provincia por parte de una coalición en la que Marcelo Orrego y Martín son sus representantes. Si no hemos visto proyectos hasta ahora, lo veo difícil para las legislativas".



Hensel coincidió con su colega al señalar que "la discusión debe pasar por el modelo de provincia y hasta acá no hemos advertido demasiadas propuestas. Por lo tanto, tampoco lo vislumbro para las legislativas. Nosotros trabajamos sobre proyectos y acciones concretas de gobierno". Sobre la movida opositora, señaló que "parece que fuera una cuestión de coyuntura electoral. Y eso no resuelve cuestiones de fondo o no se convierte en una propuesta concreta para la gente". Además, criticó al Frente Con Vos sobre su posicionamiento. "Es medio pendulante, estuvieron en Cambiemos, ahora no son parte", destacó de manera irónica.



La principal alianza opositora cosechó el 32,24 por ciento de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una cifra para nada despreciable. En el camino, Con Vos, ex Cambiemos, perdió dos socios como Dignidad Ciudadana y Cruzada Renovadora, cuyos números no hubieran sido suficiente para acercarse al Frente Todos, pero sí para pelear cargos de diputados proporcionales y tener arrastre en puestos de concejales en los departamentos. Con la mira puesta en las elecciones nacionales, en las que San Juan elige sus diputados, son tres las bancas en juego.

Propuesta de unidad y su recepción

La propuesta de Fabián Martín, que dijo que la viene conversando con Marcelo Orrego, fue idéntica a la que alguna vez encaró Roberto Basualdo, fundador de Producción y Trabajo, en su lucha por llegar al poder provincial, quien ha legado la conducción a los jefes comunales. Martín Turcumán, de ADN, quien ha tenido críticas con el basualdismo y con el PRO, había señalado que "ojalá haya cambiado sus perspectivas sobre cómo ser oposición". Sobre la mesa de diálogo, había dicho que "ojalá se concrete para discutir cuestiones de fondo y puntos en común. Si sólo fuese un anuncio con contenido electoral, seguiremos como estamos. Hay que dejar de lado intereses personales". Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, había manifestado que "nosotros pedimos que no sean sólo frentes electorales, sino que se trabaje en un frente programático que de una alternativa real de alternancia al poder político de San Juan". Y Marcelo Tejada, de Nueva Dirigencia, indicó que "estamos dispuestos al diálogo. No descartamos sentarnos a conversar sobre coincidencias para las próximas elecciones".



Calendario ajetreado



Las elecciones generales provinciales se llevarán a cabo el 2 de junio. El calendario electoral nacional refleja que el 12 de ese mes vence el plazo para la conformación de alianzas electorales para las PASO. El 22 los frentes y partidos políticos deben presentar sus candidatos y las primarias se realizarán el 11 de agosto.



Distribución



Además de las elecciones presidenciales, los sanjuaninos votarán por tres diputados nacionales. La distribución de cargos es a través del sistema D"Hondt, el cual establece un reparto de acuerdo a la cantidad de votos que obtienen las fuerzas políticas. En los últimos comicios, el oficialismo viene conquistando dos lugares.