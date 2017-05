Durante la mañana de hoy, en diálogo con "A todo o nada" de Radio Sarmiento, Eduardo Cáceres admitió que reducir la pobreza en Argentina "va a llevar años" y responsabilizó al gobierno anterior.

"Todo proceso de desinflación no es lineal. En el primer semestre del 2016 el interanual daba el 68% y el segundo semestre dio el 9%. Este año, de mínima, vamos a bajar la mitad de la inflación. Este equipo económico dice que va a estar sobre el 17%", señaló el diputado nacional por Cambiemos. "Hay que tener la mirada objetiva. No se puede suponer que en Argentina vamos a bajar de un año para el otro la mitad de la inflación en un país donde hace 12 años no se pudo bajar", agregó.

Cáceres dijo también que el problema inflacionario "es estructural que hace mucho no se puede bajar". "El Estado Nacional dejó al país en 2105 con treinta y pico de inflación", recalcó en referencia a los gobiernos kirchneristas.

"Tenemos que entender que el crecimiento en Argentina no va a ser rápido. Necesitamos varios años para recuperarnos, varios años para generar desarrollo, bajar la pobreza, para bajar la inflación, el déficit fiscal, porque sabemos que los atajos no nos conducen a ningún lugar con buenos resultados", manifestó el funcionario.

"Reducir la pobreza va a llevar años, tenemos que saber que no existen las recetas mágicas", concluyó Cáceres.